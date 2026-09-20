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sztárban sztár

Liptai Claudia a Sztárban Sztár versenyzőjének ajánlotta a fehérneműjét: „Vannak ehető bugyik”

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Már Kovács Áron Meghan Trainor produkciója alatt is szóba került, hogy mégis mi van az énekes szoknyája alatt, bár arra igazán senki nem volt kíváncsi. Liptai Claudia fehérneműjére viszont valószínűleg annál több vevő lenne, de ő inkább a Sztárban Sztár versenyzőjének adná.
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sztárban sztárLiptai ClaudiaGudics Mátéfehérnemű

Liptai Claudia a tőle megszokott módon a Sztárban Sztár első adásában is borzasztóan szexi, mélyen dekoltált ruhájában és magasan felsliccelt szoknyájában egy igazi istennőként vonult be a zsűripult mögé. Arra azonban senki nem számított, hogy az egyik versenyző még egy ajánlatot is kap tőle, bár nem éppen úgy, ahogy annak sokan örülnének.

A zenész a Sztárban Sztár táncosaival körülvéve énekelte a Sexbomb-ot.
Gudics Máté Tom Jonest alakította a Sztárban Sztár 12. évadának első adásában (Fotó: Szabolcs László)

Úgy tűnik a Sztárban Sztár 2026-os évadának első két produkcióját a szexisség, na meg a bugyik kérdésköre uralta. Míg Kovács Áron All About That Bass előadása Meghan Trainorként valószínűleg kevesek fantáziáját indította be, addig Gudics Máté Tom Jones-ának már jóval nagyobb esélye volt erre. Liptai Claudia a bugyiját is felajánlotta neki.

Olvastam, hogy ő olyan, akinek a rajongók mindig dobálták a melltartót meg a bugyit, szóval gondoltam, hogy én is bedobom a bugyim, és aztán egy siklóernyővel el tudsz utána menni. Vannak ehető bugyik, de mire ezt megeszed, addigra a shownak vége

 – viccelődött Claudia.

„Azért egy próbát megérne” – válaszolta Máté, amit Clau inkább udvariasságnak tekintve csak megköszönt.

A Sztárban Sztár zsűrije nem volt teljesen elégedett.
Liptai Claudia nem érezte elég szexinek Máté produkcióját, de a bugyiját mégis felajánlotta (Fotó: TV2)

A Sztárban Sztár zsűrije nem tartotta elég szexinek Gudics Mátét

Emellett az ítészek azt is kiemelték, hogy némi férfiasság és dögösség hiányzott a Megasztár győzteséből.

„Én a lazaságot, a szexisséget, azt hogy te vagy a macsó a színpadon, hogy beleengedem magam ebbe a dalba, és mindenki az enyém – és ez lehet az újdonság ereje – de hiányoltam” – mondta ki Papp Szabi, amivel Clau is egyetértett.

Oké, hogy mindenki izgul, oké, hogy fekszik neked a hangnem, bár ez hülyeség, mert attól el kell tudni énekelni, és ez is megvolt, de ott volt melletted 4 olyan csaj, akiket Tom Jones levarrt volna a színpadon, te meg úgy elsétáltál mellettük mintha sose lettek volna

 – mondta ki.

 

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