Liptai Claudia a Sztárban Sztár versenyzőjének ajánlotta a fehérneműjét: „Vannak ehető bugyik”

Liptai Claudia a tőle megszokott módon a Sztárban Sztár első adásában is borzasztóan szexi, mélyen dekoltált ruhájában és magasan felsliccelt szoknyájában egy igazi istennőként vonult be a zsűripult mögé. Arra azonban senki nem számított, hogy az egyik versenyző még egy ajánlatot is kap tőle, bár nem éppen úgy, ahogy annak sokan örülnének.

Gudics Máté Tom Jonest alakította a Sztárban Sztár 12. évadának első adásában (Fotó: Szabolcs László)

Úgy tűnik a Sztárban Sztár 2026-os évadának első két produkcióját a szexisség, na meg a bugyik kérdésköre uralta. Míg Kovács Áron All About That Bass előadása Meghan Trainorként valószínűleg kevesek fantáziáját indította be, addig Gudics Máté Tom Jones-ának már jóval nagyobb esélye volt erre. Liptai Claudia a bugyiját is felajánlotta neki.

Olvastam, hogy ő olyan, akinek a rajongók mindig dobálták a melltartót meg a bugyit, szóval gondoltam, hogy én is bedobom a bugyim, és aztán egy siklóernyővel el tudsz utána menni. Vannak ehető bugyik, de mire ezt megeszed, addigra a shownak vége

– viccelődött Claudia.

„Azért egy próbát megérne” – válaszolta Máté, amit Clau inkább udvariasságnak tekintve csak megköszönt.

Liptai Claudia nem érezte elég szexinek Máté produkcióját, de a bugyiját mégis felajánlotta (Fotó: TV2)

A Sztárban Sztár zsűrije nem tartotta elég szexinek Gudics Mátét

Emellett az ítészek azt is kiemelték, hogy némi férfiasság és dögösség hiányzott a Megasztár győzteséből.

„Én a lazaságot, a szexisséget, azt hogy te vagy a macsó a színpadon, hogy beleengedem magam ebbe a dalba, és mindenki az enyém – és ez lehet az újdonság ereje – de hiányoltam” – mondta ki Papp Szabi, amivel Clau is egyetértett.

Oké, hogy mindenki izgul, oké, hogy fekszik neked a hangnem, bár ez hülyeség, mert attól el kell tudni énekelni, és ez is megvolt, de ott volt melletted 4 olyan csaj, akiket Tom Jones levarrt volna a színpadon, te meg úgy elsétáltál mellettük mintha sose lettek volna

– mondta ki.