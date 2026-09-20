Liptai Claudia ellopta a show-t: brutál dekoltázzsal kezdi a Sztárban Sztárt

Elkezdődött a Sztárban Sztár 2026-os évadának első adása, amit Tilla házigazdaként egy elképesztő nyitánnyal meg is kezdett. Ezután jött csak a zsűri, akik között idén is helyet foglal Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is. A hölgyek pedig, ahogy azt tőlük megszokhattuk, elképesztően dögösek. Nagy Ő és rocksztár élet ide vagy oda, Stohl András és Papp Szabi bizonyára ritkán ül ilyen mesés nők társaságban.

A Sztárban Sztár zsűrije ismét kitett magáért, dögös belépővel érkeztek meg (Fotó: Szabolcs László)

Ha show műsorról van szó Liptai Claudia öltözékében sosem kell csalódnunk, hiszen tökéletes ízléssel választja ki azokat a darabokat, amik egyszerre szexisek és elegánsak. Most, a Sztárban Sztár első adásában sincs ez másképp, minden szem rá szegeződött. A műsorvezető egy az alakját tökéletesen kiemelő, mélyen dekoltált, aszimmetrikus szoknyájú ruhát visel, amely nem csak dekoltázsát és vékony derekát, de a szoknya sliccelése a dögös lábait is kihangsúlyozza. És persze ahogy az lenni szokott, a fehér istennőket idéző ruháról a csillogás sem hiányzik, amit még egy bő hófehér kapucnival is mespékeltek. Kétségtelen, Clau jobb formában van, mint valaha, és egyszerűen nem tud mellélőni.

Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia szinte ragyognak a pult mögött (Fotó: Szabolcs László)

Lékai-Kiss Ramóna is ragyog a Sztárban Sztár stúdiójában

Természetesen a másik női zsűritag, Lékai-Kiss Ramóna sem bízta a véletlenre a megjelenését. Bár a színésznővel kapcsolatban A Nagy Duett alatt visszatérő poén volt, hogy vajon visel-e bugyit, ugyanis több olyan merész szettet is választott, amik esetében ez jogos gondolat volt, úgy tűnik most sem fogta vissza magát. Ez persze nem az jelenti, hogy Rami alulmaradna kolléganőjével szemben, sőt egy igazán különleges sziluettű szettet választott, ami egyszerre hangsúlyozza ki nőiességét, de igazán dögös is. Demeter Richárd legutóbbi kollekciójának áttetsző szoknyás, és strukturált fűzős rózsaszín, csillogó estélyiét mintha Ramira öntötték volna. A férfi nézőknek biztosan nem lesz könnyű dolga, ha a produkciókra szeretnének koncentrálni, különösen, ha éppen a Shakirának öltözött Dr. Mátyás vagy Liptai Claudia és Rami között kell választani.