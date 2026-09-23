Sztárban Sztár: Lola reagált Liptai Claudia kritikájára: „Ez egy vélemény”

Pár év kihagyás után ismét egy nagyszabású show-műsorban láthatta a közönség Lolát, aki a Sztárban Sztár első adásában Catherine Zeta-Jonesként lépett színpadra. Az énekesnő számára különösen fontos volt ez a visszatérés, hiszen tavaly megszületett a kislánya, az elmúlt időszakban pedig elsősorban az anyai teendők kerültek a középpontba.

A Sztárban Sztár zsűrije közül egy valakinek nem tetszett Lola produkciója (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár zsűritagjai eltérően pontozták a produkciót

Lola a produkció előtt is sokat készült, és bár a feladat számos kihívást tartogatott, a fellépés napjára már inkább a várakozás és az izgatottság dominált benne.

„Előtte már egyáltalán nem izgultam, de azért voltak nehéz napjaim. Az első adás napját viszont már borzasztóan vártam” – árulta el az énekesnő.

A színpadon nyújtott teljesítményét Stohl András, Papp Szabi és Lékai-Kiss Ramóna is nagyra értékelte, Liptai Claudia azonban más szempontok alapján látta a produkciót, és nem érezte azt az átütő hatást, amit zsűritársai. Lola ennek ellenére nem hagyta, hogy egy eltérő vélemény beárnyékolja az estéjét.

Alapvetően szinte csak jó kritikákat kaptam. Nyilván nagyon fontos a zsűri, és köszönöm a véleményüket. Azt érzem, hogy mindent megtettem, és az előadói létnek van egy olyan nehézsége, meg könnyebbsége is, hogy szubjektív. Nyilván figyelek az ilyen kritikákra, de nem szomorított el egy kicsit sem az, hogy volt, akinek nem tetszett. Én tudom, hogy a szívem-lelkem és mindenem beletettem. Claudiának a kritikájánál szerintem a lényeg az volt, hogy neki nem tetszett, és nem jött át. Ez egy vélemény, és ez egy kritika. Ő azért van itt, hogy elmondja a véleményét

– fogalmazott Lola.

Lola mindent megtett azért, hogy teljesítse a feladatot (Fotó: Szabolcs László)

Lola gyermeke nevelése mellett vesz részt a Sztárban Sztár 2026-os évadában

Az énekesnő számára a műsor nem csupán szakmai kihívást jelentett, hanem egyfajta kiszakadást is a mindennapokból. Mióta megszületett a gyermeke, az élete természetesen teljesen más ritmusban zajlik, ezért különösen élvezte, hogy ismét a színpad, a smink és a fellépőruhák világában lehetett.

„Nagyon jól érzem magam, és jó érzés volt – főleg az én élethelyzetemben –, idejönni, egy ilyen ruhát felvenni, egy ilyen sminket kapni, és dolgozni a többiek között. Nagyon élveztem, mert most otthon nem ez a szokványos program” – mesélte az Origónak.