Ők voltak a Sztárban Sztár női előadói férfi bőrben: Hofi Gézát és Pataky Attilát is megformálták

Dér Heni Pataky Attilaként állt színpadra

Dér Heni számára sem volt kis feladat, amikor Pataky Attila bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Starsban. Nemcsak a külsejét kellett megváltoztatnia, hanem az Edda frontemberének jellegzetes mozgását és előadásmódját is meg kellett idéznie. Ráadásul maga Pataky Attila is ott volt a stúdióban, így különösen izgalmas volt számára a produkció. Heni végül maximális pontszámot kapott, az Edda énekese pedig azt mondta, Heni egy hét alatt tanulta meg azt, amit ő 55 év alatt.

Dér Heni átvette az Edda Műveket (Fotó: TV2)

Dallos Bogi Pamkutyaként aratott nagy sikert

Dallos Bogi egy egészen más karaktert kapott: Pamkutya egyik rapperét kellett megformálnia. A Megasztár 2026 mesterének nemcsak az öltözéket és a külsőt kellett átvennie, hanem rappelnie is kellett. A produkció annyira jól sikerült, hogy az eredeti Bogi hangját és mozgását szinte alig lehetett felismerni, a zsűritől pedig 39 pontot kapott.

Dallos Bogi a Pamkutya rapperének öltözött (Fotó: TV2)

Péterffy Lili Lelle Pitbull bőrébe bújt

Péterffy Lili Lelle Pitbullként egészen elképesztő átalakuláson ment keresztül. A maszkmestereknek egy fiatal énekesnőből kellett a világsztár rappert megformálniuk, ami többórás procedúra volt. Lili teljes arcmaszkot kapott, kopasz parókával és férfias külsővel lépett színpadra. A „Fireball” című dal sem volt könnyű feladat, hiszen Pitbull tempóját és energiáját kellett hoznia.