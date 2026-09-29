Ők voltak a Sztárban Sztár női előadói férfi bőrben: Hofi Gézát és Pataky Attilát is megformálták

A Sztárban Sztár egyik leglátványosabb része, amikor szerepcseréket láthatunk: tehát a férfiak nőknek, a nők pedig férfi előadóknak öltöznek be. Mohamed Fatima a Sztárban Sztár 2026-os évadában a Kistehén frontembereként lépett színpadra, de az előző évadokban is elképesztő átalakulásokkal találkozhattunk, amiket most össze is gyűjtöttünk.
Mohamed Fatima a Sztárban sztár második kiesője
Mohamed Fatima az idei Sztárban Sztár második élő adásában a Kistehén frontembereként lépett színpadra. Az énekesnőt alaposan átalakították a maszkmesterek: férfias külsővel és a zenekar frontemberére jellemző megjelenéssel állt a közönség elé, ráadásul a „Szájbergyerek” című dallal próbálta megidézni a karaktert. Azonban hiába nyújtott elképesztő produkciót, Mohamed Fatima lett a második kiesője a Sztárban Sztár 2026-os évadnak.
Dér Heni Pataky Attilaként állt színpadra
Dér Heni számára sem volt kis feladat, amikor Pataky Attila bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Starsban. Nemcsak a külsejét kellett megváltoztatnia, hanem az Edda frontemberének jellegzetes mozgását és előadásmódját is meg kellett idéznie. Ráadásul maga Pataky Attila is ott volt a stúdióban, így különösen izgalmas volt számára a produkció. Heni végül maximális pontszámot kapott, az Edda énekese pedig azt mondta, Heni egy hét alatt tanulta meg azt, amit ő 55 év alatt.
Dallos Bogi Pamkutyaként aratott nagy sikert
Dallos Bogi egy egészen más karaktert kapott: Pamkutya egyik rapperét kellett megformálnia. A Megasztár 2026 mesterének nemcsak az öltözéket és a külsőt kellett átvennie, hanem rappelnie is kellett. A produkció annyira jól sikerült, hogy az eredeti Bogi hangját és mozgását szinte alig lehetett felismerni, a zsűritől pedig 39 pontot kapott.
Péterffy Lili Lelle Pitbull bőrébe bújt
Péterffy Lili Lelle Pitbullként egészen elképesztő átalakuláson ment keresztül. A maszkmestereknek egy fiatal énekesnőből kellett a világsztár rappert megformálniuk, ami többórás procedúra volt. Lili teljes arcmaszkot kapott, kopasz parókával és férfias külsővel lépett színpadra. A „Fireball” című dal sem volt könnyű feladat, hiszen Pitbull tempóját és energiáját kellett hoznia.
Oláh Ibolya Hofi Gézát vitte színpadra
Oláh Ibolya a magyar humor egyik legendáját, Hofi Gézát alakította a Sztárban Sztár All Stars adásában. Látványosan átalakították az énekesnőt, aki Hofi jellegzetes hangján és stílusában adta elő a „Próbálj meg lazítani” című dalt. A produkció után Liptai Claudia és Hajós András is nagyra értékelte az átváltozást.
A Sztárban Sztár 2026-os évada is biztosan sok ilyen és hasonló szuper átalakulást fog hozni a nézők számára.