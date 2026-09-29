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sztárban sztár

Ők voltak a Sztárban Sztár női előadói férfi bőrben: Hofi Gézát és Pataky Attilát is megformálták

1 órája
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Hihetetlen alakításokkal találkozhattunk a műsor folyamán. A legendás rockertől egészen a magyar kabaré ikonjáig összegyűjtöttük azokat az emlékezetes Sztárban Sztár produkciókat, amelyekben az énekesnők férfi bőrbe bújtak.
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sztárban sztármaszk viselésátalakulás

A Sztárban Sztár egyik leglátványosabb része, amikor szerepcseréket láthatunk: tehát a férfiak nőknek, a nők pedig férfi előadóknak öltöznek be. Mohamed Fatima a Sztárban Sztár 2026-os évadában a Kistehén frontembereként lépett színpadra, de az előző évadokban is elképesztő átalakulásokkal találkozhattunk, amiket most össze is gyűjtöttünk.

A Sztárban Sztár második élő adásában Fatima a Kistehén zenekar frontemberét alakította, pocakkal és kalappal a fején.
A Sztárban Sztár 2026 második élő adásának kiesője Mohamed Fatima lett (Fotó: Mediaworks)

Mohamed Fatima a Sztárban sztár második kiesője

Mohamed Fatima az idei Sztárban Sztár második élő adásában a Kistehén frontembereként lépett színpadra. Az énekesnőt alaposan átalakították a maszkmesterek: férfias külsővel és a zenekar frontemberére jellemző megjelenéssel állt a közönség elé, ráadásul a „Szájbergyerek” című dallal próbálta megidézni a karaktert. Azonban hiába nyújtott elképesztő produkciót, Mohamed Fatima lett a második kiesője a Sztárban Sztár 2026-os évadnak.

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Dér Heni Pataky Attilaként állt színpadra

Dér Heni számára sem volt kis feladat, amikor Pataky Attila bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Starsban. Nemcsak a külsejét kellett megváltoztatnia, hanem az Edda frontemberének jellegzetes mozgását és előadásmódját is meg kellett idéznie. Ráadásul maga Pataky Attila is ott volt a stúdióban, így különösen izgalmas volt számára a produkció. Heni végül maximális pontszámot kapott, az Edda énekese pedig azt mondta, Heni egy hét alatt tanulta meg azt, amit ő 55 év alatt.

Dér Heni Pataky Attilaként feledhetetlen produkciót tett a színpadra.
 Dér Heni átvette az Edda Műveket (Fotó: TV2)

Dallos Bogi Pamkutyaként aratott nagy sikert

Dallos Bogi egy egészen más karaktert kapott: Pamkutya egyik rapperét kellett megformálnia. A Megasztár 2026 mesterének nemcsak az öltözéket és a külsőt kellett átvennie, hanem rappelnie is kellett. A produkció annyira jól sikerült, hogy az eredeti Bogi hangját és mozgását szinte alig lehetett felismerni, a zsűritől pedig 39 pontot kapott.

Dallos Bogi Pamkutyaként állt férfiként a színpadra.
Dallos Bogi a Pamkutya rapperének öltözött (Fotó: TV2)

Péterffy Lili Lelle Pitbull bőrébe bújt

Péterffy Lili Lelle Pitbullként egészen elképesztő átalakuláson ment keresztül. A maszkmestereknek egy fiatal énekesnőből kellett a világsztár rappert megformálniuk, ami többórás procedúra volt. Lili teljes arcmaszkot kapott, kopasz parókával és férfias külsővel lépett színpadra. A „Fireball” című dal sem volt könnyű feladat, hiszen Pitbull tempóját és energiáját kellett hoznia.

Lili teljes Pitbullként teljesen átalakult.
A Sztárban Sztár All Stars műsorában Péterffy Lili Lelle átalakulása bámulatos volt (Fotó: Máté Krisztián)

Oláh Ibolya Hofi Gézát vitte színpadra

Oláh Ibolya a magyar humor egyik legendáját, Hofi Gézát alakította a Sztárban Sztár All Stars adásában. Látványosan átalakították az énekesnőt, aki Hofi jellegzetes hangján és stílusában adta elő a „Próbálj meg lazítani” című dalt. A produkció után Liptai Claudia és Hajós András is nagyra értékelte az átváltozást.

A Sztárban Sztár 2026-os évada is biztosan sok ilyen és hasonló szuper átalakulást fog hozni a nézők számára.

@sztarbansztartv2 Hofi Gézaként lazította le a nézőket és a zsűrit a Sztárban Sztár All Stars első adásában Oláh Ibolya!🔥👀 #sztarbansztar #sztarbansztarallstars #tv2 ♬ original sound - Sztárban Sztár

 

 

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