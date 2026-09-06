A Roy és Ádám énekese az apaságról vallott: „Az apa szerep a fontosabb számomra, mint az, hogy zenész vagyok"

A Roy és Ádám Trió és a Tim Honks zenekar népszerű énekese, Kohánszky Roy sokak meglepetésére elvállalta, hogy versenybe száll a Sztárban Sztár 2026-os évadában. A zenész korábban még sosem vállalt hasonló showműsort, így ez számára is egy új terep, de ezt cseppet sem bánja. Azzal azonban talán némileg nehezebb lesz megbirkóznia, hogy verseny alatt a családi életüket is menedzselniük kell feleségével, aki úgyszintén nagyon elfoglalt. Roy most arról mesélt az Origónak, hogy mit jelent számára az apaság, na meg, hogy milyen érzésekkel készül a műsorra.

Kohánszky Roy családja miatt kissé háttérbe vonult az elmúlt években, most mégis úgy döntött, hogy igent mond a Sztárban Sztár 12. évadára (Fotó: Szabolcs László)

Bár korábban a zenéé volt a főszerep, ma már Kohánszky Roy kisfia köré épülnek a mindennapok. És bár az énekléssel sem hagyott fel, kétségtelen, hogy a Roy és Ádám Trió zenészének mostanában az apaság az elsődleges.

„Néhány éve már vidéken élünk a családdal, picike a gyerek, most kezdi az ovit, szóval nehéz lesz összehozni, mert a feleségem doktornő, szóval van, hogy későn ér haza, de nincs lehetetlen. Persze egy picikét tartok tőle, hogy mi lesz, de mindenképpen találunk megoldást” – vallotta be kissé bizonytalanul a családapa.

És bár nehéz választanom a kettő között, de ma már azt mondanám, hogy az apa szerep a fontosabb számomra, mint az, hogy zenész vagyok. De azért mégis az a legjobb, hogy mindkettő egyszerre jelen van az életemben

– vallotta be őszintén.

Kohánszky Roy zenei karrierje során még sosem vállalt hasonló műsort, de most vágyott az új kihívásra (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár versenyzőinek fel kell kötni a gatyát

Amellett, hogy nem lesznek egyszerűek a próbákkal teli hétköznapok, ráadásul Royt korábban nem is láthattuk hasonló szerepben, de ez nem azt jelenti, hogy aggódva várja az első show-t. Sőt már nagyon készül, hogy megmutassa, mit tud.

„Olyan típusú ez a műsor, olyanok benne a feladatok, amit kihívásnak gondolok, és akár egy kis színészi tehetség is kellhet hozzá, hogy mások bőrébe belebújjunk, ez pedig nagyon izgalmas szerintem. Ez abszolút egy megújulás, mert mondhatni, évekig azért dolgozik az ember, hogy a saját hangját megtalálja, egyedi módon énekeljen, majd jön egy ilyen műsor, ahol ezt el kell felejteni” – magyarázta nevetve.

Amikor felmerült ez a megkeresés, akkor épp stúdióztunk a zenekarommal, és egy picit kipróbáltam, hogy elkezdtem Azahriah-t, az Első Emeletet, meg Presser Gábort utánozni, és azt vettem észre, hogy nagyon szórakoztatónak találom. Úgyhogy nagyon készülök, és nagyon várom, hogy kipróbáljam magam ebben, amiben még soha, szóval félhetnek a többiek

– tette még hozzá viccelődve. De, hogy Roynak van-e félnivalója a versenytársaitól, az csak a Sztárban Sztár új évadából derül majd ki, szeptember 20-tól vasárnap esténként a TV2-n!