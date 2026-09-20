Stohl András elsírta magát a Sztárban Sztárban: alig tudott megszólalni

A Megasztár 7. évadának versenyzője Tóth Abigél mindössze két évvel ezelőtt került be a köztudatba, azóta azonban a karrierje gyönyörűen ível felfelé. A mesés hangú énekesnő most a Sztárban Sztár 2026-os szezonjában kapott lehetőséget, hogy megmutassa magát, és bizony ezzel él is. Tóth Abigél Csinszkaként még Stohl András szemébe is könnyeket csalt.

Tóth Abigél produkciója a Sztárban Sztár 12. évadának első adásában igazán megható volt (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Abigél maga is erdélyi származású, így különösen közel áll a szívéhez Csinszka munkássága, és a Felsütött a napsugára című dal. Ez a produkciójából is igazán átjött, hiszen mindössze egyetlen mikrofonnal olyat villantott, ami után Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Papp Szabi állva tapsolt, Stohl András pedig könnyes szemmel értékelt. Sőt, az énekesnő maga is elérzékenyült, különösen, amikor elhunyt nagymamájára gondolt, és arra a kis kabalára, amit tőle kapott, és ami erőt adott neki a színpadon.

„Volt egy segítőm, és ezt nagyon meg szeretném mutatni! 8 évvel ezelőtt, amikor nagymamám meghalt, akkor megkaptam egy kis ereklyét, és itt van a kis malac a zsebemben, és segített" - vallotta be meghatottan a Sztárban Sztár új évadának legfiatalabb versenyzője.

A Sztárban Sztár zsűrije állva tapsolt Tóth Abigélnek, mindannyiukat meghatotta az előadás (Fotó: Szabolcs László)

Stohl András elsírta magát a Sztárban Sztárban

A dal azonban nem csak az előadóra volt nagy hatással, hanem az ítészekre is. Bár Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna szeme is a meghatottságtól csillogott, amikor állva tapsoltak a dal végén, de Stohl András hangja egyenesen elcsuklott az értékelés közben.

Én nagyon sokat vagyok az erdőn és voltam Erdélyben is. És az ahogy te énekelsz, vagy ahogy most énekeltél, akkor azt éreztem, hogy jó, hogy magyar vagyok

- mondta halkan, könnyes szemmel a színész.