8 év után tér vissza a képernyőre Takács Nikolas: elárulta, mivel foglalkozott ezalatt – Hollywoodot is megjárta

Szeptember 20-án berobban a Sztárban Sztár 2026-os évada, ahol ismét olyan énekesek csapnak majd össze, akik korábban még nem próbálhatták ki magukat ebben a műsorban. A versenyzők között pedig akad több olyan előadó is, akit jó ideje nem láttunk tévéképernyőn, köztük például Mohamed Fatima, Kohánszky Roy vagy éppen Takács Nikolas. Utóbbi most az Origónak mesélt arról, hogy mivel foglalkozott mostanáig.

Takács Nikolas is szerepel a Sztárban Sztár új évadában, az énekesnek Hollywood hozta meg a kedvét a műsorhoz (Fotó: Szabolcs László)

Takács Nikolas x-faktoros szereplése óta már 16 év telt el, ám azóta alig néhányszor láthatták újra a nézők. Legutóbb 8 évvel ezelőtt A Nagy Duettben szurkolhattunk neki, most pedig a Sztárban Sztár 12. évadában száll versenybe, hogy megmutassa, milyen sokoldalú énekes valójában.

„Mondhatjuk, ez egy visszatérés, tetszik ez a kifejezés, mert tulajdonképpen nyolc évente szoktam szerepelni show műsorokban” – kezdte nevetve.

2010-ben mutatkoztam be az országnak, 2018-ban Tápai Szabinával szerepeltünk A Nagy Duettben, és most, újabb nyolc év után, ismét szólóban – bár sosem igazán egyedül – versenyzek a Sztárban Sztárban, amire nagyon kíváncsi vagyok. Szeretném kideríteni, hogy van-e bennem valamilyen színészi véna és képes vagyok-e más bőrébe bújni, úgy hogy még élvezzem is

– magyarázta Nikolas.

Takács Nikolas koncertezik és dalokat ír, de úgy érzi, emellett ki kell próbálnia magát egy új területen is (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

Takács Nikolas Hollywoodot is megjárta a Sztárban Sztár előtt

Az énekes persze az elmúlt évek során sem tétlenkedett, hiszen több új területen kipróbálta magát, és igyekezett minél több időt fordítani az önfejlesztésre.

„Tavaly nagyon sokat utaztam, így sok időt töltöttem Hollywoodban, ahol rengeteget zenéltem, koncerteztem, stúdióztam, és rengeteg nagyszerű emberrel ismerkedtem meg. De azt hiszem, valami meg is csapott ott, ezért kezdett el érdekelni ennyire ez a színészi vonal és ezért mondtam igent a műsorra. Ugyan szerintem már öreg vagyok ahhoz, hogy ezt a szakmát kitanuljam, mert ez egy kőkemény szakma, amihez igen is képzettség kell, de érdekel annyira, hogy egy ilyen showműsor erejéig kipróbáljam” – mesélte.

„Illetve azt érzem, hogy azok a tulajdonságok, amik mindig is bennem voltak, sokat erősödtek, szóval nyitottabb vagyok a világra, és jobban érdekelnek azok a dolgok, amiket még nem csináltam, és amikben látok valami fajta fantáziát, vagy olyan potenciált, hogy hozzá tudna adni az életemhez” – vallotta be őszintén.