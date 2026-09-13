Takács Nikolas a Sztárban Sztár miatt kénytelen megszabadulni a kalapjától: „Mindenképp viszem magammal őket”

Takács Nikolas kalapjai már-már ikonikussá váltak az évek során, hiszen már 2010-ben, az X-Faktor adásaiban is mindig viselt egy-egy darabot. Ez a szenvedély azóta sem csitult, legyen szó sportos vagy elegáns stílusról, az énekes minden szettjéhez talál megfelelő fejfedőt. Csakhogy hamarosan a Sztárban Sztár 2026-os évadának versenyzője lesz, így kénytelen otthon hagyni a gyűjteményét. Az Origónak most elárulta, hogy mi lesz vele a már jól megszokott kiegészítők nélkül.

Takács Nikolas a Sztárban Sztár 12. évadának versenyzője lesz, így meg kell szabadulnia a kalapoktól (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár Takács Nikolas számára egyfajta visszatérést is jelent, hiszen már 8 éve, A Nagy Duett 6. évada óta nem szerepelt hasonló show-műsorban. Külsőre azonban szinte lehetetlen lenne megmondani, hogy mennyi idő telt el, ugyanis az énekes mit sem változott, ahogy a stílusa sem. De vajon miként viseli Nikolas, hogy egy időre búcsút kell mondania „önmagának”, hogy mások bőrébe bújjon? Erről mesélt lapunknak.

Mindenképp viszem magammal őket a tévébe még így is, de tudom, hogy a színpadon valószínűleg nem igazán viselhetek majd egyet sem, ha csak nem olyan előadót kapok. Aztán ki tudja, lehet, hogy kiderül, hogy hatalmas afro hajam van, csak jól el tudom rejteni

– kezdte viccelődve.

„De a viccet félretéve, úgyis kapok majd parókákat, meg ami éppen szükséges a produkcióhoz, ezért biztos mindig lesz valami, ami megoldja a helyzetet. De attól például jobban tartok, hogy kapok egy Pavarottit, aki egyébként a személyes kedvencem és a valaha volt legnagyobb operaénekesnek tartom, de megközelíteni sem tudnám őt, talán csak súlyban” – vallotta be őszintén a zenész.

Takács Nikolas kalap nélkül szinte sosem mutatkozik, minden koncerten visel valamilyen fejfedőt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Takács Nikolas kihívásként tekint a Sztárban Sztárra

Az énekes azt is elmesélte, hogy bár nagyon izgalmas feladat lesz számára, hogy helytálljon a Sztárban Sztár új évadában, van amitől még ő is tart.

„Remélem, hogy a szöveget nem fogom elrontani, mert akkor utána már nagyon nehéz visszakapaszkodni. Ezen kívül viszont mindent nagyon várok, a maszkolást, a táncpróbákat, és szinte mindent, ami ezzel a műsorral kapcsolatos. Ráadásul külön öröm, hogy olyan emberek vesznek majd körül, akikkel már dolgoztam, akiket szeretek és ismerek. Akikkel pedig eddig nem találkoztam, ők is nagyon szimpatikusak, és ha jó a csapat, akkor szerintem a műsor minden egyes eleme jó lesz” – magyarázta Nikolas mosolyogva.