Tóth Abigélt elhunyt nagymamája is segítette a Sztárban Sztár színpadán: "Ő olyan volt, mint a második anyukám"

Különleges feladattal lépett színpadra Tóth Abigél a Sztárban Sztár első élő adásában. Az énekesnő vasárnap este Csinszkát formálta meg, és egy olyan dalt adott elő, amely nemcsak a karakter miatt állt közel hozzá, hanem székely származása miatt is. A produkcióval egy számára fontos kulturális örökség előtt tiszteleghetett, miközben egy megható családi emléket is magával vitt a színpadra.

Tóth Abigél a maximális pontszámot, azaz 40 pontot kapott a Sztárban Sztár zsűrijétől (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár 2026-os évadában Tóth Abigél Csinszkát alakította

Abigél ugyanis maga is székely lány, ezért különösen sokat jelentett neki, hogy egy székely előadó bőrébe bújhatott, és székely dalt énekelhetett.

„Nagyon jól éreztem magam, meg iszonyatosan hálás vagyok, hogy itt lehetek ebben a műsorban, mert én mindig féltem más alakokat megformálni, de valamilyen szinten meg érdekelt is, és kíváncsi voltam, hogy mennyire lennék jó ebben. Iszonyatosan hálás vagyok azért is, hogy ezt a dalt énekelhettem, egy igazi emlék marad” – mondta az énekesnő.

Tóth Abigél kismalaca évek óta vigyáz rá (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Abigél nagymamájától kapott kismalacával lépett fel

A nézők azt is megtudhatták, hogy Abigélnek a produkció közben egy apró, ám annál fontosabb segítője volt: egy kismalac, amely a kabalájaként kísérte el a műsorba. A malac azonban nem egyszerű szerencsehozó tárgy számára, hanem elhunyt nagymamájának emlékét őrzi.

Ez a kismalac, Isten nyugosztalja, nagymamámé volt, nyolc éve ment el. Ő olyan volt, mint a második anyukám. Nyilván egy anyát nem lehet helyettesíteni, ezt ki is szeretném emelni, de nagyon sok időt töltöttünk együtt, nagyon fontos szerepet töltött be az életemben, és miatta kezdtem el zenélni

– mesélte meghatottan.

„Ő íratott be háromévesen zongorázni, és azt mondta, hogy majd egyszer szeretne tévében látni. Sajnos nem élte meg, de tudom, hogy fentről büszke rám, és ezért is van itt velem az én kis kabalám” – fogalmazott.

A kismalac így nemcsak a verseny idején, hanem Abigél életének fontosabb állomásain is vele van.

Szerintem hat-hét éve kerülhetett hozzám, előtte édesanyámnál volt a halála utáni egy-másfél évben, de azóta itt van velem. Leginkább azóta, mióta Budapestre költöztem, hogy így vigyázzon rám

– árulta el Tóth Abigél.