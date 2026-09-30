„Borzasztó fájdalmakat éltem át” – Tóth Abigél sérülten állt színpadra a Sztárban Sztárban

Vasárnap este lezajlott a Sztárban Sztár 2026-os évadának második adása, ahol ismét fantasztikus produkciókat láthattunk, még ha az utánzás nem is sikerült mindenkinél tökéletesre. Tóth Abigél Rúzsa Magdi Gábriel című dalát adta elő, és bár gyönyörűen énekelt, a Sztárban Sztár zsűrije szerint nem hasonlított eléggé az eredeti előadóra, így igen kevés pontot kapott. És ha mindez nem lenne elég, a lába is megsérült korábban, ami komoly fájdalmat okozott neki a produkció alatt.

Tóth Abigél Gábriel előadása nem nyerte el maradéktalanul a zsűri tetszését a Sztárban Sztár 12. évadának második showjában (Fotó: Mediaworks)

Tóth Abigél Sztárban Sztáros bemutatkozása az első adásban elképesztően sikerült, Csinszka dalával az egész stúdiót elvarázsolta, Stohl Andrásnak pedig könnyeket csalt a szemébe. Ez az előadás erdélyi gyökerei miatt igazán sokat jelentett a fiatal lánynak, ahogy a mostani produkciója is, ahol mentorát, Rúzsa Magdit alakította. Ez azonban már nem aratott akkora sikert a zsűrinél, ugyanis szerintük az énekesnő cseppet sem hasonlított a Megasztár egykori mesterére.

Azt gondolom, kell kapni hideget és meleget is, nem lehet mindig csak jót. De ettől függetlenül nagyon pozitívan éltem meg a produkciót. Imádom Magdit, és számomra ez egy tisztelgés előtte, hogy őt alakíthattam. Még az orrom is tetszett neki, illetve a mikrofonfej, amibe énekeltem, az is az övé volt, szóval a hangja velem volt, mondhatni

– árulta el mosolyogva Abigél.

„Nagyon szeretem ezt a műsort, és tényleg abszolút pozitívan éltem meg a kritikát is, mert ez kell ahhoz, hogy jövő héten még jobban tudjak építkezni és még jobb lehessek. Illetve tisztában vagyok azzal, hogy Magdit borzasztóan nehéz utánozni, ezért tudtam, hogy nem fogom tudni úgy lehozni, hogy az teljesen ő legyen, de azért visszanézve én egy kicsit hallottam a hanglejtéseit, vagy azokat a kis frazírokat, amiket belerak. Szóval ez ilyen, nagyon paráztam, de büszke vagyok magamra, és szerintem ő is” – jelentette ki.

Bár Tóth Abigél kapta a legkevesebb pontot, a Sztárban Sztár kiesője tegnap végül Mohamed Fatima lett (Fotó: Mediaworks)

Tóth Abigél lábsérüléssel állt a Sztárban Sztár színpadára

Bár egy ilyen előadás már önmagában rengeteg munkát igényel, de a fiatal énekesnő helyzetét az is nehezítette, hogy két nappal korábban megsérült.

Borzasztó fájdalmakat éltem át. Pénteken nagyon kiment a bokám az egyik próbán, de akkor még azt gondoltam, helyrejön vasárnapig, mert azt hittem, a futballos, birkózó múltammal tök hamar helyrehozom. Aha, gondoltam én! Szombaton már annyira fel volt dagadva, hogy azt hittem, nem tudok lábra állni

– mesélte Abigél.