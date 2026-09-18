Érkezik a Sztárban Sztár: ezekkel a produkciókkal készülnek a versenyzők

Már nem kell sokat várni a nézőknek, vasárnap végre elindul a Sztárban Sztár legújabb évada! A TV2 legendás műsorában idén hat női és hat férfi énekes lép színpadra, hogy az elkövetkezendő hetek alatt kiderüljön, melyikük a legnagyobb átalakuló, ki az, aki képes a nézőket és a Sztárban Sztár zsűrijét: Liptai Claudiát, Lékai-Kiss Ramónát, Stohl András és Papp Szabit lenyűgözni.

Vasárnap elstartol a Sztárban Sztár új évada / Fotó: Szabolcs László

Vasárnap elstartol a Sztárban Sztár új évada

A feladat nem változott, mindenkinek a lehető legtökéletesebben kell megformálnia a kapott előadót és előadnia annak ikonikus dalát. A zsűri pontozza majd a produkciókat, de a közönség ezúttal is beleszólhat az énekesek sorsának alakulásába, hiszen tőlük függ, ki búcsúzik és ki jut tovább a versenyben.

A tizenkét énekes izgatottan készül a vasárnapi első élő showra. Mohamed Fatima Jennifer Hudson, Ádám Szofi Amy Whinehouse Komonyi Zsuzsi Péter Szabó Szilvi (NOX), Lola Catherine Zeta Jones (Chicago), Gallusz Nikolett Katona Klári, Tóth Abigél Csinszka , Kovács Áron Meghan Trainor, Gudics Máté Tom Jones, Brasch Bence Kasza Tibi, Kohánszky Roy Bruce Springsteen, Dr. Mátyás Shakira, míg Takács Nikolas a Bee Gees frontemberének bőrébe bújik.

Nem kertelt Stohl András a Sztárban Sztár kapcsán

A zsűritagok még korábban a sajtóeseményen elárulták, rendkívül kíváncsiak a versenyzők kreativitására, valamint arra is, hogyan birkóznak meg a kihívásokkal. Stohl András külön kiemelte, szerinte lesznek olyan pillanatok, amelyek garantáltan ámulatba ejtik majd a nézőket. Hozzátette, szerinte a Sztárban Sztárnak azért van évek óta ekkora sikere, mert mindig más karakterek, más hangi adottságok vannak, így minden évad meg tud újulni.

Lehet, hogy nem az fog a legjobban utánozni, aki egyébként a legnagyobb név közülük. Lehet, hogy épp az, aki a legfiatalabb, akiről még nem tudunk annyi mindent, úgy tud majd utánozni, hogy le fog tőle hidalni az egész ország. Ettől jó ez a műsor, sose tudod, mi a következő lépés

- jelentette ki a színész.