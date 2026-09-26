„Úgy éreztem magam, mint Bridget Jones a k*rvák és papok partin” – Kovács Áron reagált a Sztárban Sztárban történtekre

Múlt hét vasárnap elkezdődött a Sztárban Sztár 12. évada, amelynek versenyzői között Kovács Áron is helyet kapott. A zenész-műsorvezető már az első adást egy igen nehéz feladattal kezdte, ugyanis egy női előadó, Meghan Trainor bőrébe kellett bújnia. A produkció fogadtatása azonban nem éppen olyan volt, mint ahogy azt remélte, a zsűri kemény kritikával illette, ami a pontjain is meglátszott. Kovács Áron most az ezzel kapcsolatos érzéseiről mesélt az Origónak.
A Sztárban Sztár 2026-os évadának első adásában a zenész szerint sokan olyan karaktert kaptak, akinek hangi adottságai közelebb állnak a sajátjukhoz, Kovács Áron azonban egy igen bevállalós feladattal találta szemben magát, ugyanis hozzá Meghan Trainor All About That Bass című dala került.
Én úgy jöttem ide a múlt héten, hogy ez egy buli, bejövök és nevetünk. De bejöttem és nem nevettem, hanem úgy éreztem magam, mint Bridget Jones a k.rvák és papok partin, amikor elfelejtettek neki szólni, hogy nem öltözik be senki. Kicsit talán látszott is rajtam utána, hogy ültem, és tényleg nem tudtam, milyen rendezvényen vagyok. De most már ezzel nem foglalkozom, elmúlt, és rendbe raktam magamban, hogy miről szól ez az egész
– vallotta be őszintén.
A Sztárban Sztár zsűrije szigorú volt Áronnal
Az énekes azt is elárulta, hogy valóban rosszul érintette az ítészek véleménye, annyira, hogy szinte biztos volt a kiesésben.
„Nem, hogy nem kaptam maximum pontot, de az adás 90%-ában az utolsó helyen voltam, és nagyon rosszul éltem meg, amiket mondtak. Szerintem nincs ember, akit ez ne bántana. Tudtam, hogy nem lesz tízes, mert nem lehetett az, hiszen mi közöm Meghan Trainorhoz? Semmi. De táncoltam, elénekeltem a dalt, mert el volt énekelve, a magasak meg voltak csinálva, hiszen tettem bele energiát, nem keveset, és kaptam egy kicsit megfoghatatlan kritikát” – magyarázta.
Igazából úgy éreztem, hogy nem magyarázták el, hogy mi volt vele a probléma, csak hogy nem jött át. Szóval ültem ott kicsit hülyén, lepontozva, szoknyában és nyilván nem esett jól. Úgyhogy én biztos voltam benne, hogy ki fogok esni. De úgy voltam vele, hogy nem baj, én voltam a rodeó bohóc, megtettem a kötelességem, és bár sajnáltam, hogy semmi olyat nem tudtam énekelni, ami jobban illene hozzám, de elfogadtam, hogy ez ennyi volt
– mondta.
Kovács Áron Joe Cocker bőrébe bújik a héten
Végül a rocker hiába gondolta biztosnak a kiesést, még a veszélyzóna előtt továbbjutott, így készülhet az e heti produkciójára.
Már azon gondolkoztam, hogy miket fogok elintézni a héten, ha kiestem, amikor mondták a nevem, úgy, hogy még a veszélyzónába se kerültem be. Egyszerűen nem hittem el, azt gondoltam, ez valami tévedés. De az emberek megmentettek, nekik tetszett a produkció és ez hihetetlenül jó érzés volt
– idézte fel.
„Szóval most Joe Cocker leszek, tehát egy molett fiatal nő után egy molett idős bácsi, amikben csak egy közös van, a molett, úgyhogy köszönöm szépen” – viccelődött – „De ennek a feladatnak tényleg nagyon örültem, mert ő egy nagyon karakteres énekes, és a dalt is nagyon szeretem. Persze nem biztos, hogy könnyebb lesz, mert a zsűrit ismerve, ők is jobban ismerik minden rezdülését, mint Meghan Trainornak, de most ezt sokkal komolyabban is veszem. Persze nem hagyhattam ki egy kis poént a végéről, még ha ezzel a pontvesztést is megkockáztatom, de ezt egyelőre nem szeretném lelőni. Mindent megteszek persze, hogy minél jobban hasonlítsak az eredeti előadóhoz, de azt gondolom, hogy ennyi belefér” – árulta el sejtelmesen.