„Úgy éreztem magam, mint Bridget Jones a k*rvák és papok partin” – Kovács Áron reagált a Sztárban Sztárban történtekre

Múlt hét vasárnap elkezdődött a Sztárban Sztár 12. évada, amelynek versenyzői között Kovács Áron is helyet kapott. A zenész-műsorvezető már az első adást egy igen nehéz feladattal kezdte, ugyanis egy női előadó, Meghan Trainor bőrébe kellett bújnia. A produkció fogadtatása azonban nem éppen olyan volt, mint ahogy azt remélte, a zsűri kemény kritikával illette, ami a pontjain is meglátszott. Kovács Áron most az ezzel kapcsolatos érzéseiről mesélt az Origónak.

Kovács Áron produkciója nem igazán nyerte el a zsűri tetszését a Sztárban Sztár első adásában (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár 2026-os évadának első adásában a zenész szerint sokan olyan karaktert kaptak, akinek hangi adottságai közelebb állnak a sajátjukhoz, Kovács Áron azonban egy igen bevállalós feladattal találta szemben magát, ugyanis hozzá Meghan Trainor All About That Bass című dala került.

Én úgy jöttem ide a múlt héten, hogy ez egy buli, bejövök és nevetünk. De bejöttem és nem nevettem, hanem úgy éreztem magam, mint Bridget Jones a k.rvák és papok partin, amikor elfelejtettek neki szólni, hogy nem öltözik be senki. Kicsit talán látszott is rajtam utána, hogy ültem, és tényleg nem tudtam, milyen rendezvényen vagyok. De most már ezzel nem foglalkozom, elmúlt, és rendbe raktam magamban, hogy miről szól ez az egész

– vallotta be őszintén.

A Sztárban Sztár kiesői végül Gallusz Niki és Kohánszky Roy lettek, pedig Kovács Áron biztos volt benne, hogy neki is távoznia kell majd (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár zsűrije szigorú volt Áronnal

Az énekes azt is elárulta, hogy valóban rosszul érintette az ítészek véleménye, annyira, hogy szinte biztos volt a kiesésben.

„Nem, hogy nem kaptam maximum pontot, de az adás 90%-ában az utolsó helyen voltam, és nagyon rosszul éltem meg, amiket mondtak. Szerintem nincs ember, akit ez ne bántana. Tudtam, hogy nem lesz tízes, mert nem lehetett az, hiszen mi közöm Meghan Trainorhoz? Semmi. De táncoltam, elénekeltem a dalt, mert el volt énekelve, a magasak meg voltak csinálva, hiszen tettem bele energiát, nem keveset, és kaptam egy kicsit megfoghatatlan kritikát” – magyarázta.

Igazából úgy éreztem, hogy nem magyarázták el, hogy mi volt vele a probléma, csak hogy nem jött át. Szóval ültem ott kicsit hülyén, lepontozva, szoknyában és nyilván nem esett jól. Úgyhogy én biztos voltam benne, hogy ki fogok esni. De úgy voltam vele, hogy nem baj, én voltam a rodeó bohóc, megtettem a kötelességem, és bár sajnáltam, hogy semmi olyat nem tudtam énekelni, ami jobban illene hozzám, de elfogadtam, hogy ez ennyi volt

– mondta.