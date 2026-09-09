„Nem tartom magam annyira tehetségesnek” – kiderült, miért nem vállalja a Sztárban Sztárt Papp Szabi

Szeptember 20-án új évaddal tér vissza a Sztárban Sztár, ahol az elmúlt két All Stars szezon után most újra 12 olyan énekes versenyez majd, akik korábban még nem szerepeltek a műsorban. Emellett a zsűri is megújult, ugyanis bár az idei négyes minden tagját láthattuk már korábban a pult mögött, így együtt csak most fognak debütálni. Az előző két évadban szintén ítészként szereplő Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András hármashoz újra csatlakozik Papp Szabi is, akit az elmúlt két évben nem láthattunk a pult mögött. És bár sokan reménykedhettek, hogy talán előbb-utóbb ő is bevállalja majd, hogy versenyez, elmondása szerint erre nem valószínű, hogy sor kerül.

A Sztárban Sztár versenyzői már gőzerővel készülnek a műsorra, de Papp Szabit ismét nem láthatjuk közöttük (Fotó: Gábor Zoltán)

Papp Szabi emiatt nem akar versenyző lenni a Sztárban Sztárban

Papp Szabi énekesként és basszusgitárosként vezeti a Supernem zenekart immár közel 25 éve, így tökéletes rálátása van a hazai zeneiparra, emellett az énektechnikában is nagyon otthon van, mégis úgy érzi, nem lenne elég jó versenyző a Sztárban Sztár 2026-os évadában.

Nem mondom azt, hogy nem fordult még meg a fejemben, hogy versenyző legyek, illetve kaptam is felkérést erre nyilván. De őszintén szólva – és ez nem álszerénység – nem tartom magam annyira tehetségesnek vagy annyira őrültnek, hogy így ki tudnék vetkőzni magamból. Aztán lehet, hogy egyszer mégis így lesz, mert ennek a műsornak a hangulata annyira beszippantja az embert, hogy lehet, azt mondom, akarok még többet, de egyelőre nem tartom valószínűnek

– vágott bele Szabi őszintén.

„Összességében viszont pont ettől jó a Sztárban Sztár, és pont ezt várjuk a versenyzőktől, hogy őket magával rántsa ez az egész őrület, minket pedig vigyenek magukkal. Viszont magamra visszatérve, tényleg nem tartom magamat elég pengének ahhoz, hogy ilyet bevállaljak” – magyarázta.

„Azt viszont tudom, hogy mitől döglik a légy, van szépérzékem, imádom a zenét, és látom azt, hogy amikor ott van egy előadás a színpadon, akkor mi az, amivel szinte fellöki a közönséget, és mindenkit a székbe tapaszt. Tehát ehhez van érzékem, mert elég világsztárt láttam már, akiknél úgy gondoltam, atya úristen, na ezért világsztár. A versenyzőknek pedig ezeknek a világsztároknak a bőrébe kell bújniuk, nekem pedig az a feladatom, hogy ebben segítsek nekik” – folytatta.