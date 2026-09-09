„Nem tartom magam annyira tehetségesnek” – kiderült, miért nem vállalja a Sztárban Sztárt Papp Szabi

Szeptember 20-án új évaddal tér vissza a Sztárban Sztár, ahol az elmúlt két All Stars szezon után most újra 12 olyan énekes versenyez majd, akik korábban még nem szerepeltek a műsorban. Emellett a zsűri is megújult, ugyanis bár az idei négyes minden tagját láthattuk már korábban a pult mögött, így együtt csak most fognak debütálni. Az előző két évadban szintén ítészként szereplő Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András hármashoz újra csatlakozik Papp Szabi is, akit az elmúlt két évben nem láthattunk a pult mögött. És bár sokan reménykedhettek, hogy talán előbb-utóbb ő is bevállalja majd, hogy versenyez, elmondása szerint erre nem valószínű, hogy sor kerül.
Papp Szabi emiatt nem akar versenyző lenni a Sztárban Sztárban
Papp Szabi énekesként és basszusgitárosként vezeti a Supernem zenekart immár közel 25 éve, így tökéletes rálátása van a hazai zeneiparra, emellett az énektechnikában is nagyon otthon van, mégis úgy érzi, nem lenne elég jó versenyző a Sztárban Sztár 2026-os évadában.
Nem mondom azt, hogy nem fordult még meg a fejemben, hogy versenyző legyek, illetve kaptam is felkérést erre nyilván. De őszintén szólva – és ez nem álszerénység – nem tartom magam annyira tehetségesnek vagy annyira őrültnek, hogy így ki tudnék vetkőzni magamból. Aztán lehet, hogy egyszer mégis így lesz, mert ennek a műsornak a hangulata annyira beszippantja az embert, hogy lehet, azt mondom, akarok még többet, de egyelőre nem tartom valószínűnek
– vágott bele Szabi őszintén.
„Összességében viszont pont ettől jó a Sztárban Sztár, és pont ezt várjuk a versenyzőktől, hogy őket magával rántsa ez az egész őrület, minket pedig vigyenek magukkal. Viszont magamra visszatérve, tényleg nem tartom magamat elég pengének ahhoz, hogy ilyet bevállaljak” – magyarázta.
„Azt viszont tudom, hogy mitől döglik a légy, van szépérzékem, imádom a zenét, és látom azt, hogy amikor ott van egy előadás a színpadon, akkor mi az, amivel szinte fellöki a közönséget, és mindenkit a székbe tapaszt. Tehát ehhez van érzékem, mert elég világsztárt láttam már, akiknél úgy gondoltam, atya úristen, na ezért világsztár. A versenyzőknek pedig ezeknek a világsztároknak a bőrébe kell bújniuk, nekem pedig az a feladatom, hogy ebben segítsek nekik” – folytatta.
A Sztárban Sztár zsűrijére komoly felelősség hárul
Bár legtöbbször a viccelődést és a nagy nevetéseket láthatjuk a zsűritől, de Papp Szabi szerint nagyon fontos és cseppet sem egyszerű feladat, hogy megtalálják az egyensúlyt a szakmaiság és a humor között.
„Nagyon örülök egyébként ennek a zsűrinek, mert nem számítottam rá, szinte derült égből villámcsapásként ért, hogy kivel ülünk majd ott, de szerintem ez egy óriási csapat lesz. Azt gondolom, hogy nagyon jól tudjuk majd hozni azt, ami a feladatunk ebben a műsorban, hogy kellő humorral értékeljük a versenyzőket, miközben inspirációt adunk, és fenntartjuk a versenyszellemet, hogy legyen kedvük felkelni másnap, és bejönni a következő héten” – fejtegette.
Mert úgy könnyű megmondani a tutit, hogy egy székben ülünk, kanapéfocistaként lehet okoskodni, de a színpadon állni teljesen más. Szóval kellő szakmai komolysággal fogjuk kezelni az egészet, ahogy ez eddig is történt. Hiszen a versenyzők úgy jönnek ide, hogy amit mondunk, abból tanulni, építkezni akarnak, hogy a következő héten még jobbak tudjanak lenni, és minél tovább eljussanak. Mindeközben pedig egy hatalmas buli az egész, és persze mindenki szeret mindenkit, ami szintén nagyon fontos
– jelentette ki a Sztárban Sztár 12. évadának zsűritagja.