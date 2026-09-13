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Táncdalfesztivál

Amikor Koós, Korda és Zalatnay dalait énekelte az egész ország – ritkán látott képek a Táncdalfesztivál fénykorából

10 perce
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Volt idő, amikor egy-egy Táncdalfesztivál estéjén szinte kiürültek az utcák, és családok ültek a televízió elé, hogy együtt hallgassák az ország új kedvenceit. Koós János, Zalatnay Sarolta, Máté Péter, Korda György, Koncz Zsuzsa és a korszak megannyi sztárja ma is felejthetetlen emlékeket idéz. Képeken mutatjuk meg azt a világot, amelynek dalait generációk dúdolták.
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Táncdalfesztiválslágergalériaretró

A Táncdalfesztivál a hatvanas-hetvenes évek magyar könnyűzenéjének egyik meghatározó eseménye volt. A televízió előtt egy ország figyelte az új dalokat és azokat az előadókat, akik közül sokan később a hazai zenei élet legendáivá váltak.

Táncdalfesztivál: legendás magyar énekesek és felejthetetlen slágerek
Táncdalfesztivál: legendás magyar énekesek és felejthetetlen slágerek: Zalatnay Sarolta Fotó: Fortepan

Táncdalfesztivál: legendás magyar énekesek és felejthetetlen slágerek

Koós János, Zalatnay Sarolta, Máté Péter, Szécsi Pál, Korda György, Koncz Zsuzsa és kortársaik dalai egy egész korszak hangulatát őrzik. Elegáns ruhák, nagyzenekari kíséret, jellegzetes színpadi díszletek és máig emlékezetes dallamok tették különlegessé ezeket az estéket.

Galériánk képei ebből az időszakból idéznek fel pillanatokat: ismert arcokat, fellépéseket és egy olyan televíziós világot, amikor egy-egy új sláger másnapra az egész ország közös dallamává válhatott. Mutatjuk a Táncdalfesztivál ritkán látott pillanatait! 

Galéria: Így ragyogtak a Táncdalfesztivál legendái – felismersz még mindenkit a képeken?
Fotó: Fortepan
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1968 - Erkel Színház, a Táncdalfesztivál döntője, Sztevanovity Zorán

 

 

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