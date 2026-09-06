"Nem volt rajta gatya, csak egy kis tangacsík!" - Különös versenyzőkből nincs hiány a Megasztárban

Azt már megszokhattuk, hogy a tehetségkutató versenyekre nem csak a valóban tehetséges emberek jelentkeznek. A TV2-n futó Megasztár válogatójára is érdekes figurák érkeztek. Volt, aki tangában vonult a Megasztár színpadjára.

Tangában a Megasztárban: különös versenyzőkből nincs hiány

Péter Klárikával, egy felfújt guminővel érkezett a Megasztár 9. évadára. Azonban nem csak a guminő volt, ami azonnal szemet szúrt Ördög Nórának és Lékai-Kiss Ramónának. Péter ugyanis egy szál tangában sokkolta a műsorvezetőket.

"Jó nagy csomaggal érkeztél! És most nem a kísérődre gondolunk" - köszöntötte Ördög Nóra. Miután útjára indították, csak annyit mondott megdöbbenve Nóra: "Nem volt rajta gatya. Csak egy kis tangacsík".

Ám Lékai-Kiss Ramóna megdöbbentő vallomást tett: "Engem beindított". Ám Ördög Nóra is tudta még emelni a tétet, amikor közölte:

"a bundás mikrofon is működik".

Péter - és Klárika - sem jutott tovább. De nem csak ő volt érdekes versenyző.