Mindenkit átvert a legendás zenekar: ezt tervezik 2027-re

Sikeresen "átverte" a rajongókat a The Who nevű brit rockegyüttes, amely korábban úgy tűnt, végleg búcsút intett a közönségnek, ám a legfrissebb hírek szerint még messze nem végeztek. A frontember és énekes, Roger Daltrey tíz hónappal az amerikai búcsúturnéjuk befejezése után megerősítette, hogy már próbálnak az újabb fellépésekre: mi több, a kirúgott dobosuk, Zak Starkey is visszatért a zenekarba.

Újabb koncertekre készül a The Who / Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Újabb koncertekre készül a The Who

A zenekar észak-amerikai búcsúturnéja 2025-ben The Song Is Over címmel vette kezdetét, Scott Devours dobos közreműködésével, és a tavaly októberi utolsó fellépés után úgy tűnt, hogy véget is ért. Daltrey azonban most megerősítette, hogy sikerült rendezniük a viszonyt korábbi dobosukkal, Zakkel – aki egyébként a Beatles dobosának, Ringo Starr-nak a fia–, és további koncerteket szeretnének adni 2027-ben, egyben ismételten búcsút inteni, de ezúttal Európában. Az énekes azt is elmondta, szerinte Zak áll a legközelebb Keith Moonhoz, a banda eredeti dobosához, aki 1978-ban hunyt el.

Zak Starkey ugyan nem Keith Moon, de nagyon közel áll hozzá

- hangsúlyozta Roger Daltrey.

Zak Starkeyt állítólag azután rúgták ki a The Who-ból, miután feszült vita alakult ki a zenekar 2025-ös Teenage Cancer Trust koncertjein nyújtott teljesítménye és hangereje miatt.

Kétszer is kirúgtak. Az egyiknél ott sem voltam!

- mondta el akkoriban a dobos a Daily Starnak, míg a The Who egy közleményben jelentette be az utolsó amerikai turnéját.

A The Who nyugdíjba vonul, míg Zak 20 évvel fiatalabb nálunk, és nagyszerű jövő áll előtte az új zenekarával és más izgalmas projektekkel. Minden energiáját arra kell fordítania, hogy mindezt sikerre vigye. Mindannyian sok szerencsét kívánunk neki

- írták ebben.