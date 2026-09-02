Mindenkit átvert a legendás zenekar: ezt tervezik 2027-re

Sikeresen "átverte" a rajongókat a The Who nevű brit rockegyüttes, amely korábban úgy tűnt, végleg búcsút intett a közönségnek, ám a legfrissebb hírek szerint még messze nem végeztek. A frontember és énekes, Roger Daltrey tíz hónappal az amerikai búcsúturnéjuk befejezése után megerősítette, hogy már próbálnak az újabb fellépésekre: mi több, a kirúgott dobosuk, Zak Starkey is visszatért a zenekarba.
Újabb koncertekre készül a The Who
A zenekar észak-amerikai búcsúturnéja 2025-ben The Song Is Over címmel vette kezdetét, Scott Devours dobos közreműködésével, és a tavaly októberi utolsó fellépés után úgy tűnt, hogy véget is ért. Daltrey azonban most megerősítette, hogy sikerült rendezniük a viszonyt korábbi dobosukkal, Zakkel – aki egyébként a Beatles dobosának, Ringo Starr-nak a fia–, és további koncerteket szeretnének adni 2027-ben, egyben ismételten búcsút inteni, de ezúttal Európában. Az énekes azt is elmondta, szerinte Zak áll a legközelebb Keith Moonhoz, a banda eredeti dobosához, aki 1978-ban hunyt el.
Zak Starkey ugyan nem Keith Moon, de nagyon közel áll hozzá
- hangsúlyozta Roger Daltrey.
Zak Starkeyt állítólag azután rúgták ki a The Who-ból, miután feszült vita alakult ki a zenekar 2025-ös Teenage Cancer Trust koncertjein nyújtott teljesítménye és hangereje miatt.
Kétszer is kirúgtak. Az egyiknél ott sem voltam!
- mondta el akkoriban a dobos a Daily Starnak, míg a The Who egy közleményben jelentette be az utolsó amerikai turnéját.
A The Who nyugdíjba vonul, míg Zak 20 évvel fiatalabb nálunk, és nagyszerű jövő áll előtte az új zenekarával és más izgalmas projektekkel. Minden energiáját arra kell fordítania, hogy mindezt sikerre vigye. Mindannyian sok szerencsét kívánunk neki
- írták ebben.
A The Who brit rockegyüttest 1964-ben alapította Pete Townshend, Roger Daltrey, és John Entwistle, majd nem sokkal később csatlakozott hozzájuk Keith Moon. Lemezeik 100 millió példányban keltek el, kislemezeikből 27 lett top 40-es az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban. A banda 1983-ban feloszlott, ám a későbbiekben több alkalommal is összeálltak, mint például a Live Aid-re, vagy a 25. évfordulós turnéjukra 1989-ben, valamint az 1996-os, 1997-es és 2012-es Quadrophenia turnékra. 2000-ben a három életben maradt eredeti tag között egy új album elkészítése is felvetődött, a munkálatoknak azonban véget vetett Entwistle 2002-ben bekövetkezett halála. Tonwshend és Daltrey ezután is tovább koncertezett The Who névvel, 2006-ban pedig kiadták az Endless Wire stúdióalbumot, amely az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is top 10-es lett.