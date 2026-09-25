„Nem vagyok irigy, elnyomó típus!” – Till Attila kitárulkozott az Origónak

Till Attilát évtizedek óta a magyar televíziózás megunhatatlan energiabombájaként ismerjük. A népszerű műsorvezető a legújabb hazai thrillersorozat, a Keselyű sajtótájékoztatóján adott exkluzív interjút az Origónak, ahol mesélt az új filmes terveit kísérő nehézségekről, a műsorvezetői rutinról, és arról is, mit gondol a képernyőt lassacskán meghódító fiatal influenszerekről. Bár sokan csak a mindig mosolygós showmant látják benne, Till Attila a kamerák mögött is otthonosan mozog: elismert filmrendezőként folyamatosan új ötleteken töri a fejét. Legutóbbi, saját finanszírozásból tető alá hozott nagyjátékfilmje, az És mi van Tomival? után már az újabb terveit szövögeti, ám a megvalósításig rögös az út.

Till Attila filmek várhatóak a jövőben is, a TV2 sztárműsorvezetője elárulta, miért kell ennyit várni két alkotás között (Fotó: MW Bulvár)

Till Attila legutóbbi munkája 2 éve látott napvilágot

„Vannak már új terveim, de egyelőre nem kaptam pályázati pénzt”– ismerte be Tilla a tőle megszokott őszinteséggel, majd hozzátette: „Amikor azt mondjuk, hogy nyolc évet kell várni két film között, az úgy korrekt, ha hozzátesszük: közben az embert olykor elutasítják. De mivel változik a rendszer, szerintem sokkal több ember tud majd filmet csinálni, így nekem is több esélyem lesz rá” – vallotta be.

Nem tervez visszavonulni

A pofonok ellenére esze ágában sincs visszavonulni. A nézők hétről hétre láthatják a képernyőn, a Sztárban Sztár házigazdájaként pedig már a századik adáson is túl van, mégis pontosan ugyanazzal a lendülettel veti bele magát a munkába, mint a legelején:

Ez olyan, mint a színészeknél: ha valamit nem először csinálsz, tudnod kell, mit kezdj vele. Műsorvezetőként ez nemcsak a munkám, hanem a létezésem része is. Hiába csináljuk már százhuszadszorra, még mindig működik! Nyilvánvalóan egyszer majd véget ér ez a sorozat, de remélem, ez még nem most van. Régen csináltuk már, de most fogunk igazából belejönni!

– újságolta kitörő lelkesedéssel, hozzátéve: a közönségből áradó szeretet az, ami hétről hétre feltölti a raktárait.