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Till Attila

„Nem vagyok irigy, elnyomó típus!” – Till Attila kitárulkozott az Origónak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A csúcson maradni nehezebb, mint oda eljutni, a kulisszák mögött pedig kemény küzdelmek folynak. A Keselyű sajtótájékoztatóján Till Attila most őszintén vallott a nehezebb pillanatokról és az új trónkövetelőkről.
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Till Attilasztárban sztárkeselyűTV2

Till Attilát évtizedek óta a magyar televíziózás megunhatatlan energiabombájaként ismerjük. A népszerű műsorvezető a legújabb hazai thrillersorozat, a Keselyű sajtótájékoztatóján adott exkluzív interjút az Origónak, ahol mesélt az új filmes terveit kísérő nehézségekről, a műsorvezetői rutinról, és arról is, mit gondol a képernyőt lassacskán meghódító fiatal influenszerekről. Bár sokan csak a mindig mosolygós showmant látják benne, Till Attila a kamerák mögött is otthonosan mozog: elismert filmrendezőként folyamatosan új ötleteken töri a fejét. Legutóbbi, saját finanszírozásból tető alá hozott nagyjátékfilmje, az És mi van Tomival? után már az újabb terveit szövögeti, ám a megvalósításig rögös az út.

Till Attila újabb filmmel rukkolna elő.
Till Attila filmek várhatóak a jövőben is, a TV2 sztárműsorvezetője elárulta, miért kell ennyit várni két alkotás között (Fotó: MW Bulvár)

Till Attila legutóbbi munkája 2 éve látott napvilágot

Vannak már új terveim, de egyelőre nem kaptam pályázati pénzt”– ismerte be Tilla a tőle megszokott őszinteséggel, majd hozzátette: „Amikor azt mondjuk, hogy nyolc évet kell várni két film között, az úgy korrekt, ha hozzátesszük: közben az embert olykor elutasítják. De mivel változik a rendszer, szerintem sokkal több ember tud majd filmet csinálni, így nekem is több esélyem lesz rá” – vallotta be.

Nem tervez visszavonulni

A pofonok ellenére esze ágában sincs visszavonulni. A nézők hétről hétre láthatják a képernyőn, a Sztárban Sztár házigazdájaként pedig már a századik adáson is túl van, mégis pontosan ugyanazzal a lendülettel veti bele magát a munkába, mint a legelején: 

Ez olyan, mint a színészeknél: ha valamit nem először csinálsz, tudnod kell, mit kezdj vele. Műsorvezetőként ez nemcsak a munkám, hanem a létezésem része is. Hiába csináljuk már százhuszadszorra, még mindig működik! Nyilvánvalóan egyszer majd véget ér ez a sorozat, de remélem, ez még nem most van. Régen csináltuk már, de most fogunk igazából belejönni! 

– újságolta kitörő lelkesedéssel, hozzátéve: a közönségből áradó szeretet az, ami hétről hétre feltölti a raktárait.

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Mi lesz a fiatal trónkövetelőkkel?

Tilla lassan negyedszázada uralja a hétvégi főműsoridőt, így pontosan látta, hány tehetség tűnt el süllyesztőben az évek során. De vajon tart az új generációtól?

Lassan 25 éve minden évszakban ott vagyok a képernyőn. Ez idő alatt nagyon sok ember jött-ment, de sokan nem tudtak megtapadni. Ha valaki meg tud ragadni, azzal nekem semmi bajom nem lesz!" – szögezte le. Azt is hozzátette, hogy a televíziózás világa átalakulóban van, és a jövő sztárjait már nem feltétlenül a stúdiókban kell keresni. „Ez a világ már teljesen átkerült az online térbe. Lehet, hogy a netes felületeken lévő influenszerek képviselik majd ezt a fajta jelenlétet a jövőben. Egyáltalán nem vagyok irigy vagy elnyomó típus: ha valaki jó, az nekem is tetszeni fog! – zárta gondolatait a népszerű tévés.

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