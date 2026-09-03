Nemrég megerősítést nyert, mi okozta a színészlegenda, Tim Curry halálát. A Rocky Horror Picture Show, az Az és számtalan más kultfilm sztárja 80 éves korában vesztette életét, a nyilvánosságra került dokumentumokból pedig kiderült, mi játszott szerepet a tragédiában.

Kiderült, mi okozta Tim Curry halálát / Fotó: ROBYN BECK / AFP

Ez okozta Tim Curry halálát

Egyes hírportálok által megszerzett dokumentumok kiderült, hogy a színész halálát koszorúér-betegség okozta, amihez a Los Angeles Megyei Közegészségügyi Hivatal szerint egyéb tényezők is hozzájárultak, úgy mint a veserák és a korábban elszenvedett stroke. A jelentésből az is kiderült, hogy Curry a koszorúér-betegsége miatt egyetlen műtéten sem esett át.

Tim Curry a halála előtt már több mint egy évtizede küzdött súlyos egészségügyi problémákkal, miután 2012-ben stroke-ot kapott, ami miatt képtelen volt járni. A színész tavaly őszintén mesélt az egész addigi életét megváltoztató szélütésről, mialatt háláját fejezte ki a masszőrének, aki a szó szoros értelmében megmentette őt. A sztár ugyanis, bár két agyvérzést is elszenvedett, egyetlen tünetet tapasztalt.

Nagyon furcsa volt. Masszázson voltam, amikor a masszőr azt mondta: 'Aggódom érted. Azt hiszem, mentőt kellene hívnunk.' Jól éreztem magam, semmilyen tünetet nem észleltem, de ő egyértelműen észrevett néhányat. Hívta a 911-et, mire megérkezett egy mentőautó, majd hordágyon vittek le a házam lépcsőjén, betettek egy mentőautóba, és morfiumot adtak be. Nem voltak fájdalmaim, viszont nagyon ideges voltam, mert nem tudtam, mi történik velem. Akkor még nem tudták, hogy szélütésem volt, ahogy én sem

- mondta el Curry a CBS Sunday Morning című műsorában 2025 októberében. Hozzátette, amikor megtudta, hogy stroke-ot kapott, rögtön az édesapjára gondolt, aki túlélt egy szélütést, amikor a színész 11 éves volt. Tim Curry ezután műtéten esett át, majd nagyjából egy hónapot kórházban töltött rehabilitáción.

A szélütése után a színész nagyrészt visszavonult a nyilvánosságtól, tavaly azonban részt vett a Rocky Horror Picture Show 50. évfordulója alkalmából rendezett vetítésen, ahol az állapotáról is megszólalt.

Még mindig nem tudok járni, ezért ülök ebben a buta székben, ez pedig nagyon korlátozó. Szóval, egyhamar nem fogok újra énekelni és táncolni. Továbbra is komoly problémáim vannak a bal lábammal

- mondta el a színész.