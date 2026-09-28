Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
elhunyt

Elhunyt a népszerű énekesnő, rengetegen gyászolják Tinát

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mindössze 54 éves volt Tina, azaz Kristina Safrany. Az énekesnő halálának okát nem közölték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elhunyttinaénekesnő

Tina, azaz Kristina Safrany a '90-es évek Eurodance-korszakának énekesnője volt. Hangját olyan dalokból ismerheti a közönség, mint a First Base (Love Is Paradise), a Megatronic (Into The Fire), vagy a Masterjam (I Wanna Know). 

Tragikus hirtelenséggel hunyt el az énekesnő, Tina
Tragikus hirtelenséggel hunyt el az énekesnő, Tina
Fotó: Unsplash 

Tina tragédiája

A zene iránti szeretete később is megmaradt, az elmúlt időszakban a Maxxima együttes énekesnőjeként lépett fel.

Tehetsége, különleges hangja és a zene iránti szeretete örökre megmarad a rajongók emlékezetében

- búcsúztak szerettei.

Ez is érdekelhet

Gyászba borult az ETO-család: hosszú betegség után elhunyt Konkoly Tamás


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!