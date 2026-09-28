Elhunyt a népszerű énekesnő, rengetegen gyászolják Tinát

Mindössze 54 éves volt Tina, azaz Kristina Safrany. Az énekesnő halálának okát nem közölték.
Tina, azaz Kristina Safrany a '90-es évek Eurodance-korszakának énekesnője volt. Hangját olyan dalokból ismerheti a közönség, mint a First Base (Love Is Paradise), a Megatronic (Into The Fire), vagy a Masterjam (I Wanna Know).
Tina tragédiája
A zene iránti szeretete később is megmaradt, az elmúlt időszakban a Maxxima együttes énekesnőjeként lépett fel.
Tehetsége, különleges hangja és a zene iránti szeretete örökre megmarad a rajongók emlékezetében
- búcsúztak szerettei.
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