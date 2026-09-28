Elhunyt a népszerű énekesnő, rengetegen gyászolják Tinát

Tina, azaz Kristina Safrany a '90-es évek Eurodance-korszakának énekesnője volt. Hangját olyan dalokból ismerheti a közönség, mint a First Base (Love Is Paradise), a Megatronic (Into The Fire), vagy a Masterjam (I Wanna Know).

Tragikus hirtelenséggel hunyt el az énekesnő, Tina

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Tina tragédiája

A zene iránti szeretete később is megmaradt, az elmúlt időszakban a Maxxima együttes énekesnőjeként lépett fel.

Tehetsége, különleges hangja és a zene iránti szeretete örökre megmarad a rajongók emlékezetében

- búcsúztak szerettei.

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