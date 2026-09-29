"Olyan volt, mint Vilmos és Katalin" - felidézte első találkozását Diana hercegnével Tom Cruise

Tom Cruise meghatottan emlékezett vissza az első találkozására Diana hercegnével, megjegyezve, hogy a néhai "nép hercegnéje" ugyanolyan közvetlen tulajdonságokkal rendelkezett, mint Vilmos herceg és Katalin hercegné.

Vilmos herceg, Katalin hercegné és Tom Cruise a Digger promóciós körútján. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Tom Cruise felidézte, milyen volt első találkozója Diana hercegnével

A 64 éves színész vasárnap Franciaországba utazott új filmje, a Digger promóciós körútjának részeként. A látogatás során vendégként szerepelt Laurent Delahousse műsorában, hogy népszerűsítse a filmet, amely hamarosan a mozikba kerül.

Az interjúban a Top Gun sztárja legújabb szerepéről beszélt, miközben visszatekintett 42 éves karrierje meghatározó pillanataira. Különösen kedves emlékként idézte fel első találkozását Diana hercegnével, akivel akkori felesége, Nicole Kidman társaságában futott össze a Túl az Óperencián című filmjük 1992-es bemutatóján.

A színész szeretettel emlékezett vissza a néhai hercegnére, „briliáns és intelligens nőként” jellemezve őt, és hozzátette, hogy „öröm” volt találkozni vele és megismerni őt.

A párosnak volt egy második találkozása is, amikor Diana külön meghívást kapott a nagyszabású Mission: Impossible filmjének forgatására 1995-ben. A hercegné akkori királyi séfje, Darren McGrady elmondása szerint Diana – aki 178 cm magas volt – e találkozó után visszatért a konyhába, és azzal viccelődött, hogy Cruise 170 centiméteres magassága emiatt nem tudna vele randizni, hozzátéve:

Ő is lehúzható a listáról – túl alacsony!

Mindössze egy évvel később, 1997 augusztusában a hercegné tragikus módon életét vesztette egy autóbalesetben. Temetésén Cruise és Kidman is részt vett a londoni Westminster-apátságban.

A Dianával való találkozására tovább reflektálva Cruise megjegyezte, hogy a hercegné ugyanolyan földhözragadt tulajdonságokkal rendelkezett, mint fia, Vilmos és felesége, Katalin.

Olyan volt, mint Vilmos és Katalin: megközelíthető, közvetlen.

A Digger szeptember 22-i londoni premierjén Cruise újra találkozott régi barátaival, a walesi herceggel és hercegnével. Minden szem a színészre szegeződött, amikor megszegte a királyi protokollt, és felsegítette Katalint a Leicester Square-i Odeon Luxe lépcsőjén, miközben a walesi herceg mellette sétált.