Hónapok óta várjuk: most megérkezett – Tom Hardy kiadta első zenei albumát

Pénteken jelent meg a 15 számos Czarface Meets Frankie Pulitzer, amelyet Hardy Frankie Pulitzer néven, a Czarface hiphopkollektívával készített. Tom Hardy első rapalbumán Busta Rhymes, Method Man és EL-P is közreműködik.

Tom Hardy Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Tom Hardy kiadta első rap albumát

A színész több filmes, képregényes és irodalmi utalást is elhelyezett a lemezen. A Grim-Visaged War című számban Shakespeare III. Richárdjának „winter of our discontent” monológját mondja el, méghozzá azon a hangon, amelyet Bane szerepében használt A sötét lovag: Felemelkedés című, 2012-es filmben.

A Busta Rhymesszal közös Raw Forever több filmes és képregényes utalást is tartalmaz. Hardy megemlíti Martin Scorsese Bringing Out the Dead (magyarul a Holtak útja címen jelent meg) című filmjét, Willem Dafoe Zöld Manóját és Doctor Doomot is. Method Man a Mad Technology című számban szerepel. Ebben Stephen King művei is előkerülnek, köztük a Cujo és a Misery.

Hardynak ez az első teljes rapalbuma, Frankie Pulitzer neve azonban már évekkel korábban felbukkant. A Czarface 2021-ben kezdett együtt dolgozni egy ezen a néven szereplő, akkor még titokzatos előadóval. Nem sokkal később találgatások indultak arról, hogy Tom Hardy rejtőzik-e a művésznév mögött – írta meg a Deadline.