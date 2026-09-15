„Elkaptam a rohadékot!” – A nyílt utcán üldözte a bűnözőket a hollywoodi sztár

Ha valaki azt hiszi, hogy Tom Hardy csak a filmvásznon játssza a keményfiút, hatalmasat téved. A ma a 49. születésnapját ünneplő hollywoodi sztár nemcsak legdurvább filmjeiben (mint a Venom, a Mad Max vagy a Sötét Lovag: Felemelkedés), hanem a valóságban, London utcáin is kíméletlen igazságtevő. A színész nevéhez fűződik az elmúlt évek legfilmesebb celeb-akciója, ráadásul az élete tele van olyan meglepő titkokkal, mint a fiatalkori titkos rapkarrierje.

Tom Hardy rapkarrierjén túl számtalanszor húzta meg a váratlant (Fotó: Bors)

Tom Hardy elkapott egy tolvajt

A történet Richmondban történt, amikor két fiatal ellopott egy robogót, majd a piros lámpánál áthajtva belerohantak egy autóba. Az egyik elkövető elszaladt, ám nem számolt azzal, hogy a közelben épp a filmvászon legkeményebb fenegyereke tartózkodott. Hardy nem teketóriázott, igazi akcióhőshöz méltóan azonnal a tolvaj nyomába eredt. Átugrott a kerítéseken, átvágott egy építkezésen, és mint egy megállíthatatlan golyó, üldözőbe vette a srácot. Amikor végre elkapta, a gallérjánál fogva megragadta, átkutatta fegyverek után, majd büszkén kijelentette a döbbent szemtanúknak: „Elkaptam a rohadékot!” A kiérkező rendőröknek már csak a bilincset kellett rátenniük a megilletődött elkövetőre.