„Elkaptam a rohadékot!” – A nyílt utcán üldözte a bűnözőket a hollywoodi sztár

Ha valaki azt hiszi, hogy Tom Hardy csak a filmvásznon játssza a keményfiút, hatalmasat téved. A ma a 49. születésnapját ünneplő hollywoodi sztár nemcsak legdurvább filmjeiben (mint a Venom, a Mad Max vagy a Sötét Lovag: Felemelkedés), hanem a valóságban, London utcáin is kíméletlen igazságtevő. A színész nevéhez fűződik az elmúlt évek legfilmesebb celeb-akciója, ráadásul az élete tele van olyan meglepő titkokkal, mint a fiatalkori titkos rapkarrierje.
Tom Hardy elkapott egy tolvajt
A történet Richmondban történt, amikor két fiatal ellopott egy robogót, majd a piros lámpánál áthajtva belerohantak egy autóba. Az egyik elkövető elszaladt, ám nem számolt azzal, hogy a közelben épp a filmvászon legkeményebb fenegyereke tartózkodott. Hardy nem teketóriázott, igazi akcióhőshöz méltóan azonnal a tolvaj nyomába eredt. Átugrott a kerítéseken, átvágott egy építkezésen, és mint egy megállíthatatlan golyó, üldözőbe vette a srácot. Amikor végre elkapta, a gallérjánál fogva megragadta, átkutatta fegyverek után, majd büszkén kijelentette a döbbent szemtanúknak: „Elkaptam a rohadékot!” A kiérkező rendőröknek már csak a bilincset kellett rátenniük a megilletődött elkövetőre.
Hiphop-sztár akart lenni
Azt viszont kevesen tudják a brit sztárról, hogy a színészet előtt egy egészen más műfajban próbálgatta a szárnyait: rappelt! A kilencvenes években, még tinédzserként a „Tommy No 1” művésznevet vette fel, és barátjával elkészítettek egy komplett hiphop-demóalbumot Falling On Your Arse In 1999 címmel. Hardy ritmusérzéke és karcos dumája meglepően jó volt, még lemezszerződést is ajánlottak neki, ám ő végül visszautasította, mert nem tartotta magát elég jónak a műfajban. Az elfeledett rapanyag végül 2018-ban szivárgott ki az internetre, és azonnal óriási szenzáció lett a rajongók körében. Később pedig visszatért, immáron világsztárként, nem is akárkikkel kiegészülve.
Titkos harcművész és kutyabarát
Tom Hardy élete korántsem volt mindig sikersztori. Zűrös tinédzserévei és súlyos függőségei után a veszélyes szenvedélyeket küzdősportra cserélte. Az utóbbi években szinte észrevétlenül nevezett be brazíliai dzsicu-versenyekre, és zsinórban nyerte az aranyérmeket, bizonyítva, hogy a fizikuma nem a filmes trükköknek köszönhető.
A kíméletlen külső mögött azonban hatalmas szív lakozik, köztudottan rajong a kutyákért, akiket még a vörös szőnyeges premierjeire is magával visz. Boldog születésnapot kívánunk Hollywood leghitelesebb fenegyerekének!