Kirúgták a tehetségkutató zsűrijéből a világhírű énekest, 14 év után kell távoznia

Sir Tom Jones a közösségi oldalán közzétett posztban reagált azokra a pletykákra, miszerint kirúgták őt a The Voice tehetségkutatóból, amelynek éveken át volt a zsűrije. A legendás walesi sztár ekkor megerősítette a híreszteléseket, ami csakhamar nagy felháborodást váltott ki a rajongók körében, akik úgy vélték, a Sex Bomb énekese a műsor szíve és lelke.

14 év után rúgták ki Tom Jonest / Fotó: TOLGA AKMEN / AFP

14 év után rúgták ki Tom Jonest

Az énekes a posztjában hangsúlyozta, nem akarta otthagyni a műsort, amelyet szeretett és aminek a közönségét is nagyra értékelte: a döntést az ITV, az Egyesült Királyság független televízióhálózata hozta meg, akik a biztosítással kapcsolatos anyagi nehézségekkel indokolták a döntésüket - habár a sajtóban azt állították, szeretnék megújítani a tehetségkutatót és az új mentorcsapat mellett Tom Jonesnak már nem maradt hely.

Egy jóval kisebb szerepet ajánlanak, amivel ugyan feltűnnék a műsorban, de valójában a kezdetektől fogva nem vennék részt aktívan a munkában, és ez nem igazán lelkesít. Szóval csak azt tudom mondani, soha nincs igazán jó időpont arra, hogy kirúgjanak egy 86 éves embert, aki még mindig elég jó a munkájában

- jelentette ki az énekes.

A történtek kapcsán reagált a műsor szóvivője is, aki a Mirrornak elmondta, nagyon szerettek együtt dolgozni Tom Jonesszal az elmúlt években, és, bár már nem lesz zsűri a soron következő 15. évadban, továbbra is tartják vele a kapcsolatot, és nincs kizárva, hogy egy később évadban még visszatérhet.

Mindeközben a rajongók élesen kritizálták ezt a döntést, és habozás nélkül az idős énekes mellé álltak.

Tom Jones nélkül nincs The Voice... Ki ne akarná, hogy egy valódi legenda mentorálja?

- tette fel a kérdést az egyikük.

Nagyon sajnálom, egy ajtó bezáródása viszont egy új lehetőség lehet a számodra. Rengeteg ember számára jelentesz inspirációt, a hangod pedig örök

- tette hozzá egy másik.

Sir Tom Jones a The Voice 2012-es debütálása óta oszlopos tagja volt a tehetségkutatónak, amelyben az eddigi 14. évadból 13-ban működött közre zsűriként, olyan énekesek mellett, mint Jessie J, Olly Murs, Kylie Minogue és Rita Ora. Az énekes ráadásul három mentorálját is a győzelemig tudta vezetni: Leanne Mitchellt az első évadban, Ruti Olajugbagbe-t a hetedik évadban és Anthonia Edwardsot a 11. évadban.