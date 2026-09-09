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Tom Jones

Kirúgták a tehetségkutató zsűrijéből a világhírű énekest, 14 év után kell távoznia

43 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Sir Tom Jones megerősítette, hogy kirúgták a The Voice című tehetségkutatóból, amelynek 14 éven át volt a zsűrije. A hír hatalmas felháborodást keltett a rajongók körében, mialatt Tom Jones a közösségi oldalán elárulta, esze ágában sem lett volna otthagyni a műsort, azonban anyagi nehézségekre hivatkozva megváltak tőle. Az énekes hozzátette, egy kisebb szerepet ugyan felajánlottak neki, ezt viszont inkább nem fogadta el.
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Tom JonesThe Voice UKkirúgászsűriThe Voice

Sir Tom Jones a közösségi oldalán közzétett posztban reagált azokra a pletykákra, miszerint kirúgták őt a The Voice tehetségkutatóból, amelynek éveken át volt a zsűrije. A legendás walesi sztár ekkor megerősítette a híreszteléseket, ami csakhamar nagy felháborodást váltott ki a rajongók körében, akik úgy vélték, a Sex Bomb énekese a műsor szíve és lelke.

British singer Tom Jones poses on the red carpet on arrival for the BRIT Awards 2020 in London on February 18, 2020. (Photo by Tolga AKMEN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE  NO POSTERS  NO MERCHANDISE NO USE IN PUBLICATIONS DEVOTED TO ARTISTS
14 év után rúgták ki Tom Jonest / Fotó: TOLGA AKMEN / AFP

14 év után rúgták ki Tom Jonest

Az énekes a posztjában hangsúlyozta, nem akarta otthagyni a műsort, amelyet szeretett és aminek a közönségét is nagyra értékelte: a döntést az ITV, az Egyesült Királyság független televízióhálózata hozta meg, akik a biztosítással kapcsolatos anyagi nehézségekkel indokolták a döntésüket - habár a sajtóban azt állították, szeretnék megújítani a tehetségkutatót és az új mentorcsapat mellett Tom Jonesnak már nem maradt hely.

Egy jóval kisebb szerepet ajánlanak, amivel ugyan feltűnnék a műsorban, de valójában a kezdetektől fogva nem vennék részt aktívan a munkában, és ez nem igazán lelkesít. Szóval csak azt tudom mondani, soha nincs igazán jó időpont arra, hogy kirúgjanak egy 86 éves embert, aki még mindig elég jó a munkájában

- jelentette ki az énekes.

A történtek kapcsán reagált a műsor szóvivője is, aki a Mirrornak elmondta, nagyon szerettek együtt dolgozni Tom Jonesszal az elmúlt években, és, bár már nem lesz zsűri a soron következő 15. évadban, továbbra is tartják vele a kapcsolatot, és nincs kizárva, hogy egy később évadban még visszatérhet.

Mindeközben a rajongók élesen kritizálták ezt a döntést, és habozás nélkül az idős énekes mellé álltak.

Tom Jones nélkül nincs The Voice... Ki ne akarná, hogy egy valódi legenda mentorálja?

- tette fel a kérdést az egyikük.

Nagyon sajnálom, egy ajtó bezáródása viszont egy új lehetőség lehet a számodra. Rengeteg ember számára jelentesz inspirációt, a hangod pedig örök

- tette hozzá egy másik.

Sir Tom Jones a The Voice 2012-es debütálása óta oszlopos tagja volt a tehetségkutatónak, amelyben az eddigi 14. évadból 13-ban működött közre zsűriként, olyan énekesek mellett, mint Jessie J, Olly Murs, Kylie Minogue és Rita Ora. Az énekes ráadásul három mentorálját is a győzelemig tudta vezetni: Leanne Mitchellt az első évadban, Ruti Olajugbagbe-t a hetedik évadban és Anthonia Edwardsot a 11. évadban. 

A The Voice egy eredetileg holland (The Voice of Holland) tehetségkutató, amelynek különlegessége, hogy a válogató során az énekesnek háttal foglalnak helyet az ítészek, és csak akkor fordulnak meg, ha az aktuális jelentkező hangja elnyerte a tetszésüket, és szeretnék mentorálni. A továbbjutáshoz egy zsűritag megfordulása is elég, azonban, ha több - netán mind a négy -, ítész megfordul, a versenyző maga dönthet, kinek a csapatába szeretne kerülni. Magyarországon az első évad a TV2-n volt látható 2012. október 12-től, majd 2023. február 2-án kiderült, hogy hamarosan új évaddal jelentkeznek, az RTL képernyőjén.

 

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