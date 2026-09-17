Hatalmas örömhír: megszületett Tornóczky Anita második babája

Tornóczky Anita a közösségi oldalán jelentette be, hogy megszületett a második kisfia. A műsorvezető korábban már elárulta, hogy szeptember végére várja a csöppséget, de úgy tűnik, a várva várt nap a tervezettnél kicsit korábban jött el.

Megszületett Tornóczky Anita második kisfia

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Megszületett Tornóczky Anita második fia

Hello world! Hello Milo

- írta Instagram-oldalán csütörtökön a büszke édesanya, megosztva a boldog hírt a követőivel.

Nehéz terhességen van túl a műsorvezető

Mint arról korábban beszámoltunk, előző fiához, Noelhez képest nehezebben élte meg ezt a terhességet Tornóczky Anita. A vizesedés és a légszomj miatt az utolsó trimeszterben már csak ülve tudott aludni.

Az a helyzet, hogy nem nagyon kapok levegőt, a kisfiam nagyon bent van a rekeszizmomnál. Ezenkívül jól vagyok, és - ami a legfontosabb - a baba is jól van. Nagyon vizesedem, ami furcsa, mert amíg Noelt vártam, nem sportolhattam, most pedig hetente négyszer edzek, mégis vizesedem

- magyarázta.

Azt is elárulta, hogy a kis Noel eleinte nem értette teljesen a helyzetet, de édesapja példájára egy idő után már ő is rendszeresen simogatta édesanyja pocakját.