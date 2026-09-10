Dallos Bogi helyreigazítást adott ki a Tóth Gabi-ügyben: „Médiaperszónát, zsűrizési stílust úgy gondolom, jogomban áll parodizálni”

Óriási médiavisszhangot váltott ki a napokban Dallos Bogi bocsánatkérése, amit az egyik Megasztár versenyző, és Tóth Gabi felé irányított. A mesternő ugyanis megviccelte a TV2 tehetségkutatójának jelentkezőjét azzal, hogy Tóth Gabinak adta ki magát, és egy olyan jelenetet adott elő az adásban, ami Tóth Gabi zsűrizési stílusának kiparodizálását vélt bemutatni. Azonban ezalatt elhangzott egy olyan mondat is Bogi szájából, amire maga Tóth Gabi is felkapta a fejét: „Mindjárt leteszem az érettségit”. Természetesen nem is kellett ennél több, hogy elinduljon a lavina, aminek most Dallos Bogi pontot tett a végére, és kijelentette, igenis jogában áll bizonyos esetekben a parodizálás.
Így javította Bogi bocsánatkérését a Tóth Gabi-ügyben
A Megasztár mestere a tegnapi nap saját Instagram-oldalára tett ki egy közleményt, és helyesbítette korábbi bocsánatkérését, ami így szólt:
Mivel egy versenyző összekevert minket az előző zsűritagokkal, arra gondoltam, csinálok egy viccet ebből a félreértésből. Nagyon sajnálom, hogy ezzel Gabit megbántottam vagy rossz érzést keltettem. A hölggyel egyébként utána tisztáztam is a helyzetet. Nekem egyáltalán nincs ellenemre a bocsánatkérés, úgyhogy ezúton is elnézést kérek mindenkitől, akit ez a vicc rosszul érintett
– írta néhány napja Dallos Bogi, amit ezúttal a következőképp korrigált:
Egy helyreigazítás még bennem maradt: Sosem állítottam, hogy akinek nincs érettségije, ne lenne értékes ember. Médiaperszónát, zsűrizési stílust és korábban elhangzott mondatokat úgy gondolom, jogomban áll parodizálni. Elfogadom és megértem, hogy ez félreérthető volt, és hogy sokan úgy ítélték meg, nem volt helyénvaló. A kritikát is elfogadom. De bűnhődni sem szeretnék egy olyan humor miatt, ami férfi tévés arcok szájából nap mint nap elhangzik más celebek rovására – és amin sokszor éppen az a közönség nevet, amely most engem ítél el ugyanezért
– jelentette ki Puskás-Dallos Bogi.
Napok óta ez a téma az internetezők körében. Hogy Bogi véleményére miként fog reagálni Tóth Gabi – már, ha fog –, illetve milyen véleményt fogalmaznak meg a Megasztár nézői, erre egyelőre várni kell. Viszont azt megígérhetjük, ha újabb fejlemény lesz, arról be fogunk számolni.