Dallos Bogi helyreigazítást adott ki a Tóth Gabi-ügyben: „Médiaperszónát, zsűrizési stílust úgy gondolom, jogomban áll parodizálni”

Óriási médiavisszhangot váltott ki a napokban Dallos Bogi bocsánatkérése, amit az egyik Megasztár versenyző, és Tóth Gabi felé irányított. A mesternő ugyanis megviccelte a TV2 tehetségkutatójának jelentkezőjét azzal, hogy Tóth Gabinak adta ki magát, és egy olyan jelenetet adott elő az adásban, ami Tóth Gabi zsűrizési stílusának kiparodizálását vélt bemutatni. Azonban ezalatt elhangzott egy olyan mondat is Bogi szájából, amire maga Tóth Gabi is felkapta a fejét: „Mindjárt leteszem az érettségit”. Természetesen nem is kellett ennél több, hogy elinduljon a lavina, aminek most Dallos Bogi pontot tett a végére, és kijelentette, igenis jogában áll bizonyos esetekben a parodizálás.

Dallos Bogi az egyik adásban Tóth Gabit parodizálta, ami elindította a botrányt (Fotó: Tumbász Hédi)

Így javította Bogi bocsánatkérését a Tóth Gabi-ügyben

A Megasztár mestere a tegnapi nap saját Instagram-oldalára tett ki egy közleményt, és helyesbítette korábbi bocsánatkérését, ami így szólt:

Mivel egy versenyző összekevert minket az előző zsűritagokkal, arra gondoltam, csinálok egy viccet ebből a félreértésből. Nagyon sajnálom, hogy ezzel Gabit megbántottam vagy rossz érzést keltettem. A hölggyel egyébként utána tisztáztam is a helyzetet. Nekem egyáltalán nincs ellenemre a bocsánatkérés, úgyhogy ezúton is elnézést kérek mindenkitől, akit ez a vicc rosszul érintett

– írta néhány napja Dallos Bogi, amit ezúttal a következőképp korrigált: