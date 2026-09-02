„Milliós jogdíjak? Ugyan már!” – Tóth Gabi megmutatta a számláját: mindössze 5000 forintos egyenleget látni

Rendszeresen felmerül a kérdés, hogy mekkora összegek folynak be az Artisjustól a magyar előadókhoz. Nemrég FankaDeli, azaz Kőházy Ferenc osztotta meg a Facebook-oldalán, hogy legutóbb mindössze 30 ezer forint érkezett a számlájára. „Kormányok jönnek, kormányok mennek... de a zsold az örök! Bár láthatnám egyszer a többiekét” – fűzte hozzá a rapper. A bejegyzéshez Tóth Gabi is csatlakozott, aki egy saját képernyőfotóval mutatta meg, mi a helyzet az ő esetében.

Tóth Gabi egyenlege éppen pluszba került az utalással (Fotó: Origo)

Tóth Gabi nem dúskál a milliós jogdíjakban

Az énekesnő egy körülbelül 6 ezer forintos utalást jelenített meg, válaszul azoknak, akik milliós jogdíjakat sejtenek a háttérben. A megosztott fotón az is jól látszott, hogy az egyenlege ezzel a jóváírással együtt került plusz 5000 forintba – bár valószínűsíthető, hogy nem a főszámlájáról van szó. A poszt alatt megjelentek a kritikus vélemények is. Egyikük így fogalmazott a Redditen: „Hát igen, mondjuk, ha egy zenész esetleg írna és kiadna dalokat, ha már ugye zenész… Lehet, hogy úgy mondjuk kapna jogdíjat… Nem tudom, csak hangosan gondolkodom!” Egy másik hozzászóló pedig röviden annyit írt: „Tetszettek volna jó dalokat írni...”

Tóth Gabi nem rejtegette, mennyi pénz lapul a számláján (Fotó: Reddit)

Tóth Gabi Mentorsulijára koncentrál a Megasztár helyett

Tóth Gabi új dalai várhatóan érkeznek, ám az énekesnő jelenleg egy teljesen új projektre összpontosít. Úgy érzi, a televíziós tehetségkutatók kötött keretei és az ottani munka rengeteg időt és energiát vett el tőle, miközben a képernyőn egyre kevesebb lehetőség jutott a versenyzők valódi szakmai fejlesztésére. Ezért döntött úgy, hogy a saját lábára áll, és független oktatóként folytatja. A kezdeményezés eredményeként elindult a Tóth Gabi Őszinte Hang Mentorsulija. A nyolcalkalmas mentorprogram iránt már az első két napban hatalmas érdeklődés mutatkozott, és 115-en jelentkeztek. A képzésre a bántalmazott tinédzserektől kezdve egészen a 70 éves korosztályig érkeztek résztvevők, akik számára a program nemcsak technikai fejlődést, hanem lelki feltöltődést és stresszoldást is kínál.