Harminc év után ítélet született Tupac meggyilkolása ügyében

Megszületett az első ítélet abban az ügyben, ami immár harminc éve lázban tartja a hiphop rajongóit. A rapper, Tupac Shakur - avagy művésznevén 2Pac -, 1996. szeptember 7-én vesztette életét egy Las Vegasban kitört lövöldözésben. A gyilkosság ügyében augusztus 17-én kezdődött meg a per, amelyben a volt bandafőnök, Duane „Keffe D” Davis ellen fegyverrel elkövetett gyilkosság miatt emeltek vádat, azzal a súlyosító körülménnyel, hogy a bűncselekmény egy bűnbanda előmozdítását, támogatását vagy segítését szolgálta, és akit az esküdtszék bűnösnek talált egy rendbeli gyilkosságban.

Megszületett az első ítélet Tupac halála ügyében / Fotó: COLUMBIA PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

Az ügyészek a tárgyalás során azzal érveltek, hogy bár nem maga Davis - a Crips utcai banda korábbi vezetője -, sütötte el a fegyvert, amely halálosan megsebesítette a rappert, ő rendelte el a lövöldözést, és ő szállította a fegyvert is, amellyel az unokaöccse, Orlando Anderson tüzet nyitott. A bíróságon az is elhangzott, hogy a ma már 63 éves Davis megtorlásnak szánta a lövöldözést, miután Anderson néhány órával korábban Las Vegasban verekedésbe keveredett Shakurral és a rapper csapatával.

Az ügyben az egyik legfontosabb bizonyítékot Davis saját szavai szolgáltatták, melyekben ismételten és nyilvánosan elismerte, hogy abban a fehér Cadillacben tartózkodott, ahonnan a halálos lövéseket leadták. Egy 2008-as titkos rendőrségi kihallgatás során a férfi elismerte a hatóságoknak Shakur halálában játszott szerepét, amely rappertársa, Notorious BIG, valódi nevén Christopher Wallace halálával volt kapcsolatos. Davis még részletesebben is kifejtette a szerepét egy 2019-ben megjelent memoárjában. A könyve és a médiának adott interjúi azonban érvénytelenítették a hatóságokkal kötött megállapodását, amely megakadályozta a büntetőeljárás megindítását, a bíróság pedig úgy döntött, hogy a rendőrségi interjúját felhasználhatják az ellene indított gyilkossági perben.

A tárgyalás során ugyan Davis védőcsapata próbálta meggyőzni az esküdteket arról, hogy Davis megjegyzései túlzóak voltak, a könyvek eladásának növelése és pénzszerzés céljából, hétfőn - néhány órával azután, hogy az esküdtszék átadta az ügyet -, a férfit bűnösnek ítélték. Carli Kierny, a Clark megyei kerületi bíróság bírája október 13-ra tűzte ki Davis ítélethirdetését, mialatt az egykori bandafőnök szinte azonnal kijelentette, hogy fellebbezni kíván, amire az ítélethirdetés után kerülhet sor - írja a BBC.