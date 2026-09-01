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gyilkosság

Harminc év után ítélet született Tupac meggyilkolása ügyében

28 perce
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1996. szeptember 7-én, Las Vegasban kitört lövöldözésben vesztette életét a fiatal rapper. Tupac Shakur halála ügyében harminc év után született meg az első ítélet, miután az esküdtszék bűnösnek találta a volt bandafőnököt, Duane „Keffe D” Davist.
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gyilkosságTupac Shakur2Pacítélet

Megszületett az első ítélet abban az ügyben, ami immár harminc éve lázban tartja a hiphop rajongóit. A rapper, Tupac Shakur - avagy művésznevén 2Pac -,  1996. szeptember 7-én vesztette életét egy Las Vegasban kitört lövöldözésben. A gyilkosság ügyében augusztus 17-én kezdődött meg a per, amelyben a volt bandafőnök, Duane „Keffe D” Davis ellen fegyverrel elkövetett gyilkosság miatt emeltek vádat, azzal a súlyosító körülménnyel, hogy a bűncselekmény egy bűnbanda előmozdítását, támogatását vagy segítését szolgálta, és akit az esküdtszék bűnösnek talált egy rendbeli gyilkosságban.

Poetic Justice 1993 real John Singleton Tupac Shakur COLLECTION CHRISTOPHEL © Columbia Pictures (Photo by COLUMBIA PICTURES / Collection ChristopheL via AFP)
Megszületett az első ítélet Tupac halála ügyében / Fotó: COLUMBIA PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

Az ügyészek a tárgyalás során azzal érveltek, hogy bár nem maga Davis - a Crips utcai banda korábbi vezetője -, sütötte el a fegyvert, amely halálosan megsebesítette a rappert, ő rendelte el a lövöldözést, és ő szállította a fegyvert is, amellyel az unokaöccse, Orlando Anderson tüzet nyitott. A bíróságon az is elhangzott, hogy a ma már 63 éves Davis megtorlásnak szánta a lövöldözést, miután Anderson néhány órával korábban Las Vegasban verekedésbe keveredett Shakurral és a rapper csapatával.

Az ügyben az egyik legfontosabb bizonyítékot Davis saját szavai szolgáltatták, melyekben ismételten és nyilvánosan elismerte, hogy abban a fehér Cadillacben tartózkodott, ahonnan a halálos lövéseket leadták. Egy 2008-as titkos rendőrségi kihallgatás során a férfi elismerte a hatóságoknak Shakur halálában játszott szerepét, amely rappertársa, Notorious BIG, valódi nevén Christopher Wallace halálával volt kapcsolatos. Davis még részletesebben is kifejtette a szerepét egy 2019-ben megjelent memoárjában. A könyve és a médiának adott interjúi azonban érvénytelenítették a hatóságokkal kötött megállapodását, amely megakadályozta a büntetőeljárás megindítását, a bíróság pedig úgy döntött, hogy a rendőrségi interjúját felhasználhatják az ellene indított gyilkossági perben.

A tárgyalás során ugyan Davis védőcsapata próbálta meggyőzni az esküdteket arról, hogy Davis megjegyzései túlzóak voltak, a könyvek eladásának növelése és pénzszerzés céljából, hétfőn - néhány órával azután, hogy az esküdtszék átadta az ügyet -, a férfit bűnösnek ítélték. Carli Kierny, a Clark megyei kerületi bíróság bírája október 13-ra tűzte ki Davis ítélethirdetését, mialatt az egykori bandafőnök szinte azonnal kijelentette, hogy fellebbezni kíván, amire az ítélethirdetés után kerülhet sor - írja a BBC.

Friends and family members of rapper Tupac Shakur, including his sister Sekyiwa Shakur, (2R), line up to thank Chief Deputy District Attorney Marc DiGiacomo (R), after a jury found Duane Davis, guilty in the 1996 killing of Shakur, at Clark County District Court at the Regional Justice Center in Las Vegas, Nevada, on August 31, 2026. The trial of the former gang leader accused of orchestrating the murder of rapper Tupac Shakur began on August 10, 30 years after one of America's most high-profile unresolved killings. The proceedings, expected to last a month, will likely not make clear who fired the shots that killed the California hip-hop legend on the night of September 7, 1996, while he was in Las Vegas to see a Mike Tyson boxing match. (Photo by Bizuayehu Tesfaye / POOL / AFP)
Tupac családja és barátai, amint köszönetet mondanak Marc DiGiacomo vezető kerületi ügyészhelyettesnek (jobbra), miután az esküdtszék bűnösnek találta Duane Davist Shakur 1996-os meggyilkolásának ügyében / Fotó: BIZUAYEHU TESFAYE / POOL

Tragikusan fiatalon hunyt el Tupac

A rapper mindössze 25 éves volt, amikor a karrierje csúcsán gyilkosság áldozata lett: akkoriban a rap egyik legbefolyásosabb hangjaként tartották számon és több mint 75 millió lemezt adott el világszerte. A halála a keleti és nyugati parti rap színtér közötti intenzív rivalizálás, valamint a Bloods és a Crips közötti bandaháborúk közepette történt, amelyeknek akkoriban mély gyökereik voltak a hiphopon belül. A hírek szerint az ítélet felolvasása után Tupac családja mélyen meghatódott: a húga átölelte az egyik ügyészt, és a rajongók is sírtak, valamint éljeneztek.

 

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