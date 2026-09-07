Harminc éve lőtték le Tupac Shakurt: ezt lehet tudni a megrázó gyilkosságról

Harminc év telt el azóta, hogy Las Vegasban lelőtték a legendás rappert, Tupac Shakurt, avagy művésznevén 2Pacot. A gyilkossági ügy a közelmúltban került ismét a figyelem középpontjába, miután az esküdtszék első fokon bűnösnek talált egy rendbeli gyilkosságban az egykori bandavezért, Duane "Keffe D" Davist, aki azonban továbbra is ártatlannak vallja magát.
Ki volt Tupac Shakur?
A tragikusan fiatalon elhunyt Tupacot a mai napig a hiphop egyik legnagyobb hatású alakjaként tartják számon. A rapper 1971-ben született New Yorkban, első albumát pedig 1991-ben adta ki, majd ezt követően világszerte több mint 75 millió lemezt adott el. Shakur dalaiban a társadalmi igazságtalansággal, politikai kérdésekkel, valamint az afroamerikaiak marginalizációjával is foglalkozott.
Tupac hiphopon belüli hatását más előadók is gyakran méltatják. A rapper 50 Cent megfogalmazása szerint:
Mindenki, aki a kilencvenes években nőtt fel, tartozik Tupacnak.
Mi történt a végzetes napon?
Tupac mindössze 25 éves volt, amikor 1996. szeptember 7-én négyszer rálőttek Las Vegasban, a keleti és nyugati parti rap színtér közötti intenzív rivalizálás, valamint a Bloods és a Crips közötti bandaháborúk közepette. A jelentések szerint az incidens idején Tupac egy BMW-ben ült, amely egy piros lámpánál megállt: ekkor egy fehér Cadillac jelent meg a jármű mellett, amiből tüzet nyitottak: Shakurt összesen négyszer találták el, kétszer a mellkasán, egyszer a karján, egyszer pedig a combján. A rappert ezután kórházba szállították, hat nappal később azonban belehalt a sérüléseibe.
Ki ölte meg Tupacot?
A gyilkossággal kapcsolatos nyomozás immár évtizedek óta folyamatban. A Las Vegas-i rendőrség végül 2023-ban emelt vádat Duane "Keffe D" Davis ellen a rapper meggyilkolása miatt, és akit a Crips utcai banda „vezetőjének és parancsolójának" neveztek. Davis több alkalommal, köztük egy 2019-ben megjelent memoárban is nyilvánosan elismerte, abban az autóban ült, amelyből leadták a lövéseket. Az ügyészek szerint Davis néhai unokaöccse, Orlando Anderson - aki ugyancsak a kocsiban ült -, néhány órával a lövöldözés előtt verekedésbe keveredett Shakurral és a rapper csapatával. Anderson, valamint a Cadillac másik két utasa, Terrence Brown és Deandrae Smith azóta mind meghaltak, míg Davist azzal vádolták meg, ő szerezte meg a gyilkossághoz használt fegyvert, és ő indította el azt az eseménysort, amely végül a hiphop ikon halálához vezetett, még ha a lövéseket nem is ő adta le.
Az egykori bandavezért a közelmúltban bűnösnek talált egy rendbeli gyilkosságban, ő azonban azonnal jelezte, hogy fellebbezni kíván, és kitart amellett, ártatlan.
Jó ember vagyok. Tisztességes ember vagyok. Nem vagyok kib***ott gyilkos
– jelentette ki.
Carli Kierny, a Clark megyei kerületi bíróság bírája október 13-ra tűzte ki Davis ítélethirdetését.