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rapper

Harminc éve lőtték le Tupac Shakurt: ezt lehet tudni a megrázó gyilkosságról

21 perce
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További sok a kérdőjel minden idők egyik legnagyobb rapperének meggyilkolása körül. Tupac Shakurt 1996. szeptember 7-én lőtték le Las Vegasban, majd hat nappal később, a kórházba vesztette életét. Az ügyben a közelmúltban történt jelentős előrelépés, miután bűnősnek találták az egykori bandavezért, Duane "Keffe D" Davist, aki azonban kitart az ártatlansága mellett.
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rapperTupac ShakurTupac2Pacgyilkosság

Harminc év telt el azóta, hogy Las Vegasban lelőtték a legendás rappert, Tupac Shakurt, avagy művésznevén 2Pacot. A gyilkossági ügy a közelmúltban került ismét a figyelem középpontjába, miután az esküdtszék első fokon bűnösnek talált egy rendbeli gyilkosságban az egykori bandavezért, Duane "Keffe D" Davist, aki azonban továbbra is ártatlannak vallja magát.

A 1996 photo of rapper Tupac Shakur (L) and Marion Suge Knight is displayed during the Duane Davis murder trial, related to the 1996 killing of the rapper, at Clark County District Court at the Regional Justice Center in Las Vegas, Nevada, on August 17, 2026. The trial of the former gang leader accused of orchestrating the murder of rapper Tupac Shakur began on August 10, 30 years after one of America's most high-profile unresolved killings. The proceedings, expected to last a month, will likely not make clear who fired the shots that killed the California hip-hop legend on the night of September 7, 1996, while he was in Las Vegas to see a Mike Tyson boxing match. (Photo by STEVE MARCUS / POOL / AFP)
Harminc év telt el azóta, hogy lelőtték a legendás rappert, Tupac Shakurt / Fotó: STEVE MARCUS / POOL

Ki volt Tupac Shakur?

A tragikusan fiatalon elhunyt Tupacot a mai napig a hiphop egyik legnagyobb hatású alakjaként tartják számon. A rapper 1971-ben született New Yorkban, első albumát pedig 1991-ben adta ki, majd ezt követően világszerte több mint 75 millió lemezt adott el. Shakur dalaiban a társadalmi igazságtalansággal, politikai kérdésekkel, valamint az afroamerikaiak marginalizációjával is foglalkozott.

Tupac hiphopon belüli hatását más előadók is gyakran méltatják. A rapper 50 Cent megfogalmazása szerint:

Mindenki, aki a kilencvenes években nőtt fel, tartozik Tupacnak.

Mi történt a végzetes napon?

Tupac mindössze 25 éves volt, amikor 1996. szeptember 7-én négyszer rálőttek Las Vegasban, a keleti és nyugati parti rap színtér közötti intenzív rivalizálás, valamint a Bloods és a Crips közötti bandaháborúk közepette. A jelentések szerint az incidens idején Tupac egy BMW-ben ült, amely egy piros lámpánál megállt: ekkor egy fehér Cadillac jelent meg a jármű mellett, amiből tüzet nyitottak: Shakurt összesen négyszer találták el, kétszer a mellkasán, egyszer a karján, egyszer pedig a combján. A rappert ezután kórházba szállították, hat nappal később azonban belehalt a sérüléseibe.

Ki ölte meg Tupacot?

A gyilkossággal kapcsolatos nyomozás immár évtizedek óta folyamatban. A Las Vegas-i rendőrség végül 2023-ban emelt vádat Duane "Keffe D" Davis ellen a rapper meggyilkolása miatt, és akit a Crips utcai banda „vezetőjének és parancsolójának" neveztek. Davis több alkalommal, köztük egy 2019-ben megjelent memoárban is nyilvánosan elismerte, abban az autóban ült, amelyből leadták a lövéseket. Az ügyészek szerint Davis néhai unokaöccse, Orlando Anderson - aki ugyancsak a kocsiban ült -, néhány órával a lövöldözés előtt verekedésbe keveredett Shakurral és a rapper csapatával. Anderson, valamint a Cadillac másik két utasa, Terrence Brown és Deandrae Smith azóta mind meghaltak, míg Davist azzal vádolták meg, ő szerezte meg a gyilkossághoz használt fegyvert, és ő indította el azt az eseménysort, amely végül a hiphop ikon halálához vezetett, még ha a lövéseket nem is ő adta le.

Az egykori bandavezért a közelmúltban bűnösnek talált egy rendbeli gyilkosságban, ő azonban azonnal jelezte, hogy fellebbezni kíván, és kitart amellett, ártatlan.

Jó ember vagyok. Tisztességes ember vagyok. Nem vagyok kib***ott gyilkos

– jelentette ki.

Carli Kierny, a Clark megyei kerületi bíróság bírája október 13-ra tűzte ki Davis ítélethirdetését.

(Via)

 

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