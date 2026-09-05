„Nem vagyok kib***ott gyilkos” – megszólalt a Tupac meggyilkolásáért elítélt egykori bandavezér

Ártatlannak vallja magát Duane „Keffe D” Davis, akit hétfőn bűnösnek mondtak ki Tupac Shakur rapper 1996-os meggyilkolása miatt. A Crips egykori, 63 éves vezetője akár élete hátralévő részét is rács mögött töltheti, miután a bíróság bűnösnek találta a Tupac életét kioltó autós lövöldözés kitervelésében. A rapper mindössze 25 éves volt, amikor meggyilkolták.

Tupac Shakur meggyilkolása: ártatlannak vallja magát Duane „Keffe D” Davis Fotó: COLUMBIA PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

Tupac Shakur meggyilkolása: ártatlannak vallja magát Duane „Keffe D” Davis

Davis azonban a The Hollywood Reporternek adott terjedelmes interjújában továbbra is kitartott amellett, hogy ártatlan.

Jó ember vagyok. Tisztességes ember vagyok. Nem vagyok kib***ott gyilkos

– jelentette ki.

A lap beszámolója szerint Davis abban is biztos, hogy nem marad börtönben, és sikerrel jár majd a fellebbezése.

Nem aggódom. A fellebbezés után kijutok innen. Már a tárgyalás kezdete előtt benyújtottuk. Megsértették az állampolgári jogaimat!

– idézte Davist a lap.

Az ügyben Carli Kierny bíró október 13-án szabja ki a büntetést. Davis addig is a Clark megyei fogvatartási központban marad.

Ártatlan vagyok. Egy ártatlan embert tartanak börtönben. Két unokám is profi amerikaifutball-játékos lehet. Mindketten kiemelkedő tehetségek, egyikük még középiskolás. Már 25 ösztöndíjajánlatot kapott, a másik pedig egyetemre jár. Ha majd megkeresik a millióikat, ki fognak hozni innen

– mondta Davis.

Duane 'Keffe D' Davis Fotó: JOHN LOCHER / POOL

Hozzátette, hogy nincs mondanivalója a rapper családjának, és az sem tetszett neki, ahogyan Tupac hozzátartozói a tárgyalóteremben néztek rá.

Amikor a bíróság kihirdette a bűnös ítéletet, Tupac Shakur testvére, Sekyiwa „Set” Shakur a CNN beszámolója szerint csendben sírni kezdett.

Az ügyészség álláspontja szerint Davis szervezte meg a rapper elleni támadást, miután Tupac kíséretének tagjai néhány órával korábban bántalmazták az unokaöccsét, Orlando „Baby Lane” Andersont. Az összetűzés a Las Vegas-i MGM Grand szállodában történt egy Mike Tyson-mérkőzést követően.