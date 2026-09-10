"Hová tűnt a versenytársunk?” – Fischer Gábor kőkeményen beleszállt az RTL-be

Berobbant az őszi műsorszezon, és a friss adatok alapján úgy látszik, a tendencia folytatódik, amiről pár napja írtunk. A TV2 saját gyártású sikerprodukciói már a nyár utolsó napjától kezdve átvették az irányítást a képernyőkön, a csatorna a saját gyártású reality-k sikerének köszönhetően magabiztosan nyerte a hétköznap esti nézettségi versenyt a fő kereskedelmi korcsoportban az őszi főszezon első hetében.

Fischer Gábor posztjából egyértelműen látni a TV2 és az RTL közti tetemes különbséget (Fotó: Origo)

Tarol a TV2: Fischer Gábor nem hagyta szó nélkül

„Mi egy televíziós csatorna álma? Ez a nézettségi görbe! Ilyet nagyon ritkán lehet látni a magyar televíziós piacon. Zajlik az őszi nézettségi csata. De hová tűnt a versenytársunk?” – Ekképp üzent Fischer Gábor az RTL-nek. A TV2 vezérigazgató-helyettese magabiztossága nem véletlen, hiszen a csatorna hétköznap esti műsorkínálata kiemelkedő mutatókkal indította az őszi szezont. De még az eddigi adatokat is felülmúlta a szeptember 9-ei nézettség, ami akkora különbséget mutatott a két nagy kereskedelmi csatorna között, amit nagyon ritkán látni manapság. 16:00-tól 23:45-ig egyetlen aprócska periódust leszámítva a TV2 magasan nyerte a napot. Szóval nem ok nélküli Fischer magabiztos posztja.

A hétköznapok egyértelmű nyertese a TV2

A tudományos alapokon nyugvó párkereső reality, a Házasság első látásra immár a 4. évadával bizonyítja töretlen népszerűségét. A műsor egy-egy részének átlagos nézőszáma 293 ezer fő volt az első héten a fő kereskedelmi korcsoportban (18–59 évesek), amihez 23,4%-os lineáris nézői részesedés társult. A teljes lakosság körében pedig 732 ezres átlagos nézőszámot ért el 24,8%-os közönségarány mellett, amivel az egész piacon a múlt hét legnézettebb műsora lett. A műsor a közösségi médiában is hódít, a Facebook-oldala az augusztus 17-i sajtótájékoztató óta 28 milliós oldalmegtekintést ért el. Növekvő teljesítményének köszönhetően szerdától már a konkurencia Most Wanted – A hajsza című műsorának idősávjában is a TV2 győzedelmeskedett a 18–59 évesek körében.