A TV2 földbe döngölte az RTL-t: Csúfosan elhasalt a Celeb vagyok, ments ki innen!

Győzelmi mámorban úszik a TV2, miután az őszi televíziós szezon első heteiben szabályosan földbe döngölték a konkurenciát. Fischer Gábor, a csatorna programstratégiai igazgatója nem rejtegette az örömét, és kőkemény szavakkal szúrt oda az RTL-nek, miután a legfrissebb nézettségi adatok alapján a TV2 mind egész napban, mind főműsoridőben magabiztosan vezeti a versenyt a 18–59-es kiemelt kereskedelmi korcsoportban.

A TV2 műsorai közül a Megasztár az egyik nagy dobás idén ősszel (Fotó: TV2)

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„Elindult az őszi televíziós szezon, úton-útfélen, amerre járok, arról érdeklődik mindenki, hogy teljesítenek a műsoraink. Jó hírem van, a sikerműsorainkkal nagyon elégedettek vagyunk” – fogalmazott magabiztosan Fischer Gábor. A vezérigazgató helyettes kiemelte, hogy a dominancia főként a közönségkedvenc Házasság első látásra 4. évadának, a Farm VIP összecsapásainak, valamint a visszatérő Megasztárnak köszönhető.

Az adatok önmagukért beszélnek, a TV2 a múlt héten nem kevesebb mint 13 százalékkal múlta felül az RTL-t. A hét legnézettebb tévéműsora a Megasztár lett, míg a képzeletbeli dobogó második fokát a Házasság első látásra csütörtöki epizódja kaparintotta meg.