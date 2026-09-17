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Fischer Gábor

A TV2 földbe döngölte az RTL-t: Csúfosan elhasalt a Celeb vagyok, ments ki innen!

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Csúfosan elhasalt az RTL legújabb műsora, a Celeb vagyok, ments ki innen! az őszi nézettségi csatában. A sikert látva Fischer Gábor magabiztosan jelentette be, hogy a TV2 teljesen átvette az uralmat a képernyők felett.
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Fischer GáborCeleb vagyok, ments ki innen!RTLHázasság első látásraTV2

Győzelmi mámorban úszik a TV2, miután az őszi televíziós szezon első heteiben szabályosan földbe döngölték a konkurenciát. Fischer Gábor, a csatorna programstratégiai igazgatója nem rejtegette az örömét, és kőkemény szavakkal szúrt oda az RTL-nek, miután a legfrissebb nézettségi adatok alapján a TV2 mind egész napban, mind főműsoridőben magabiztosan vezeti a versenyt a 18–59-es kiemelt kereskedelmi korcsoportban.

Fischer Gábro elárulta, hogy a TV2 legjobban teljesítő műsora a Megasztár volt.
A TV2 műsorai közül a Megasztár az egyik nagy dobás idén ősszel (Fotó: TV2)

TV2 Playen is fogyaszthatóak a tartalmak

Elindult az őszi televíziós szezon, úton-útfélen, amerre járok, arról érdeklődik mindenki, hogy teljesítenek a műsoraink. Jó hírem van, a sikerműsorainkkal nagyon elégedettek vagyunk” – fogalmazott magabiztosan Fischer Gábor. A vezérigazgató helyettes kiemelte, hogy a dominancia főként a közönségkedvenc Házasság első látásra 4. évadának, a Farm VIP összecsapásainak, valamint a visszatérő Megasztárnak köszönhető.

Az adatok önmagukért beszélnek, a TV2 a múlt héten nem kevesebb mint 13 százalékkal múlta felül az RTL-t. A hét legnézettebb tévéműsora a Megasztár lett, míg a képzeletbeli dobogó második fokát a Házasság első látásra csütörtöki epizódja kaparintotta meg.

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A Celeb vagyok, ments ki innen! gyengén muzsikál

Ezzel szemben az RTL műsorai alulmaradtak. Fischer Gábor egzaktan értékelte a konkurens csatorna legújabb lépéseit:

Múlt hét vasárnap elindult a Celeb vagyok, ments ki innen!, amely gyengén teljesített, és igazából tegnap sem mutatott túl nagy életjelet. Ennek köszönhetően nagyon optimisták vagyunk, hisz az igazat megvallva nagyjából azzal számoltunk, hogy az ősz első két hetében az RTL önmagához képest erősebb lesz(...)

A TV2 elképesztő formája ráadásul az RTL kiemelt formátumát, a Most Wanted – A hajsza című show-t is maga mögé utasította a saját idősávjában a 18–59-es korcsoportban.

Nincs megállás, újabb bombák robbannak!

Fischer Gábor sokatmondóan zárta gondolatait: „Rengeteg tartalommal jövünk még!” A nézők tehát felköthetik a gatyájukat, mert az őszi nézettségi háború még csak most kezdődik igazán, de a TV2 elképesztő magabiztossága a számok tükrében több mint indokolt.

 

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