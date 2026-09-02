A TV2 kemény győzelmet aratott az RTL felett

Sikerrel zárta a nyarat a TV2 és a TV2 Csoport, hiszen teljes napon és főműsoridőben is a TV2 volt a nézők első számú választása augusztusban, míg portfóliószinten szintén a TV2 Csoport csatornáit választotta a legtöbb néző mindkét kiemelt korcsoportban (18-59 évesek és 4+ évesek). A TV2 elsősége azonban nem csupán havi szinten igaz, hanem nyári átlagban is, ugyanis a főcsatorna és a teljes TV2 Csoport jelentős fölénnyel nyerte a nyarat mindkét kiemelt korcsoportban. Ezzel a teljesítménnyel a fő kereskedelmi korcsoportban éves szinten az eddig eltelt nyolc hónapból hatot a TV2 nyert főműsoridőben.

Megérkeztek a legfrissebb nézettségi adatok, a TV2 tarolt (Fotó: TV2)

A TV2 lett az ország legnézettebb tévécsatornája

A TV2 teljes napon és főműsoridőben is elsöprő elsőbbséggel őrizte meg piacvezető pozícióját augusztusban mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Ennek a teljesítménynek köszönhetően a TV2 továbbra is az ország legnézettebb tévécsatornája a fő kereskedelmi korcsoportban és a teljes lakosság körében egyaránt.

A csatornacsaládok versenyében továbbra is a TV2 Csoport foglalja el a piacvezető pozíciót a nézettségi versenyben mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt, akár az augusztusi, akár az éves átlagokat vizsgáljuk. A TV2 Csoport piacvezető pozíciójának megtartásában nagy szerepe volt a Kábelportfóliónak is, mely augusztusban is sikeresen kerekedett felül versenytársain, és a legnézettebb kábelportfólió volt teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban. A teljes napra vonatkozó augusztus havi csatornatoplista TOP6 csatornája közül négy – TV2, Mozi+, SuperTV2 és Prime – a TV2 Csoporthoz tartozott a fő kereskedelmi korcsoportban. A Kábelportfólió zászlóshajó csatornája, a Mozi+ pedig augusztusban is megőrizte a legnézettebb kábelcsatorna címét a fő kereskedelmi korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt.

A TV2 Csoport a nyár győztese (Fotó: TV2)

A TV2 nézettsége kiemelkedő volt

A kiváló augusztusi eredményeknek köszönhetően a TV2 nyerte a teljes nyarat is mind teljes napon, mind főműsoridőben, így nyári átlagban jelentős előnyt tudhat magáénak a versenytársakkal szemben.