A TV2 kemény győzelmet aratott az RTL felett

Sikerrel zárta a nyarat a TV2 és a TV2 Csoport, hiszen teljes napon és főműsoridőben is a TV2 volt a nézők első számú választása augusztusban, míg portfóliószinten szintén a TV2 Csoport csatornáit választotta a legtöbb néző mindkét kiemelt korcsoportban (18-59 évesek és 4+ évesek). A TV2 elsősége azonban nem csupán havi szinten igaz, hanem nyári átlagban is, ugyanis a főcsatorna és a teljes TV2 Csoport jelentős fölénnyel nyerte a nyarat mindkét kiemelt korcsoportban. Ezzel a teljesítménnyel a fő kereskedelmi korcsoportban éves szinten az eddig eltelt nyolc hónapból hatot a TV2 nyert főműsoridőben.
A TV2 lett az ország legnézettebb tévécsatornája
A TV2 teljes napon és főműsoridőben is elsöprő elsőbbséggel őrizte meg piacvezető pozícióját augusztusban mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Ennek a teljesítménynek köszönhetően a TV2 továbbra is az ország legnézettebb tévécsatornája a fő kereskedelmi korcsoportban és a teljes lakosság körében egyaránt.
A csatornacsaládok versenyében továbbra is a TV2 Csoport foglalja el a piacvezető pozíciót a nézettségi versenyben mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt, akár az augusztusi, akár az éves átlagokat vizsgáljuk. A TV2 Csoport piacvezető pozíciójának megtartásában nagy szerepe volt a Kábelportfóliónak is, mely augusztusban is sikeresen kerekedett felül versenytársain, és a legnézettebb kábelportfólió volt teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban. A teljes napra vonatkozó augusztus havi csatornatoplista TOP6 csatornája közül négy – TV2, Mozi+, SuperTV2 és Prime – a TV2 Csoporthoz tartozott a fő kereskedelmi korcsoportban. A Kábelportfólió zászlóshajó csatornája, a Mozi+ pedig augusztusban is megőrizte a legnézettebb kábelcsatorna címét a fő kereskedelmi korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt.
A TV2 nézettsége kiemelkedő volt
A kiváló augusztusi eredményeknek köszönhetően a TV2 nyerte a teljes nyarat is mind teljes napon, mind főműsoridőben, így nyári átlagban jelentős előnyt tudhat magáénak a versenytársakkal szemben.
Éves szinten nyolc hónapból hatot a TV2 nyert
A sikeres évkezdésnek és a kimagasló nyári eredményeknek köszönhetően a fő kereskedelmi korcsoportban éves szinten már markáns előnyt tudhat magáénak a TV2 főműsoridőben. Az év eddig eltelt nyolc hónapjából hatot a TV2 nyert, éves átlagban pedig 13%-kal vezet a legfőbb versenytárs előtt főműsoridőben a 18-59 évesek korcsoportjában.
Berobbant az ősz, elindultak a TV2 műsorok
A nyár utolsó napján kezdetét vette a TV2 párkereső reality-je, és immár a 4. évaddal tért vissza a Házasság első látásra. Az első adást a fő kereskedelmi korcsoportban 239 ezren kísérték figyelemmel, és 19,5%-os lineáris nézői részesedést ért el, míg a teljes lakosság körében 661 ezer fő volt a nézőszám 22,8%-os lineáris közönségarány mellett.
A Farm VIP szintén új évaddal jelentkezett, és augusztus 31-én újra egymásnak feszülhettek a sárga és piros csapat tagjai. A Farm VIP első adását közel 210 ezren nézték a fő kereskedelmi korcsoportban, melyhez 20,4%-os lineáris közönségarány társult, míg a teljes lakosság körében 511 ezres nézőszámot hozott 22,0%-os közönségaránnyal.
Az eredmények több, mint biztatóak, hiszen a saját gyártású műsorok kezdetével a TV2 főműsoridős lineáris nézői részesedése több, mint 51%-kal haladta meg a csatorna addigi nyári átlagát (június 1.-augusztus 30.) a fő kereskedelmi korcsoportban.
Az augusztusi és a teljes nyári eredmények egyértelműen igazolják, hogy a TV2 Csoport ma stabil, kiszámítható és tartósan erős szereplője a hazai televíziós piacnak. A főműsoridős és teljes napi piacvezetés nem pusztán számokban mérhető siker: ez annak a professzionális, összehangolt csapatmunkának a bizonyítéka, amelyet kollégáink nap mint nap végeznek. A nyári fölényünk és az év eddigi nyolc hónapjából hat megnyert főműsoridő azt mutatja, hogy a TV2 Csoport nemcsak megőrizni tudja a pozícióját, hanem képes hosszú távon is építkezni.
„A kábelportfólió kiemelkedő teljesítménye, a Mozi+ tartós vezető szerepe és a portfólió egészének erősödése mind hozzájárult ahhoz, hogy a nézők bizalma továbbra is töretlen legyen. Az ősz indulása pedig még ambiciózusabb terveket vetít előre. Számos új és már jól ismert formátummal készülünk, amelyekben egyszerre jelenik meg a kreatív megújulás, a műfaji sokszínűség és a saját gyártású tartalmaink ereje. Meggyőződésünk, hogy ezekkel a produkciókkal tovább tudjuk erősíteni a TV2 Csoport piaci pozícióját, és még szélesebb nézői réteget tudunk megszólítani. A Farm VIP és a Házasság első látásra startja már most azt jelzik, hogy a saját gyártású tartalmak iránti érdeklődés továbbra is kiemelkedő. Az első adások eredményei biztatóak, és megerősítenek bennünket abban, hogy az őszi szezonban is képesek leszünk növelni a lineáris nézői részesedésünket” – nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport vezérigazgató-helyettese.