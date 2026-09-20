"A kormány a szemünkbe hazudott" - megszólalt az UFO-król a híres műsorvezető

Dr. Phil a közösségi médiában élesen bírálta a Pentagont, amiért szerinte a védelmi minisztérium szándékosan félrevezeti a nyilvánosságot az azonosítatlan repülő tárgyakkal, azaz UFO-kkal kapcsolatos feljegyzések ügyében.A népszerű tévés műsorvezető, Dr. Phil McGraw azzal vádolta meg a Pentagont, hogy nyíltan hazudik a lakosságnak.

Dr. Phil közösségi oldalán fakadt ki az UFO-jelentések miatt. Fotó: Bob Daemmrich

Dr. Phil közösségi oldalán fakadt ki az UFO-jelentések miatt

Szeptember 2-án az X-oldalán közzétett kemény hangvételű üzenetében "tudatos, politikailag motivált döntésnek" nevezte, hogy eltitkolják az amerikai nép elől az égen zajló eseményeket. Kijelentette: a hatalmas közérdeklődés ellenére a legtöbb észlelést egyáltalán nem vizsgálják ki. McGraw szerint a Pentagon trükközik a statisztikákkal, ezért a lakosság nem kaphat tiszta képet a kormánytól.

A kormány szemet hunyt a legtöbb amerikai általi észlelések felett

- állította McGraw, hozzátéve, hogy a Pentagon nem vizsgálta ki a nyilvánosságtól származó közel 2000 azonosítatlan légi jelenségről (UAP) szóló jelentést.

Ha a 99 százalékban semmi látnivaló nincs… rendben. Mi a helyzet az egy százalékkal?

- mondta, mielőtt bírálta volna a Pentagont az állítólagos földönkívüli életre utaló információk titkosításának fenntartása miatt.

A legtöbben ugyanolyan dühösek vagytok, mint én, amiért a kormány a szemünkbe hazudott... Nincs egyetlen olyan kormányhivatal sem, amely lehetővé tenné a hétköznapi amerikaiaknak az UAP-k bejelentését. Közben az észlelések túlnyomó többsége a civilektől származik, a kormány mégsem vizsgálja ki őket

Hozzátette: miközben a hadsereg tagjai hivatalos úton is jelenthetik az anomáliákat, a civil polgároknak erre nincs lehetőségük.

Ha a kormány nem akar erről tudomást venni, akkor ki fog?

- tette fel a kérdést.

A civil szemtanúk jelenleg csak két nem kormányzati adatbázishoz fordulhatnak: a Nemzeti UFO Jelentési Központhoz (NUFORC) és a Kölcsönös UFO Hálózathoz (MUFON). Bár ezek a szervezetek rögzítik az eseteket, érdemi nyomozati jogkörük vagy hivatalos állami kapcsolatuk nincs.

McGraw rámutatott, hogy az NUFORC adatai szerint több mint 1800 bejelentést soroltak a legsúlyosabb, "első szintű" kategóriába. Ez a besorolás a legmeghökkentőbb észleléseket takarja: furcsa szerkezetű járműveket vagy egészen közelről megfigyelt, rendellenes jelenségeket.

Lehet, hogy ezek közül néhányra van logikus magyarázat? Biztos vagyok benne – talán az összesre is, nem tudom. A lényeg az, hogy a kormány részéről senki sem veszi a fáradságot, hogy utánajárjon.

Ami magát a jelentést illeti, a Pentagon alá tartozó, anomáliákat vizsgáló hivatal, az AARO a weboldalán kijelenti, hogy a jelentéstétel jelenleg az Egyesült Államok kormányának jelenlegi vagy volt alkalmazottaira, katonai személyzetre vagy szerződéses partnerekre korlátozódik, akik közvetlen ismeretekkel rendelkeznek az 1945-ig visszanyúló amerikai kormányzati programokról vagy tevékenységekről az UAP-val kapcsolatban, így egyelőre nem fogadnak el jelentéseket az átlag állampolgároktól - írta az Unilad.