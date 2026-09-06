Családja tudatta a szomorú hírt: elhunyt Vajda István

Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla-díjas és a szinkronszakma életműdíjával kitüntetett szinkron- és hangjátékrendező, számos nívódíj tulajdonosa. A Pannonia Filmstúdió, a Magyar Rádió, és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája.

Vajda István elhunyt: családja jelentette be a szomorú hírt

Vajda István elhunyt: családja jelentette be a szomorú hírt

Magyar tanári diplomájának megszerzése után 1961-ben lépett be a Pannonia Stúdióba, 1969-től dolgozott szinkronrendezőként. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte. Nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes élet, a Négyszáz csapás, A hetedik pecsét, valamint a Mephisto, a Redl ezredes, a Hanussen és A napfény íze című filmek magyar szinkronja.

Hangrendezőként és zenei alkotótársként vett részt Jankovics Marcell János vitéz című rajzfilmjének elkészítésében, a Fehérlófia zenei aláfestésének kialakításában -, általa felépített, egyedi, dinamikus és kifejező elektronikus hang-és zenei világot teremtve. A Fehérlófia 45 év utáni világsikeréhez hozzájárulnak a páratlan effektek, a „leit motívok” matematikai pontosságú ismétlése.

A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített.

„Pedig én jó anya voltam” címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta a mai napig folyamatosan játszanak.



