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Vajtó Lajos

Kitálalt Vajtó Lajos a házasságáról az Origónak: „Nelly átesett a ló túloldalára”

1 órája
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Megrázó vallomást tett Fésűs Nelly férje. Vajtó Lajos drámai őszinteséggel beszélt a barátai tragikus elvesztéséről, az elmúlásról és arról a szívbemarkoló vágyáról, hogy még mindenképpen megérhesse kislányuk érettségijét.
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Vajtó LajosFésűs Nellycsaládházasság

A hazai művész- és üzleti szféra egyik legsajátosabb dinamikájú párosa Fésűs Nelly és Vajtó Lajos. Kapcsolatuk nem a felszínes szalagcímekről, hanem két autonóm, érett ember mély szövetségéről, az őszinteségről és a megingathatatlan elkötelezettségről szól. Nyolc esztendőnyi harmonikus együttélés után kötötték össze hivatalosan is az életüket, a napokban pedig a nyolcadik házassági évfordulójukat ünnepelték. Bár Vajtó Lajos az évek múlásával egyre érettebb és visszafogottabb bölcsességgel tekint a jeles dátumokra, a családi fészek melege, felesége figyelmessége és a közös kislányuk iránti szeretet minden pillanatban emlékezteti arra, hogy a jelen megélése a legértékesebb ajándék.

Vajtó Lajos és Fésűs Nelly 8 éve házasodtak össze.
Fésűs Nelly immáron 8 éve Vajtó Lajos felesége (Fotó: Bors)

Vajtó Lajos és Fésűs Nelly 8 éve házasodtak össze titkos esküvő keretein belül

A pár megismerkedése a hazai sport- és rendezvényszervezés egy rendkívül mozgalmas korszakára nyúlik vissza. Vajtó Lajos a lóversenyvállalat vezetőjeként tevékenykedett abban az időszakban, amikor az ország az Overdose-csodától volt hangos, és ő maga hozta tető alá a felejthetetlen budapesti Madonna-koncertet is. Ebben a feladatokkal teli érában keresztezte egymást az útjuk: „Viszonylag későn találkoztunk, két érett ember kapcsolata volt a miénk” – idézte fel a kezdeteket Vajtó Lajos. 

Köztudott volt, hogy a férfiak sokszor tiszteletteljes távolságot tartottak tőle a határozott habitusa, az éles esze és a éles nyelve miatt. Éppen ezért kezdetben én sem kerestem kifejezetten a társaságát. Aztán eljött egy pont, amikor egyértelmű jelzéseket küldött, és kereste a jelenlétemet. Mindketten kemény személyiségek hírében álltunk, de én már a legelején arra bátorítottam, hogy a kapcsolatunkban nyugodtan legyen önmaga. Igaz, tréfásan hozzátehetem: azóta néha úgy érzem, mintha ezen a téren átesett volna a ló túloldalára

– fejtette ki a férj. A nyolcadik házassági évforduló habár nem kerek évszám, Nelly nagyon fontosnak tartotta, hogy megünnepljék az alkalmat és együtt legyen a család, még ha az üzletember alapvetően óvakodik is a túlzott ünnepségektől. Számára a kitüntetett dátumok óhatatlanul a múlandóság gondolatát hozzák felszínre.

Élő adásban esett férjének Fésűs Nelly - videó
Fésűs Nelly a megcsalásokról beszélt
Sötét titkot árult el családjukról Fésűs Nelly és Vajtó Lajos

Foglalkoztatja az elmúlás

„Épp emiatt nem igazán rajongok a jeles napokért, mert az emberben óhatatlanul felmerül, hogy egyre kevesebb van belőlük. Amikor az ember átlépi az élet képzeletbeli felezővonalát, ezek a pillanatok még inkább felértékelődnek. Sajnos azt tapasztalom, hogy szinte folyamatosan veszítünk el barátokat, kortársakat, akik közül sokan fiatalabbak nálam. Ezért nehezek számomra az ünnepek vagy a karácsonyok is, mert elgondolkodom azon, hány ilyen alkalom adatott még. Édesapám mindössze ötvenhat éves volt, amikor eltávozott, én pedig már tizenegy évvel túléltem őt” vallotta be. Ez a fajta reális, felelősségteljes gondolkodásmód fegyelmezett életvitelre sarkallja. Vajtó Lajos mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghosszabb ideig kísérhesse kislányuk életét:

Kicsi még a gyermekünk, és ha megérhetném az érettségijét, mérhetetlenül boldog lennék. Októberben lesz tizenkét éves, vagyis még legalább hat esztendő választ el bennünket ettől a céltól. Mindent megteszek az egészségemért: szűrővizsgálatokra járok, mindennap edzem, focizom, teniszezem, és teljesen elutasítom a káros szenvedélyeket. Ugyanakkor látom, milyen kiszámíthatatlan a sors, éppen ezért minden egyes együtt töltött napért hálás vagyok

szögezte le.

Még mindig nagy a szerelem.
Vajtó Lajos házassága rendkívül kiegyensúlyozott (Fotó: Bors)

Mindent a lányokért csinál

A borongósabb gondolatokat azonban gyorsan felülírja a családi otthon szeretetteljes légköre. Fésűs Nelly ezúttal sem hagyta, hogy az évforduló észrevétlenül múljon el: 

A feleségem mindig gondosan számon tartja az ilyen alkalmakat. Most is csak annyit mondott: ’Apa, ne csinálj semmi programot estére, mert megyünk a kedvenc helyünkre vacsorázni és ünnepelni!’ Természetesen rendkívül boldog voltam, hiszen azok vették körül a szívemet, akiket a legjobban szeretek. A kislányunk külön megköszönte, hogy bármilyen örömteli dolog történik velünk, őt is mindig visszük magunkkal. Elmondtam neki, hogy a mi boldogságunk sem lenne teljes nélküle. Olyan érettségről tesz bizonyságot nap mint nap, hogy csak ámulok – a mindennapjaink valóban róla szólnak. Én már abszolút azon vagyok, hogy megteremtsem a két lánynak, Elzának és Csengének a megfelelő hátteret.

A nyolc évnyi házasság és a korábbi nyolc év együttélés visszatekintve visszaigazolja: szövetségük kiállta az idő próbáját. Kapcsolatuk igazi ereje a kölcsönös tiszteletben, az egymás iránti elfogadásban és abban az összetartó családi egységben rejlik, amely minden hétköznapot értékes pillanattá emel.

 

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