Kitálalt Vajtó Lajos a házasságáról az Origónak: „Nelly átesett a ló túloldalára”

A hazai művész- és üzleti szféra egyik legsajátosabb dinamikájú párosa Fésűs Nelly és Vajtó Lajos. Kapcsolatuk nem a felszínes szalagcímekről, hanem két autonóm, érett ember mély szövetségéről, az őszinteségről és a megingathatatlan elkötelezettségről szól. Nyolc esztendőnyi harmonikus együttélés után kötötték össze hivatalosan is az életüket, a napokban pedig a nyolcadik házassági évfordulójukat ünnepelték. Bár Vajtó Lajos az évek múlásával egyre érettebb és visszafogottabb bölcsességgel tekint a jeles dátumokra, a családi fészek melege, felesége figyelmessége és a közös kislányuk iránti szeretet minden pillanatban emlékezteti arra, hogy a jelen megélése a legértékesebb ajándék.

Fésűs Nelly immáron 8 éve Vajtó Lajos felesége (Fotó: Bors)

Vajtó Lajos és Fésűs Nelly 8 éve házasodtak össze titkos esküvő keretein belül

A pár megismerkedése a hazai sport- és rendezvényszervezés egy rendkívül mozgalmas korszakára nyúlik vissza. Vajtó Lajos a lóversenyvállalat vezetőjeként tevékenykedett abban az időszakban, amikor az ország az Overdose-csodától volt hangos, és ő maga hozta tető alá a felejthetetlen budapesti Madonna-koncertet is. Ebben a feladatokkal teli érában keresztezte egymást az útjuk: „Viszonylag későn találkoztunk, két érett ember kapcsolata volt a miénk” – idézte fel a kezdeteket Vajtó Lajos.

Köztudott volt, hogy a férfiak sokszor tiszteletteljes távolságot tartottak tőle a határozott habitusa, az éles esze és a éles nyelve miatt. Éppen ezért kezdetben én sem kerestem kifejezetten a társaságát. Aztán eljött egy pont, amikor egyértelmű jelzéseket küldött, és kereste a jelenlétemet. Mindketten kemény személyiségek hírében álltunk, de én már a legelején arra bátorítottam, hogy a kapcsolatunkban nyugodtan legyen önmaga. Igaz, tréfásan hozzátehetem: azóta néha úgy érzem, mintha ezen a téren átesett volna a ló túloldalára

– fejtette ki a férj. A nyolcadik házassági évforduló habár nem kerek évszám, Nelly nagyon fontosnak tartotta, hogy megünnepljék az alkalmat és együtt legyen a család, még ha az üzletember alapvetően óvakodik is a túlzott ünnepségektől. Számára a kitüntetett dátumok óhatatlanul a múlandóság gondolatát hozzák felszínre.