Jacht, magánrepülő, luxusautók – Várkonyi Andrea most mindent elmondott

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc öt éve házasok, kapcsolatuk pedig hat éve tart. Az üzletasszony a Storynak adott interjúban úgy fogalmazott, az elmúlt évek számára olyanok voltak, „mint egy álom”, és férje mellett sikerült visszanyernie korábbi önbizalmát.

Várkonyi Andrea az őket érő bírálatokról is elmondta a véleményét

Fotó: Markovics Gábor

Az üzletasszony szerint házassága alatt sokat változott. Mint mondta, korábban határozott és erős embernek tartotta magát, ezt az érzést azonban egy időre elveszítette. Ebben testvére betegsége és halála is szerepet játszott.

Várkonyi Andrea a luxusról és az őket érő kritikákról is beszélt

Várkonyi Andrea kitért arra is, hogy férjével rendszeresen érik őket bírálatok a közösségi médiában. Különösen kifogásolta a sértő, trágár hozzászólásokat és a külsőre vonatkozó támadásokat. Szerinte az ismertség nem jelenti azt, hogy az emberek valóban ismerik őket.

Az interjúban szóba került a házaspár életmódja, így a jachtozás, a magánrepülőgépes utazások, a luxusautók és a drága ruhák is. Várkonyi Andrea azt mondta, az anyagi lehetőségeiknek megfelelő életszínvonalon élnek, és nem szeretnének ezzel senkit provokálni.

Példaként említette azt az esetet, amikor egy jachton dobozos kávéval fényképezték le. Mint mondta, miközben emiatt sok kritikát kapott, arról már nem esett szó, hogy az akkor viselt ruhája 2300 forintba került.

Van egy életszínvonalunk, és az az által adott lehetőségek szerint élünk

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, megbánta-e a jachtozást, nemmel válaszolt. Hozzátette ugyanakkor, hogy azon a jachton, amelyről az elmúlt nyáron több alkalommal is írtak, állítása szerint nem ők tartózkodtak.

Az interjúban Mészáros Lőrinc Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolata és az ezzel összefüggő bírálatok is szóba kerültek. Várkonyi Andrea szerint férje korábban több interjúban is beszélt arról, hogy már a Fidesz-kormányok előtt jómódú volt. A Mészáros Lőrinccel és vállalkozásaival kapcsolatos politikai állításokra az interjúban férje korábbi érvelését ismertette.

Arra a kérdésre, hogy NER-feleségnek tartja-e magát, azt válaszolta:

Nem. Mert nem a NER felesége vagyok, hanem Mészáros Lőrincé.

Hangsúlyozta, hogy korábban is tanult, dolgozott, reklámszerződései voltak, jelenleg pedig saját vállalkozása hatvan embernek ad munkát. A cég elsősorban a Mészáros Csoport kommunikációs és marketingfeladatait végzi, de kapacitásuktól függően külső megbízásokat is vállalnak.