Cooky felesége kamerák előtt pofozta fel Visváder Tamást: „Ilyen ütést még nem kaptam”

Cooky és Szécsi Debóra mindketten szerepelnek a Troll a konyhában új évadának e heti adásaiban, ám ellentétes csapatokban. A csütörtöki adás egy pontján a versenyzők párokba rendeződve igyekeznek elkészíteni a csapatok ételeit, így került Cooky párja Visváder Tamás mellé. Tomi pedig mindent megtett, hogy ne a főzésre koncentráljanak, aminek eredményeképp két pofont is kapott.

Visváder Tamás Cooky feleségével került egy csapatba, de nem igazán tudtak a főzésre koncentrálni (Fotó: Fábián Bori / Viasat3)

Úgy tűnik, a Troll a konyhában Visváder Tamás számára egy olyan műsor, ahol végre igazán elengedheti magát, és a főzés mellett kedvére játszhat. Ehhez pedig ma egy tökéletes partnert is kapott, ugyanis Szécsi Debóra rendkívül jól szórakozott az ötletein. Így jutottak el oda, hogy miután az üzletember megtalálta a tortilla lapokat eszébe jutott az a TikTok-trend, ahol párok egymást pofozzák egy-egy darabbal, miközben vizet tartanak a szájukban, és igyekeznek nem kiköpni azt. Ezt ki is próbálták, de az eredmény nem éppen az lett, amire Tomi számított.

Mekkora sallert lekevert

– közvetített a műsorvezető, Rákóczi Feri, aki Sárközi Ákossal együtt nagyon jól szórakozott a helyzeten.

„Ennyi! Debi nyert” – állapította meg a Michelin-csillagos séf a második kör után.

Még mindig cseng a fülem. Én az elmúlt hónapokban elkezdtem járni így bokszolgatni, de ilyen ütést még nem kaptam a fülemre, mint a Debitől a tortillával

– vallotta be Tamás utólag.

Hajnóczy Soma úgy érzi, csapattársa direkt akarja tönkretenni az alapanyagot, hogy hátráltassa a főzést (Fotó: Fábián Bori / Viasat3)

Visváder Tamás direkt hátráltatja a főzést?

Bár minden alkalommal csak egy troll van a csapatban, aki a többiek életét, na meg ételét, keseríti titokban, a jelenetet látva szinte lehetetlen eldönteni, hogy éppen ki hátráltat kit. Ez persze a többieknek is feltűnt.

„Tomi megint nagyon gyanús kezd lenni. Eleve egy csajt akar tortillával felpofozni. Ez számomra hihetetlen. Ha nem közülük az egyik a troll, akkor megeszem a kalapom, vagy a cilinderemet, mint bűvész” – jelentette ki Hajnóczy Soma, de hogy sor kerül-e arra a bizonyos fejfedő evésre, ami ebben a műsorban talán nem is lenne olyan szokatlan – az csak a Troll a konyhában mai részéből derül ki, 19:00-tól a Viasat3-on!