Vitányi Judit 11 év után távozik a TV2-től: megható sorokkal búcsúzik

Vitányi Judit Pachmann Péter oldalán debütált a Tények műsorvezetőjeként még 2015 nyarán, majd a Tények Reggel házigazdájának feladatait látta el 2016-tól 2020-ig. Azóta pedig esténként találkozhattak vele a nézők Gönczi Gábor partnereként, újfent a Tényekben, sőt emellett a Napló vezetését is megkapta idén. A gyönyörű hírolvasót utoljára 2026 júliusában láthattuk a képernyőn. Most pedig kiderült, immár nem a TV2-nél képzeli el a jövőt.

Vitányi Judit Tényekes pályafutása idén nyáron ért véget, a műsor megszűnésével (Fotó: TV2)

Gönczi Gábor és Vitányi Judit karaktere az elmúlt években már-már összeforrt a Tényekkel, ám a hírműsorok átalakítása óta nem láthattuk őket a képernyőn, hiszen a TV2 Híradó új műsorvezetői csapattal indult útjára. Ennek kapcsán több pletyka is felröppent az elmúlt hónapokban, hiszen a nézők mind azt találgatták, mi lesz az egykori műsorvezetők sorsa. Vitányi Judit Facebook-oldalán most erre választ is adott, ugyanis bejelentette, több mint egy évtized után otthagyja a csatornát.

„Kedves Kollégáim, Barátaim! Ez a pár sor mindenkinek szól, akivel valaha valamilyen formában együtt dolgoztam a TV2-nél. Hátha itt mindenkit megtalál, személyesen nem tudtam ilyen sok embertől elbúcsúzni! Szeretném megköszönni nektek ezt a 11 évet! Köszönöm, hogy tanulhattam tőletek, mindannyian fantasztikus szakemberek vagytok! Ti is tudjátok – hát persze, hogy tudjátok –, mennyire szerettem veletek dolgozni, többen a barátaim is lettetek!” – írta búcsúzóul egy fotókból összeállított videó mellé.

Vitányi Judit TV2-es karrierjére hivatalosan is pont került, de szeretettel búcsúzott (Fotó: Brockhauser Barbara/hot! magazin)

Vitányi Juditot nehezen engedték el

Bár a pontos okokat nem részletezte, szövegéből kitűnik, hogy bizonyára nem a munkahelyi légkör miatt döntött a távozás mellett, hiszen elmondása szerint sokan próbálták maradásra bírni. Emellett a jelek szerint abszolút pozitív gondolatokkal, jó hangulatban távozik.

Sokan fogtátok a kezem és marasztalni próbáltatok. Ezért a sok szeretetért hálás vagyok! Persze pont emiatt nehéz… Boldog vagyok, hogy az életem részesei lettetek. Remélem, fogunk még egyszer valahol, valamikor együtt dolgozni! Szívből kívánok nektek további sok sikert! Hiányozni fogtok, nagyon… Óriási ölelés! Szeretettel, a ti Jucikátok

– zárta nyílt levelét.