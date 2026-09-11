Elkészült Voith Ági sírhelye – Szívszorító hasonlóság köti össze édesanyjáéval

Szívszorító látvány fogadja azokat, akik a Farkasréti temetőben felkeresik Voith Ági végső nyughelyét. Az idén januárban elhunyt színésznő sírhelye mostanra elkészült, és különösen megható, hogy alig néhány sírhellyel arrébb édesanyja, a kétszeres Kossuth-díjas Mészáros Ági síremléke található. A két nyughely között nemcsak a közelség teremt különleges kapcsolatot: Voith Ági sírja látványában is szorosan kapcsolódik édesanyjáéhoz.
Voith Ági temetése idén februárban volt
Voith Ági január 28-án, hosszas betegség után hunyt el, néhány héttel a 82. születésnapja előtt. Február 19-én a Farkasréti temetőben vettek tőle végső búcsút, ahol családtagjai, barátai, pályatársai és tisztelői kísérték utolsó útjára.
Most pedig már az is látható, milyen emléket állítottak a Jászai Mari-díjas színésznőnek. A sírhely szinte olyan, mintha egy finom, szeretetteljes folytatása lenne annak a síremléknek, amely évtizedek óta őrzi Mészáros Ági emlékét. Nem egyszerű másolatról van szó, inkább egy olyan különleges megoldásról, amely ugyanazt a hangulatot idézi meg, miközben Voith Ági saját nyughelyeként is önálló, gyönyörű emléket alkot.
A két sír legszembetűnőbb közös eleme a két rusztikus kő. Egymással szemben állnak, mégsem érnek össze teljesen, így különös formát alkotnak: szinte olyanok, mint egy kapu, amely mintha két világ között nyílna. A letisztult, természetes hatású kövek egyszerre sugároznak erőt és törékenységet, és ettől az egész síremléknek van valami csendesen megindító szépsége.
Voith Ági sírján továbbá megjelenik egy üvegből készült elem is. A sír felső részén egy üvegasztalra emlékeztető különleges elem kapott helyet, amelyen egyetlen fehér rózsa fekszik. A virág alatt egy kristálydísz is látható, amely még személyesebbé és bensőségesebbé teszi a nyughelyet. Az árva fehér rózsa látványa különösen megrendítő: egyszerű, mégis pontosan azt a csendes tiszteletet fejezi ki, amelyet egy szeretett ember emléke iránt érezhetünk.
Voith Ági édesanyja sírja hasonló stílusú
Megható részlet az is, ahogyan a feliratokat elhelyezték. Mindkét sírhelyen ugyanott, a síremlék alsó részén látható a kereszt, alatta pedig a név. A megoldás szinte teljesen megegyezik, mintha ezzel is láthatatlan szálat húztak volna anya és lánya nyughelye közé. Voith Ági sírján a neve alatt természetesen már az életének dátumai is szerepelnek.
Így most már egymáshoz közel pihen anya és lánya. Két legendás színésznő, akiknek életét nemcsak a színpad és a tehetség kötötte össze, hanem egy mély családi kapcsolat is. Voith Ági számára édesanyja egész életében fontos mérce volt, és most különösen szívszorító belegondolni, hogy végső nyughelye is ilyen közel került hozzá. A két síremlék hasonlósága pedig mintha azt üzenné: bár az életük külön úton haladt, az a kötelék, amely anya és lánya között volt, a halál után is tovább él.