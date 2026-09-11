Elkészült Voith Ági sírhelye – Szívszorító hasonlóság köti össze édesanyjáéval

Szívszorító látvány fogadja azokat, akik a Farkasréti temetőben felkeresik Voith Ági végső nyughelyét. Az idén januárban elhunyt színésznő sírhelye mostanra elkészült, és különösen megható, hogy alig néhány sírhellyel arrébb édesanyja, a kétszeres Kossuth-díjas Mészáros Ági síremléke található. A két nyughely között nemcsak a közelség teremt különleges kapcsolatot: Voith Ági sírja látványában is szorosan kapcsolódik édesanyjáéhoz.

Letisztult bézs sírkő őrzi Voith Ági emlékét (Fotó: Mediaworks)

Voith Ági temetése idén februárban volt

Voith Ági január 28-án, hosszas betegség után hunyt el, néhány héttel a 82. születésnapja előtt. Február 19-én a Farkasréti temetőben vettek tőle végső búcsút, ahol családtagjai, barátai, pályatársai és tisztelői kísérték utolsó útjára.

Most pedig már az is látható, milyen emléket állítottak a Jászai Mari-díjas színésznőnek. A sírhely szinte olyan, mintha egy finom, szeretetteljes folytatása lenne annak a síremléknek, amely évtizedek óta őrzi Mészáros Ági emlékét. Nem egyszerű másolatról van szó, inkább egy olyan különleges megoldásról, amely ugyanazt a hangulatot idézi meg, miközben Voith Ági saját nyughelyeként is önálló, gyönyörű emléket alkot.

A két sír legszembetűnőbb közös eleme a két rusztikus kő. Egymással szemben állnak, mégsem érnek össze teljesen, így különös formát alkotnak: szinte olyanok, mint egy kapu, amely mintha két világ között nyílna. A letisztult, természetes hatású kövek egyszerre sugároznak erőt és törékenységet, és ettől az egész síremléknek van valami csendesen megindító szépsége.

Voith Ági sírján továbbá megjelenik egy üvegből készült elem is. A sír felső részén egy üvegasztalra emlékeztető különleges elem kapott helyet, amelyen egyetlen fehér rózsa fekszik. A virág alatt egy kristálydísz is látható, amely még személyesebbé és bensőségesebbé teszi a nyughelyet. Az árva fehér rózsa látványa különösen megrendítő: egyszerű, mégis pontosan azt a csendes tiszteletet fejezi ki, amelyet egy szeretett ember emléke iránt érezhetünk.

Mészáros Ági sírhelye

(Fotó: MW archív)

Voith Ági édesanyja sírja hasonló stílusú

Megható részlet az is, ahogyan a feliratokat elhelyezték. Mindkét sírhelyen ugyanott, a síremlék alsó részén látható a kereszt, alatta pedig a név. A megoldás szinte teljesen megegyezik, mintha ezzel is láthatatlan szálat húztak volna anya és lánya nyughelye közé. Voith Ági sírján a neve alatt természetesen már az életének dátumai is szerepelnek.