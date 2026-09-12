Az Origónak mesélt először édesanyja életmentő műtétjéről Völgyi Zsuzsi: „Fogalmam sem volt, hogy a rehabilitációt intézzem vagy a koszorút”

Völgyi Zsuzsi: „Akkor ijedtem meg igazán, amikor nem tiltakozott…”

Völgyi Zsuzsi elsőként az Origónak mesélt a rémálomról, ami mára úgy tűnik, tündérmesévé szelídült. „Édesanyám még nem igazán idős, de egy ideje már panaszkodott, hogy égő érzés van a mellkasában és arra is, hogy nagyon hamar kifárad, ha kertészkedett vagy bevásárolni ment, takarított. El is ment a háziorvosához, aki adott neki beutalót a kardiológiára, októberre” – kezdte lapunknak Völgyi Zsuzsi, aki soha nem felejti el azt az augusztus 11-ei reggelt, amikor felhívta anyukáját, aki… „Csak annyit szerettem volna anyutól kérdezni, hogy az iskolakezdés előtt eljön-e velem és a kislányommal egy nyár végi wellnesshétvégére, de amint felvette, hallottam, hogy valami nincs rendben.”

Azonnal átszaladtunk hozzá és amikor megláttam, tudtam, hogy segítségre van szüksége.

„Akkor ijedtem meg igazán, amikor nem tiltakozott… Talán öt perc sem telt bele, már meg is érkezett a segítség. Anyu vérnyomása akkor már kétszáz felett volt, vagyis konkrétan életveszélyes állapotban szállítotték kórházba. Én zokogva pakolásztam a holmijait és rettegve indultam utána…” – mondta még hetekkel a történtek után is könnyeivel küzdve Völgyi Zsuzsi.

Völgyi Zsuzsi édesanyja szívműtéten esett át (Fotó: Völgyi Zsuzsi)

„Azokban az órákban fogalmam sem volt, hogy a rehabilitációt intézzem vagy a koszorút”

A Romantic együttes énekesnője nem azért beszél most minderről, hogy felhívja magára a figyelmet. Mint mondja, ezek most a hála szavai, hiszen megtapasztalta milyen emberfeletti energiákat mozgósítanak a magyar egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók, de még a takarítószemélyzet tagjai is, hogy egybetartsák és működtessék a több sebből is erősen vérző rendszert.

Anyut három nap múlva megoperálták. Szó szerint életmentő szívműtéten esett át. Később az intenzív osztályra került, ahol egy darabig azért küzdöttek az orvosai, hogy beindítsák a keringését.

„Még akkor is rezgett a léc. Senkinek nem kívánom a pillanatot, amikor az orvos kilép az intenzívről és azt mondja, mindent megtesznek, de készüljek fel a legrosszabbra is, mert komplikációk léptek fel. Kiderült ugyanis, hogy anyunak súlyos tüdőgyulladása is volt. Azokban az órákban fogalmam sem volt, hogy a rehabilitációt intézzem vagy a koszorút. Tudom, hogy morbidan hangzik, de szó szerint ez járt akkor a fejemben” – magyarázta az Origónak Völgyi Zsuzsi, aki azt is elárulta, hogy van most imádott édesanyja.

Anyu hatalmas küzdő és élni akart. Ezt mondta Emese nővér, aki ha szolgálatban volt, az ideje nagy részében mellette volt. Egy alkalommal pedig meg is mentette anyukám életét.

„Azóta is minden imámba belefoglalom a nevét, ahogyan hálával gondolok vissza mindenkire, akinek része volt abban, hogy anyu elinduljon a gyógyulás útján. Ő most a füredi szívszanatóriumban van és pár nap múlva mehetek is érte” – osztotta meg a jó hírt lapunkkal az énekesnő, akit érthetően nagyon megviseltek a történtek.