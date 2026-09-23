Vona Gábor az Árulókban: Más magyar politikusok is vállaltak meglepő tévés szerepléseket

Vona Gábor hamarosan egészen más szerepben tűnik fel a képernyőn: az RTL bejelentette, hogy az egykori politikus szerepelni fog Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban 2026-os évadában. Vona szerint a politikában szerzett tapasztalatai jól jöhetnek majd a játékban, különösen a csoportok és a szereplők közötti dinamikák megfigyelésében.

Vona Gábor Árulók közé került: Az RTL hivatalosan is bejelentette a politikus szereplését (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ezek a politikusok vállaltak tévés szerepet Vona Gábor előtt

A politikusok televíziós jelenléte természetesen nem új jelenség. Az elmúlt évtizedekben több ismert közéleti szereplő is kilépett a megszokott politikusi szerepből. Kuncze Gábor az egyik legismertebb példa: az SZDSZ egykori elnöke 2008 és 2013 között a Klubrádió műsorvezetője is volt, az ATV-n szintén feltűnt ebben a szerepben, miközben a Heti Hetes csapatában is helyet kapott.

Kuncze Gábor a Heti Hetesben is kapott szerepet (Fotó: MW)

Csintalan Sándor esetében még szorosabb volt a kapcsolat a politika és a média között: az egykori MSZP-s politikus televíziós és rádiós műsorvezetőként is dolgozott. A Hír TV műsorvezetője volt, később pedig rádiós szerepekben is feltűnt.

Csintalan Sándor a Hír Televízió "Esti Gyors" interaktív politikai show-műsor vezetője is volt (Fotó: BURGER ZSOLT)

Torgyán József pedig a szórakoztató televíziózásban is egészen szokatlan helyen tűnt fel. Az egykori kisgazda politikus a TV2 Buzera című műsorának vendége volt, ahol többek között Kelemen Anna mellett szerepelt.

Torgyán József 2005-ben szerepelt a talk showban (Fotó: Bors)

Rogán Antal még politikai pályája korábbi szakaszában, feleségével Rogán Cecíliával együtt vállalt televíziós szerepléseket. A TV2 Mr. és Mrs. című műsorában is megjelentek, később pedig Rogán saját magát alakította a Jóban Rosszban egyik jelenetében, ahol a történet szerint a Parlament előtt sétáltatta a kutyáját.

Rogán Antal a TV2 képernyőjén két szórakoztató műsorában is szerepelt (Fotó: Polyák Attila)

Most pedig Vona Gábor következik: ő nem vendégként vagy kommentátorként, hanem egy reality-játék szereplőjeként próbálhatja ki magát. Az Árulók kastélyában ezúttal nem politikai ellenfelekkel, hanem a játékosok szándékainak megfejtésével kell majd boldogulnia.