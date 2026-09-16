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Házasság első látásra

"Ez rohadt kellemetlen, és nem nekem" – így tette helyre Nádai Anikó a szájbaköpős Renátót

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A botrányos szereplő legutóbb a Házasság első látásra adásában kavarta fel az állóvizet. Előkerült egy felvétel, ahol még Nádai Anikónak is helyre kellett tennie VV Renátót.
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Házasság első látásraVV RenátóNádai Anikó

VV Renátó jelenléte alaposan kiakasztotta mind a Házasság első látásra szereplőit, mind a nézőket: a botrányos figurát ugyanis annak idején úgy ismerte meg az ország, mint azt az embert, aki a ValóVilág szereplőjeként egy vita hevében beleköpött a saját párjának a szájába. Noha az azóta több reality-ben is szerencsét próbáló Renátó állítja, megváltozott, ezt még felesége, Mercédesz sem igazán hiszi el. „Ha őszinte vagyok, akkor nem téged vártalak. Azonban az van a fejemben, hogy nekem a legtöbbet kell ebből kihozni, mert valamiért téged raktak mellém” – magyarázta az újdonsült feleség, aki szerint lesznek még köztük súrlódások és veszekedések.

VV Renátó botrányos múltja kísérti őt
VV Renátó botrányos múltja kísérti őt
Fotó: TV2

Nádai Anikó helyretette VV Renátót

Kétségtelen, hogy VV Renátó igencsak heves természet volt a valóvilágos időkben, még akkor is, ha eltekintünk az egész szájbaköpés-botránytól. Egy alkalommal például a reality Jöttem, láttam, buktam! című háttérműsorában Nádai Anikó szavába vágva próbált érvényesülni, a tévést azonban nem olyan fából faragták, hogy ezt csak úgy hagyja.

Tehát: ez nem az a hely és nem az a szituáció, Renátó, ahol ezt megengedheted magadnak. Oké? Ez rohadt kellemetlen, és nem nekem

 – tette helyre Nádai Anikó VV Renátót.

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