Ismert színész tűnt fel az X-Faktor színpadán, Majkát is meglepte, amit lát - videó

Váratlan vendég bukkant fel az RTL tehetségkutatójában: Hevér Gábor színész, Majka jóbarátja és Heti Hetes-beli társa okozott meglepetést a mentoroknak. A népszerű művész nem énekesi produkcióval készült, hanem egy egészen különleges előadással lepte meg az X-Faktor zsűrijét.

Hevér Gábor váratlanul az X-Faktor színpadán tűnt fel, és egy egészen különleges produkcióval lepte meg a mentorokat

Fotó: RTL/Facebook

Hevér Gábor eltévedt, de azért színpadra állt

Hevér azzal poénkodott, hogy valójában a Csillag Születikbe érkezett, de ha már az X-Faktor színpadán kötött ki, előadta produkcióját. A Hungária együttes Casino Twist című dalát szavalta el nagy átéléssel.

Az előadás hamar megnevettette a közönséget és a mentorokat is. Még a kezdetben szkeptikus ByeAlex sem tudta tartani magát.

Én most direkt sznobul álltam ehhez a dologhoz. És már csak azért sem akartam nevetni

– mondta a zenész, aki végül bevallotta, hogy nem bírta ki kuncogás nélkül.

Hevér Gábor produkciója végül egy értékes díjat is ért: a mentorok különleges jutalommal ismerték el az előadást.

Mint arról korábban beszámoltunk, egy nagy visszatérés is történt az X-Faktorban, egy korábbi versenyző 15 év után ismét szerencsét próbált.