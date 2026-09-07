Köllő Babett sokkot kapott a színfalak mögött: döbbenten rohant fel az X-Faktor színpadára

Szombaton elindult az X-Faktor 2026-os évada, ahol egyelőre a válogatók tartanak. Ráadásul a nézők vasárnap is izgulhatnak vagy épp szörnyülködhetnek a mentorokkal, na meg a műsorvezetőkkel, Ember Márkkal és Köllő Babett-tel. Ráadásul utóbbinak most egy kis meglepetésben is része volt, ami mondhatni teljesen lesokkolta.

Az X-Faktor válogatója Köllő Babett számára is tartogatott némi meglepetést, ami miatt még a táborban is idegeskedhet (Fotó: Máté Krisztián)

A négyfős mentorgárda három fekete övesnek mondható visszatérője már edzett az elképesztő produkciók terén, de Solére és az X-Faktor új műsorvezetői még barátkoznak a helyzettel. Pedig bizony váratlan pillanatokban nincs hiány. Ilyen volt az is, amikor a vasárnap esti adásban két a L'ecsó című animációs filmből ismert patkány jelmezébe bújt „versenyző” lépett színpadra, hogy egy kissé furcsa, de igencsak jól koreografált tánccal nyűgözze le az ítészeket. Gáspár Laci, ByeAlex, Solére és Majka igencsak kétkedve nézték a nem mindennapi produkciót, majd utóbbi meg is jegyezte, nem igazán tudnak mit kezdeni a helyzettel.

„A Jóisten áldjon meg titeket! Hát mit csináljunk veletek?” – tette fel a költői kérdést, majd zsűritársaival és a nézőkkel együtt skandálni kezdték, hogy a „táncosok” vegyék le a jelmezt.

Köllő Babett gyermeke, Milla már 16 éves, így úgy döntött, jelentkezik az X-Faktor új évadába, hogy meglepje édesanyját (Fotó: MW Archív)

Az X-Faktor zsűrije teljesen ledöbbent

Miután a hangos unszolásra a duó mindkét tagja megszabadult az álcájától, Majka a zsűripultban, Babett pedig a színfalak mögött kiáltott fel döbbenten.

Ne! Ez a gyerekem!

– konstatálta a fejét fogva a színésznő, Ember Márk pedig nem akart hinni a fülének, de partnere ekkor már futva tartott a színpad felé.

„Babett lánya” – bökte ki meglepetten Majka is, mire az édesanya kiért a kulisszák mögül.

„Mit keresel a színpadon?” – kérdezte szinte sokkos állapotban Millára nézve.

„Amúgy szia, anya, itt vagyok!” – jelentette ki lazán Köllő Babett lánya, és hamar kiderült, hogy az édesanyjának „kicsit elfelejtett szólni” a jelentkezésről, ahogy ő fogalmazott. Ráadásul a táncos lábú „rágcsálók” amellett, hogy okoztak néhány vidám percet a mentoroknak, végül tovább is jutottak három igennel. Ember Márk pedig különösen élvezte a helyzetet, így piszkálta is vele kicsit a partnerét.

Nagyon-nagyon sok hozzátartozót láttam már kint, aki annyira izgult, hogy továbbjusson a gyereke. De ennyire izgulni egy anyukát azért, hogy ne jusson tovább, még nem láttam

– jelentette ki a sármos színész nevetve. És bár Babett mantrája most nem jött be, a táborban újra reménykedhet, hogy kiejtik a kislányát.