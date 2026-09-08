Az RTL csak az X-Faktorral tudta felvenni a versenyt a TV2-vel

Bár az X-faktor és a Megasztár csatája nem sikerült olyan erősen, a nyár utolsó napján új évaddal tért vissza a TV2 két nagy sikerű műsora, a Házasság első látásra valamint a Farm VIP. A tudományos alapokon nyugvó párkereső reality olyan sikeres, hogy idén már a 4. évad van adásban. A Házasság első látásra egy-egy részének átlagos nézőszáma 293 ezer fő volt az első héten a fő kereskedelmi korcsoportban (18-59 évesek), amihez 23,4%-os lineáris nézői részesedés társult, hétköznap esténként ráadásul epizódról epizódra növekvő teljesítménnyel.
Taroltak a TV2 hétköznapi műsorai, ám az X-faktor nagy sikert hozott
A növekvő trendnek köszönhetően napi bontásban vizsgálva szerdától kezdve már a konkurens csatornán hasonló időpontban futó Most Wanted – A hajsza idősávjában is a TV2 győzedelmeskedett a 18-59 évesek körében.
A műsor a teljes lakosság körében is kiválóan indított, heti átlagban 732 ezer fő volt a nézőszám 24,8%-os lineáris közönségarány mellett. Ez azt jelenti, hogy múlt héten közel minden 4. tévénéző a TV2-t választotta a műsor ideje alatt.
Ezzel a kiemelkedő teljesítménnyel a Házasság első látásra mindkét kiemelt korcsoportban toronymagasan nyerte az idősávját heti átlagban. A teljes lakosság körében ráadásul a múlt heti (2026.08.31-2026.09.06.) műsortoplista legnézettebb műsora is a Házasság első látásra lett. A műsor nemcsak a képernyőn, az online térben is hódít. A Házasság első látásra Facebook-oldala az augusztus 17-i sajtótájékoztató óta 28 milliós oldalmegtekintéssel a TV2 egyik legnépszerűbb közösségimédiás oldala volt.
A késői idősáv sem befolyásolta a Farm VIP nézettségét
A Farm VIP szintén új évaddal jelentkezik augusztus 31-től a nézők így újra izgulhatnak kedvenceikért a Sárga és Piros csapatban. A Farm VIP epizódjait az első héten átlagosan 179 ezren nézték a fő kereskedelmi korcsoportban, melyhez 18,0%-os lineáris közönségarány társult, míg a teljes lakosság körében 450 ezres nézőszámot hozott 20,0%-os közönségaránnyal.
A reality szintén hatalmas előnnyel lett idősávja legnézettebb műsora heti átlagban, mindkét kiemelt korcsoportban. Bár a verseny nagyon szoros volt, a saját gyártású reality-k sikerének köszönhetően hétköznap főműsoridőben a TV2 nyerte a nézettségi versenyt a fő kereskedelmi korcsoportban az őszi főszezon első hetében.
A hétvégét elvesztette a TV2
Szeptember első hétvégéjén visszatért a képernyőre a Megasztár is, mely a szezonnyitó hétvégén az erős verseny ellenére még a tavalyi évad eredményeit is felülmúlva teljesített nézettségben. A tehetségkutató a 18-59 évesek körében 20,0%-os, a teljes lakosság körében pedig 20,8%-os lineáris nézői részesedéssel indult hétvégi átlagban. A műsor ráadásul mindkét kiemelt korcsoportban bekerült a hét TOP5 legnézettebb műsora közé a teljes piacot magában foglaló heti műsortoplistában.
Bár a tavalyi évhez képest tényleg többen követték a TV2 tehetségkutatójának 2026-os évadát, addig a versenyt nem sikerült felvenni a konkurens kereskedelmi csatornával. Az RTL X-Faktor műsora közel 100 ezer nézővel ért el többet, amivel a hétvégét elbukta a TV2.