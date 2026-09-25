Nagy visszatérés az X-Faktorban: 15 év után újra megpróbálja, egykor a döntő kapujáig jutott - videó

Tarány Tamás 15 év után ismét megméreti magát az RTL tehetségkutatójában, az X-Faktorban. Az énekes 2011-ben a negyedik helyig jutott a versenyben, most pedig 40 évesen újra színpadra áll. Azt mondja, ezúttal magasabbra tör: „Telhetetlenebb vagyok a negyedik helynél.”

Tizenöt év után ismét az X-Faktor színpadára lép Tarány Tamás, aki 2011-ben egészen a döntő kapujáig jutott.

Fotó: RTL/Facebook

Negyedik hely után újra bizonyítana

Tarány Tamás 2011-ben, 24 évesen jutott be az X-Faktor élő show-jába Malek Miklós mentoráltjaként. Tehetségével egészen a finálé kapujáig menetelt, ám a párharc után Muri Enikő jutott tovább a döntőbe.

Másfél évtizeddel később ismét nekivágott a tehetségkutatónak.

Idén töltötte be a 40. életévét, és úgy érezte, a kerek évforduló jó alkalom arra, hogy újra próbára tegye magát.

A szombati adás előtt azt is elárulta, szeretné megtapasztalni, milyen a mai, felpörgött zenei világ, és reméli, hogy mind a négy mentortól igent kap. A válogató előtt bevallása szerint nagyon izgult.

Családi tragédia után talált vissza a zenéhez

A 2011-es sikert követően két évig folyamatosan érkeztek a felkérések, később azonban új területen is kipróbálta magát. A színészettel is próbálkozott, ám ekkor súlyos családi tragédia érte: elveszítette az édesanyját.

Amikor próbáltam nyitogatni a szárnyaimat a színházi érában, akkor megtörtént az, hogy elveszítettem az édesanyámat. Egyik napról a másikra

– idézte fel.

Egy évre volt szüksége, hogy feldolgozza a veszteséget, majd ismét a zenéhez fordult. Előbb egy rockbandában, később egy hiphopformációban folytatta, amellyel a Halott Pénz turnéján is fellépett vendégzenészként. Később távozott a csapatból, 2023-ban pedig szólókarrierbe kezdett.

Tavaly év végén saját lemeze jelent meg, idén pedig budapesti koncertre is készül. Az RTL a visszatérése előtt egy régi barátjával is meglepte: hosszú idő után találkozhattak újra, a különleges pillanatokról pedig felvétel is készült.