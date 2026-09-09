Ő Hollywood legszebb és legnépszerűbb színésznője – mutatjuk!

A The Sun szerint a 30 éves színésznő, Zendaya a Pókember: Vadonatúj nap című filmmel mintegy 1,8 milliárd fontot, azaz körülbelül 800 milliárd forintot, Christopher Nolan: Odüsszeia című alkotásával pedig további 1,2 milliárd fontot, vagyis nagyjából 530 milliárd forintot hozott össze a globális jegypénztáraknál.

Zendaya. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Zendaya idén mindent vitt, elképesztő pénzt hoztak a filmjei

Zendaya mindkét produkcióban fontos szerepet kapott. A Pókember filmekben férje, Tom Holland oldalán alakítja MJ-t, míg az Odüsszeiában többek között Matt Damon és Anne Hathaway mellett látható.

A színésznő ráadásul még nem végzett az idei mozis sikerekkel. December 18-án érkezik a Dűne: Harmadik rész, amelytől szintén hatalmas bevételt várnak. A lap szerint a film akár 1 milliárd dolláros, vagyis mintegy 328 milliárd forintos bevételt is elérhet.