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pókember

Ő Hollywood legszebb és legnépszerűbb színésznője – mutatjuk!

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Zendaya 2026-ban sorra aratja a sikereket a mozikban: filmjei világszerte már csaknem 3 milliárd fontot, vagyis mintegy 1330 milliárd forintot termeltek.
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pókemberthe sunzendaya

A The Sun szerint a 30 éves színésznő, Zendaya a Pókember: Vadonatúj nap című filmmel mintegy 1,8 milliárd fontot, azaz körülbelül 800 milliárd forintot, Christopher Nolan: Odüsszeia című alkotásával pedig további 1,2 milliárd fontot, vagyis nagyjából 530 milliárd forintot hozott össze a globális jegypénztáraknál.

Zendaya, Zendayaszülinap,  US actress Zendaya attends "The Odyssey" premiere at the AMC Lincoln Square in New York on July 14, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Zendaya. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Zendaya idén mindent vitt, elképesztő pénzt hoztak a filmjei

Zendaya mindkét produkcióban fontos szerepet kapott. A Pókember filmekben férje, Tom Holland oldalán alakítja MJ-t, míg az Odüsszeiában többek között Matt Damon és Anne Hathaway mellett látható.

A színésznő ráadásul még nem végzett az idei mozis sikerekkel. December 18-án érkezik a Dűne: Harmadik rész, amelytől szintén hatalmas bevételt várnak. A lap szerint a film akár 1 milliárd dolláros, vagyis mintegy 328 milliárd forintos bevételt is elérhet.

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Zendaya, Zendayaszülinap,  Here is a first look at the concluding part of the Dune science fiction movie trilogy. As well as the return of stars Timothee Chalamet and Zendaya, the first trailer reveals a debut appearance by Twilig
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Galéria: Zendaya
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Zendaya

Zendaya az évet a The Drama című romantikus fekete komédiával kezdte, amelyben Robert Pattinson volt a partnere. A film világszerte mintegy 97 millió fontot, vagyis körülbelül 43 milliárd forintot termelt.

A The Sun szerint mindez Zendayát 2026 egyik legsikeresebb női filmsztárjává teheti, ráadásul a mozifilmekből származó éves bevétele is több tízmillió fontra, azaz több milliárd forintra rúghat.

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