Zendaya ma ünnepli a 30. születésnapját: Ezeket még biztosan nem tudtad a szerelmi életéről

Ma ünnepli 30. születésnapját Zendaya, aki nemcsak Hollywood egyik legfényesebben ragyogó csillaga, de úgy tűnik, a magánéletében is megtalálta azt a boldogságot, amire mindig is vágyott. Mielőtt azonban megérkezett volna az életébe az igazi – vagyis Tom Holland –, és akinek idén titokban kimondta a boldogító igent, a gyönyörű színésznőt több ismert férfival is hírbe hozták. A keresgélés végén azonban úgy tűnik, végig ott volt előtte a nagy szerelem – csak évekre volt szükségük, hogy egymásra találjanak.

Zendaya 30 éves lett (Fotó: AFP/Columbia Pictures)

Zendayát több hírességgel is összeboronálták

Zendaya magánélete mindig is foglalkoztatta a rajongókat. Karrierje kezdetén például Trevor Jackson énekessel boronálták össze, miután több alkalommal is együtt dolgoztak. A kapcsolatukról szóló pletykák éveken át tartották magukat, ám a színésznő később egyértelművé tette, hogy sosem alkottak egy párt. Később az amerikaifutball-sztár Odell Beckham Jr. oldalán is többször lencsevégre kapták. Bár sokan biztosra vették, hogy több van közöttük barátságnál, egyikük sem erősítette meg a románcot, Zendaya édesapja pedig egyenesen cáfolta, hogy a lánya és a sportoló együtt lennének. A színésznő neve Jacob Elordi mellett is felbukkant. Az Eufória két sztárját 2019-ben több alkalommal együtt látták, és közös nyaralásukról is készültek fotók. Úgy tűnt, közöttük valóban kialakult valami, ám a románc nem tartott sokáig.