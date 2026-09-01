Zendaya ma ünnepli a 30. születésnapját: Ezeket még biztosan nem tudtad a szerelmi életéről

Ma ünnepli 30. születésnapját Zendaya, aki nemcsak Hollywood egyik legfényesebben ragyogó csillaga, de úgy tűnik, a magánéletében is megtalálta azt a boldogságot, amire mindig is vágyott. Mielőtt azonban megérkezett volna az életébe az igazi – vagyis Tom Holland –, és akinek idén titokban kimondta a boldogító igent, a gyönyörű színésznőt több ismert férfival is hírbe hozták. A keresgélés végén azonban úgy tűnik, végig ott volt előtte a nagy szerelem – csak évekre volt szükségük, hogy egymásra találjanak.
Zendayát több hírességgel is összeboronálták
Zendaya magánélete mindig is foglalkoztatta a rajongókat. Karrierje kezdetén például Trevor Jackson énekessel boronálták össze, miután több alkalommal is együtt dolgoztak. A kapcsolatukról szóló pletykák éveken át tartották magukat, ám a színésznő később egyértelművé tette, hogy sosem alkottak egy párt. Később az amerikaifutball-sztár Odell Beckham Jr. oldalán is többször lencsevégre kapták. Bár sokan biztosra vették, hogy több van közöttük barátságnál, egyikük sem erősítette meg a románcot, Zendaya édesapja pedig egyenesen cáfolta, hogy a lánya és a sportoló együtt lennének. A színésznő neve Jacob Elordi mellett is felbukkant. Az Eufória két sztárját 2019-ben több alkalommal együtt látták, és közös nyaralásukról is készültek fotók. Úgy tűnt, közöttük valóban kialakult valami, ám a románc nem tartott sokáig.
Zendaya szerelmi történetének azonban talán éppen az a legszebb része, hogy miközben a világ azt találgatta, vajon ki mellett találja meg a boldogságot, az igazi valójában már az életének része volt.
Zendaya Tom Holland mellett találta meg a boldogságot
Zendaya és Tom Holland 2016-ban ismerkedtek meg a Pókember: Hazatérés forgatásán. A két fiatal színész azonnal megtalálta a közös hangot, és hamarosan rendkívül szoros barátság alakult ki közöttük. A rajongók persze már ekkor többet láttak egyszerű barátságnál. A közös interjúik, a forgatások alatt készült vidám felvételek és az egymás iránti figyelmességük miatt sokan gyanakodtak arra, hogy a vásznon kívül is történhet közöttük valami. Ők azonban hosszú ideig ragaszkodtak ahhoz, hogy csak barátok. Talán éppen ez az időszak alapozta meg azt, ami később közöttük kialakult. Nem egy hirtelen fellángolás volt az övék, hanem egy olyan kapcsolat, amely előbb bizalommá és mély barátsággá érett, majd szinte észrevétlenül szerelemmé változott.
A titkolózás végül 2021 nyarán ért véget, amikor Zendayát és Tomot Los Angelesben kapták lencsevégre. A két sztár egy autóban csókolózott, így a rajongók számára egyértelművé vált, hogy a hosszú évek óta tartó barátságuk már régen többet jelent. Azóta is igyekeznek óvni a kapcsolatukat a nyilvánosságtól, ritkán beszélnek részletesen a magánéletükről. Az apró történetekből azonban néha kiderül, mennyire természetesen működnek együtt. Tom például egyszer elárulta, hogy nem csupán a humorával próbálta levenni Zendayát a lábáról. A kapcsolatuk elején azzal is bizonyított, hogy a kétkezi munkában igen ügyes: amikor a színésznő egyik ajtaja elromlott, Tom egyszerűen megjavította azt.
Zendaya esküvőjének részletei a mai napig titkosak
Talán nem is egy romantikus hollywoodi gesztusra, hatalmas csokorra vagy látványos szerelmi vallomásra volt szükség ahhoz, hogy Zendaya szívét meghódítsa valaki. Elég volt egy férfi, aki megnevettette, akiben megbízhatott, aki először a legjobb barátja lett – és aki még az ajtaját is megszerelte, ha kellett.
A kapcsolatuk az évek során egyre komolyabbá vált. 2025 elején Zendaya egy gyönyörű gyűrűvel jelent meg a Golden Globe-gálán, ezzel pedig gyakorlatilag megerősítést nyert, hogy Tom megkérte a kezét. Idén pedig a pár titokban össze is házasodott, amit később maga Tom Holland is megerősített, bár a nagy nap részleteit továbbra is féltve őrzik. Tom nemrég különösen szépen beszélt a feleségéről, amikor úgy fogalmazott: megtalálta az emberét. Zendayára pedig nemcsak a szerelmeként, hanem a legjobb barátjaként is tekint.