Így néznek ki A farm, ahol élünk szereplői: sok idő telt el a sikersorozat óta

A farm, ahol élünk érdekességek

1. Melissa Gilbertet több száz jelentkező közül választották ki

A Laurát alakító Melissa Gilbert állítólag körülbelül 500 kislány közül nyerte el a szerepet. Michael Landon hamar megkedvelte, és a forgatás során szoros, apa-lánya jellegű kapcsolat alakult ki közöttük. Gilbert később valódi apapótlékként tekintett Landonra.

2. Carrie-t valójában ikrek játszották

A legkisebb Ingalls lány, Carrie szerepét két testvér, Lindsay és Sidney Greenbush felváltva játszotta. Az ikerpárok alkalmazása nem volt szokatlan a gyerekszereplőknél, mert így könnyebb volt betartani a gyermekek forgatási idejére vonatkozó korlátozásokat.

3. Michael Landon nemcsak Charles Ingalls volt

Michael Landon a családfő, Charles Ingalls megformálása mellett forgatókönyvíróként, rendezőként és producerként is dolgozott a sorozaton. Ez nagy befolyást adott neki arra, milyen történeteket és értékeket közvetítsen a széria.

4. Nellie Oleson színésznője másik szerepre is jelentkezett

Alison Arngrim eredetileg Laura, majd Mary szerepére is meghallgatásra jelentkezett, végül mégis a mindenkit bosszantó Nellie Olesont kapta. A karakter keresztneve a történetben Danielle, a Nellie ennek a becézett formája.

A sorozat alapja Laura Ingalls Wilder részben önéletrajzi ihletésű könyvsorozata volt

5. A két Melissa nem lett igazán jó barátnő

Melissa Gilbert és Melissa Sue Anderson a képernyőn testvérek voltak, de a való életben nem alakult ki közöttük szoros barátság. Mindketten beszéltek később arról, hogy nagyon különböző személyiségek voltak. 2025 végén azonban hosszú idő után újra találkoztak, és a kapcsolatuk rendezéséről is beszámoltak.