Így néznek ki A farm, ahol élünk szereplői: sok idő telt el a sikersorozat óta

A farm, ahol élünk című sorozat sikere nemcsak a megható történeteknek, hanem a karaktereknek és a színészek közötti különleges dinamikának is köszönhető volt. A forgatásokon azonban korántsem mindig zajlott minden olyan idillien, mint a képernyőn: akadtak feszültségek a szereplők között, meglepő fordulatok a szereposztásban, és olyan filmes megoldások is, amelyekről a nézők mit sem sejtettek. A kulisszák mögött több olyan történet is született, amely önmagában megérne egy külön epizódot.
A farm, ahol élünk érdekességek
1. Melissa Gilbertet több száz jelentkező közül választották ki
A Laurát alakító Melissa Gilbert állítólag körülbelül 500 kislány közül nyerte el a szerepet. Michael Landon hamar megkedvelte, és a forgatás során szoros, apa-lánya jellegű kapcsolat alakult ki közöttük. Gilbert később valódi apapótlékként tekintett Landonra.
2. Carrie-t valójában ikrek játszották
A legkisebb Ingalls lány, Carrie szerepét két testvér, Lindsay és Sidney Greenbush felváltva játszotta. Az ikerpárok alkalmazása nem volt szokatlan a gyerekszereplőknél, mert így könnyebb volt betartani a gyermekek forgatási idejére vonatkozó korlátozásokat.
3. Michael Landon nemcsak Charles Ingalls volt
Michael Landon a családfő, Charles Ingalls megformálása mellett forgatókönyvíróként, rendezőként és producerként is dolgozott a sorozaton. Ez nagy befolyást adott neki arra, milyen történeteket és értékeket közvetítsen a széria.
4. Nellie Oleson színésznője másik szerepre is jelentkezett
Alison Arngrim eredetileg Laura, majd Mary szerepére is meghallgatásra jelentkezett, végül mégis a mindenkit bosszantó Nellie Olesont kapta. A karakter keresztneve a történetben Danielle, a Nellie ennek a becézett formája.
A sorozat alapja Laura Ingalls Wilder részben önéletrajzi ihletésű könyvsorozata volt
5. A két Melissa nem lett igazán jó barátnő
Melissa Gilbert és Melissa Sue Anderson a képernyőn testvérek voltak, de a való életben nem alakult ki közöttük szoros barátság. Mindketten beszéltek később arról, hogy nagyon különböző személyiségek voltak. 2025 végén azonban hosszú idő után újra találkoztak, és a kapcsolatuk rendezéséről is beszámoltak.
6. A forgatáson egy kutya játszotta Jacket
Az Ingalls család hűséges kutyáját, Jacket egy Barney nevű kutya alakította. Érdekesség, hogy a könyvekben szereplő kutyától eltérően Barney nem bulldog volt. Michael Landon annyira megszerette, hogy a kutya több évadon át szerepelt a sorozatban.
7. Sean Penn is feltűnt a sorozatban
Mielőtt világhírű filmszínész lett, Sean Penn gyerekszereplőként tűnt fel az egyik epizódban. Az érdekesség, hogy az adott részt az édesapja, Leo Penn rendezte.
8. A Sárga Téglás Út is ott rejtőzött a díszletek alatt
Amikor a produkció a Paramounttól az MGM stúdióhoz került, a régi díszletek bontásakor előkerült egy darab a Óz, a nagy varázsló híres Sárga Téglás Útjából. A gyerekszínészek állítólag izgatottan fedezték fel a filmes múlt ezen darabját.
9. A valódi Laura élete szolgáltatta a történetek alapját
A sorozat alapja Laura Ingalls Wilder részben önéletrajzi ihletésű könyvsorozata volt. A valódi Laura 1867-ben született, és gyermekkorában családjával több amerikai államban is élt. A televíziós történetek azonban sok helyen eltérnek a valós eseményektől, és egyes szereplőket kifejezetten a sorozathoz találtak ki.
10. A város felrobbantása valóban megtörtént
A sorozat egyik legmegrázóbb pillanata Walnut Grove épületeinek felrobbantása volt a történet végén. Ez nem pusztán filmes trükk volt: a forgatási helyszín épületeit ténylegesen felrobbantották. A jelenet különösen érzelmes volt azoknak a színészeknek, akik éveken át dolgoztak a díszletek között.
+1 érdekesség: Michael Landon eredeti neve Eugene Maurice Orowitz volt. A Michael Landon művésznevet még a pályája elején választotta magának.