ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tragédia Budapest II. kerületében, halálos robbanásról jött hír

a farm, ahol élünk

Így néznek ki A farm, ahol élünk szereplői: sok idő telt el a sikersorozat óta

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az 1974 és 1983 között készült sorozat generációk kedvence lett. A történet a 19. századi amerikai vidéki életet mutatta be, de A farm, ahol élünk forgatásán rengeteg olyan dolog történt, amiről a nézők nem feltétlenül tudtak. Íme 10 érdekesség!
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
a farm, ahol élünkmichael landonmelissa gilbertérdekesség

A farm, ahol élünk című sorozat sikere nemcsak a megható történeteknek, hanem a karaktereknek és a színészek közötti különleges dinamikának is köszönhető volt. A forgatásokon azonban korántsem mindig zajlott minden olyan idillien, mint a képernyőn: akadtak feszültségek a szereplők között, meglepő fordulatok a szereposztásban, és olyan filmes megoldások is, amelyekről a nézők mit sem sejtettek. A kulisszák mögött több olyan történet is született, amely önmagában megérne egy külön epizódot. 

A Farm, ahol élümk, milliók kedvnce lett.
A farm, ahol élünk egy háromgyermekes család életét mutatja be a 19. századi vidék Amerikájában (Fotó: YouTube)

 

„Egy gyermek elvesztése a legfájdalmasabb élmény” – a Sandokan sztárja, Kabir Bedi a fia elvesztéséről vallott az Origónak
11 év után visszatér minden idők egyik legmegosztóbb sorozata – régi kedvencek is feltűnhetnek benne
A Charly - Majom a családban nyugdíjba küldte a Balázs Show-t: így néznek ki ma a szereplők

A farm, ahol élünk érdekességek

1. Melissa Gilbertet több száz jelentkező közül választották ki

A Laurát alakító Melissa Gilbert állítólag körülbelül 500 kislány közül nyerte el a szerepet. Michael Landon hamar megkedvelte, és a forgatás során szoros, apa-lánya jellegű kapcsolat alakult ki közöttük. Gilbert később valódi apapótlékként tekintett Landonra.

2. Carrie-t valójában ikrek játszották

A legkisebb Ingalls lány, Carrie szerepét két testvér, Lindsay és Sidney Greenbush felváltva játszotta. Az ikerpárok alkalmazása nem volt szokatlan a gyerekszereplőknél, mert így könnyebb volt betartani a gyermekek forgatási idejére vonatkozó korlátozásokat.

3. Michael Landon nemcsak Charles Ingalls volt

Michael Landon a családfő, Charles Ingalls megformálása mellett forgatókönyvíróként, rendezőként és producerként is dolgozott a sorozaton. Ez nagy befolyást adott neki arra, milyen történeteket és értékeket közvetítsen a széria.

4. Nellie Oleson színésznője másik szerepre is jelentkezett

Alison Arngrim eredetileg Laura, majd Mary szerepére is meghallgatásra jelentkezett, végül mégis a mindenkit bosszantó Nellie Olesont kapta. A karakter keresztneve a történetben Danielle, a Nellie ennek a becézett formája.

A sorozat alapja Laura Ingalls Wilder részben önéletrajzi ihletésű könyvsorozata volt

5. A két Melissa nem lett igazán jó barátnő

Melissa Gilbert és Melissa Sue Anderson a képernyőn testvérek voltak, de a való életben nem alakult ki közöttük szoros barátság. Mindketten beszéltek később arról, hogy nagyon különböző személyiségek voltak. 2025 végén azonban hosszú idő után újra találkoztak, és a kapcsolatuk rendezéséről is beszámoltak.

6. A forgatáson egy kutya játszotta Jacket

Az Ingalls család hűséges kutyáját, Jacket egy Barney nevű kutya alakította. Érdekesség, hogy a könyvekben szereplő kutyától eltérően Barney nem bulldog volt. Michael Landon annyira megszerette, hogy a kutya több évadon át szerepelt a sorozatban.

7. Sean Penn is feltűnt a sorozatban

Mielőtt világhírű filmszínész lett, Sean Penn gyerekszereplőként tűnt fel az egyik epizódban. Az érdekesség, hogy az adott részt az édesapja, Leo Penn rendezte.

8. A Sárga Téglás Út is ott rejtőzött a díszletek alatt

Amikor a produkció a Paramounttól az MGM stúdióhoz került, a régi díszletek bontásakor előkerült egy darab a Óz, a nagy varázsló híres Sárga Téglás Útjából. A gyerekszínészek állítólag izgatottan fedezték fel a filmes múlt ezen darabját.

9. A valódi Laura élete szolgáltatta a történetek alapját

A sorozat alapja Laura Ingalls Wilder részben önéletrajzi ihletésű könyvsorozata volt. A valódi Laura 1867-ben született, és gyermekkorában családjával több amerikai államban is élt. A televíziós történetek azonban sok helyen eltérnek a valós eseményektől, és egyes szereplőket kifejezetten a sorozathoz találtak ki.

10. A város felrobbantása valóban megtörtént

A sorozat egyik legmegrázóbb pillanata Walnut Grove épületeinek felrobbantása volt a történet végén. Ez nem pusztán filmes trükk volt: a forgatási helyszín épületeit ténylegesen felrobbantották. A jelenet különösen érzelmes volt azoknak a színészeknek, akik éveken át dolgoztak a díszletek között.

+1 érdekesség: Michael Landon eredeti neve Eugene Maurice Orowitz volt. A Michael Landon művésznevet még a pályája elején választotta magának.

A farm, ahol élünk szereplői, Afarmaholélünk
A farm, ahol élünk szereplői, Afarmaholélünk
A farm, ahol élünk szereplői, Afarmaholélünk
A farm, ahol élünk szereplői, Afarmaholélünk
A farm, ahol élünk szereplői, Afarmaholélünk
A farm, ahol élünk szereplői, Afarmaholélünk
A farm, ahol élünk szereplői, Afarmaholélünk
A farm, ahol élünk szereplői, Afarmaholélünk
Galéria: Így néznek ki ma A farm, ahol élünk szereplői
1/8
A Farm, ahol élünk sztárja, Wendi Turnbaugh akkor és most.

 

 

 

Szóljon hozzá!