"Vigyázzatok magatokra, mert az élet nem játék" - mentő vitte el A Kísértés sztárját

Mentő vitte kórházba a Való Világ korábbi szereplőjét: A Kísértés című műsorban is felbukkanó VV Dudu, avagy Bottlik Dávid a 24 óráig elérhető Instagram-történetében közzétett fotóval tudatta a hírt. Ezen a valóságshow-sztár a mentőautóban, egy hordágyra szíjazva látható.
Balesetet szenvedett A Kísértés sztárja
Vigyázzatok magatokra, mert az élet nem játék
- kérte, Dudu, aki egy másik felvételen elárulta, mi is történt vele pontosan.
Egy kisteherautó elütött ma, de szerencsére már "minden rendben"
- írta a kép mellett, amin a feltartott hüvelykujját örökítette meg a kórház folyosóján.
Dudu egyébként a Való Világ 12. évadában tűnt fel, A Kísértés című műsorba pedig újabb kísértőként érkezett - írja a Blikk.
Csúnya baleset történt a mexikói Es Show című televíziós műsorban is, amikor a kamerák előtt egy drón csapódott az egyik szereplő arcába. Az eset során Isabella Rojas kolumbiai modell megsérült, az esetről készült felvételek pedig futótűzként terjedtek el az interneten.