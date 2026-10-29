ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
A Kísértés

"Vigyázzatok magatokra, mert az élet nem játék" - mentő vitte el A Kísértés sztárját

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Baleset érte a Való Világ korábbi szereplőjét. Dudu, aki A Kísértés című műsorba nemrég kísértőként érkezett, a közösségi oldalán számolt be a történtekről, mialatt egy, a mentőautóban készült fotót is megosztott.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kísértésvaló világbalesetmentőkórház

Mentő vitte kórházba a Való Világ korábbi szereplőjét: A Kísértés című műsorban is felbukkanó VV Dudu, avagy Bottlik Dávid a 24 óráig elérhető Instagram-történetében közzétett fotóval tudatta a hírt. Ezen a valóságshow-sztár a mentőautóban, egy hordágyra szíjazva látható.

Balesetet szenvedett A Kísértés sztárja
Balesetet szenvedett A Kísértés sztárja / Fotó: Instagram/Dudu

Balesetet szenvedett A Kísértés sztárja 

Vigyázzatok magatokra, mert az élet nem játék

- kérte, Dudu, aki egy másik felvételen elárulta, mi is történt vele pontosan.

Egy kisteherautó elütött ma, de szerencsére már "minden rendben"

- írta a kép mellett, amin a feltartott hüvelykujját örökítette meg a kórház folyosóján.

Dudu egyébként a Való Világ 12. évadában tűnt fel, A Kísértés című műsorba pedig újabb kísértőként érkezett - írja a Blikk.

Csúnya baleset történt a mexikói Es Show című televíziós műsorban is, amikor a kamerák előtt egy drón csapódott az egyik szereplő arcába. Az eset során Isabella Rojas kolumbiai modell megsérült, az esetről készült felvételek pedig futótűzként terjedtek el az interneten.

 

 

Szóljon hozzá!