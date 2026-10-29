"Vigyázzatok magatokra, mert az élet nem játék" - mentő vitte el A Kísértés sztárját

Mentő vitte kórházba a Való Világ korábbi szereplőjét: A Kísértés című műsorban is felbukkanó VV Dudu, avagy Bottlik Dávid a 24 óráig elérhető Instagram-történetében közzétett fotóval tudatta a hírt. Ezen a valóságshow-sztár a mentőautóban, egy hordágyra szíjazva látható.

Balesetet szenvedett A Kísértés sztárja / Fotó: Instagram/Dudu

Balesetet szenvedett A Kísértés sztárja

Vigyázzatok magatokra, mert az élet nem játék

- kérte, Dudu, aki egy másik felvételen elárulta, mi is történt vele pontosan.

Egy kisteherautó elütött ma, de szerencsére már "minden rendben"

- írta a kép mellett, amin a feltartott hüvelykujját örökítette meg a kórház folyosóján.

Dudu egyébként a Való Világ 12. évadában tűnt fel, A Kísértés című műsorba pedig újabb kísértőként érkezett - írja a Blikk.